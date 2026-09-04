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Nhận định Ipswich Town vs Liverpool, 02h00 ngày 5/9: Chiến thắng đầu tay

Sự kiện: Premier League 2026-27 Liverpool

Nhận định bóng đá trận Ipswich Town vs Liverpool, vòng 3 giải Ngoại hạng Anh 2026/27, lúc 02h00 ngày 5/9. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau hai trận hòa liên tiếp, Liverpool chịu sức ép phải giành trọn ba điểm trước Ipswich Town. Dù được đánh giá cao hơn, “The Reds” không thể chủ quan trước đối thủ đã thắng cả hai trận sân nhà từ đầu mùa.

Nhận định Ipswich Town vs Liverpool, 02h00 ngày 5/9: Chiến thắng đầu tay - 1

Nhận định trước trận đấu

Ipswich khởi đầu mùa giải 2026/27 đầy hứng khởi, nhưng đoàn quân của HLV Gary O’Neil nhanh chóng bị kéo trở lại mặt đất bằng thất bại 2-5 trước MU cuối tuần qua.

“The Tractor Boys” từng mở tỷ số tại Old Trafford nhờ pha lập công của Leif Davis khi trận đấu chưa bước sang phút 30. Tuy nhiên, Ipswich sau đó đánh mất thế trận, để Bruno Fernandes lập hat-trick, trong khi Jacob Greaves đá phản lưới nhà. Cách đội bóng sụp đổ chóng vánh khiến HLV O’Neil không thể hài lòng.

Việc phải tiếp tục đối đầu một ông lớn như Liverpool là thử thách không nhỏ. Dù vậy, Ipswich có thể đặt niềm tin vào lợi thế sân Portman Road, nơi họ từng đánh bại Sunderland 2-1 ở trận mở màn nhờ bàn thắng quyết định của Jack Clarke vào phút 90.

Đội bóng của HLV O’Neil cũng vừa vượt qua Leicester City 3-1 tại Cúp Liên đoàn Anh ngày 25/8. Tính trên mọi đấu trường, Ipswich đã giành chiến thắng ở 6 trong bảy trận gần nhất. Phong độ đó mang đến cho đội chủ nhà sự tự tin nhất định trước cuộc tiếp đón Liverpool.

Nhận định Ipswich Town vs Liverpool, 02h00 ngày 5/9: Chiến thắng đầu tay - 2

Ở chiều ngược lại, Liverpool dưới thời HLV Andoni Iraola chưa tạo được màn khởi đầu tương xứng với kỳ vọng. “The Reds” hai lần bị Nottingham Forest vượt lên dẫn trước ở vòng đấu gần nhất, trước khi tân binh Victor Munoz ghi bàn gỡ hòa 2-2 bằng cú dứt điểm uy lực trong lần đầu đá chính ở một trận đấu chính thức.

Liverpool đã nỗ lực tăng cường lực lượng vào cuối kỳ chuyển nhượng nhưng không thể hoàn tất các thương vụ Yankuba Minteh, Ismaila Sarr và Malo Gusto. Dù vậy, đội bóng thành phố cảng kịp tạo tiếng vang bằng việc chiêu mộ Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain với mức phí 123 triệu bảng.

Sự xuất hiện của cầu thủ chạy cánh 24 tuổi được kỳ vọng giúp hàng công Liverpool trở nên tốc độ và giàu đột biến hơn. Barcola cũng có thể trở thành lời giải cho những vấn đề mà “The Reds” bộc lộ trong hai trận hòa cùng tỷ số 2-2 trước Newcastle United và Nottingham Forest.

Liverpool chưa cho thấy sự chắc chắn, đặc biệt trong những chuyến làm khách. Tuy nhiên, với chất lượng đội hình vượt trội cùng sự bổ sung đắt giá mang tên Barcola, thầy trò HLV Iraola vẫn được đánh giá cao hơn. Bất kỳ kết quả nào ngoài ba điểm tại Portman Road đều có thể bị xem là một bước lùi của đội bóng thành phố cảng.

Thông tin lực lượng

Ipswich không có sự phục vụ của Jaden Philogene-Bidace do chấn thương mắt cá chân. Khả năng ra sân của tiền đạo Emersonn cũng bỏ ngỏ vì vấn đề ở đầu gối.

Trong trường hợp Emersonn vắng mặt, Chuba Akpom nhiều khả năng được bố trí đá cao nhất trên hàng công. Abdul Fatawu và Daizen Maeda hỗ trợ ở hai cánh, còn Julio Enciso đảm nhiệm vai trò số 10.

HLV Gary O’Neil cũng không có nhiều lựa chọn ở tuyến giữa. Azor Matusiwa gặp chấn thương cơ, Jack Taylor bị đau đầu gối, trong khi Florentino Luis chưa chắc đủ thể trạng thi đấu. Vì vậy, Marcelino Nunez và Sasa Lukic có thể tiếp tục tạo thành cặp tiền vệ trung tâm. Ở hàng phòng ngự, Issa Diop nhiều khả năng đá cặp trung vệ với Jacob Greaves.

Bên phía Liverpool, danh sách vắng mặt tiếp tục xuất hiện nhiều trường hợp phải nghỉ thi đấu dài hạn. Tiền đạo Hugo Ekitike đang hồi phục sau chấn thương đứt gân Achilles. Trung vệ Giovanni Leoni và hậu vệ phải Conor Bradley cũng chưa thể trở lại vì những chấn thương đầu gối nghiêm trọng gặp phải ở mùa giải trước.

Khó khăn về nhân sự của “The Reds” càng gia tăng khi Joe Gomez dính chấn thương cơ trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Federico Chiesa cũng chưa ra sân ở mùa 2026/27 do gặp vấn đề nhẹ ở lưng.

Trong bối cảnh đó, Alexander Isak nhiều khả năng lĩnh xướng hàng công Liverpool. Cody Gakpo, Florian Wirtz và Victor Munoz sẽ chơi ngay phía sau tiền đạo người Thụy Điển. Tân binh Bradley Barcola được dự đoán bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị.

Ở hàng phòng ngự, đội trưởng Virgil van Dijk nhiều khả năng tiếp tục đá cặp trung vệ với Jeremy Jacquet. Jeremie Frimpong và Milos Kerkez đảm nhiệm hai hành lang cánh.

Đội hình dự kiến

Ipswich Town: Scherpen; O’Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Fatawu, Enciso, Maeda; Akpom.

Liverpool: Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Munoz; Isak.

Dự đoán tỷ số: Ipswich Town 1-2 Liverpool

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Theo Trọng Đạt ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2026 12:28 PM (GMT+7)
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