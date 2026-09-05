Chelsea có "vũ khí" lợi hại xuyên phá hàng thủ thép Arsenal, cơ hội cho Rogers tỏa sáng

Hàng thủ Arsenal tiếp tục cho thấy sự chắc chắn

Đại chiến Arsenal - Chelsea tại sân Emirates (22h30, 6/9) thuộc khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh sẽ là màn so tài giữa đội phòng ngự tốt nhất và đội tấn công hiệu quả nhất thời điểm hiện tại. Arsenal chưa nhận bàn thua nào sau 2 trận đầu mùa, tiếp nối phong độ phòng ngự ấn tượng từ cuối mùa giải trước. Trong khi đó, Chelsea đã ghi được 7 bàn sau 2 vòng đấu.

Arsenal sẽ đối diện thách thức từ hàng công mạnh nhất giải của Chelsea

Arsenal không phải đội duy nhất giữ sạch lưới trong cả 2 trận đầu mùa. Hull City cũng làm được điều tương tự, dù đội bóng này phải nhờ đến những màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Konstantinos Tzolakis. Với Arsenal, David Raya gần như không phải hoạt động quá nhiều.

Raya đóng vai trò quan trọng trong thành công của Arsenal mùa trước. Tuy nhiên, khả năng hạn chế cơ hội của đối phương mới là điểm nổi bật trong hệ thống phòng ngự của đội bóng. Kể từ đầu mùa giải trước, Arsenal đã có 20 trận trong tổng số 40 trận tại Ngoại hạng Anh chỉ phải đối mặt với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) dưới 0,50, trong đó có cả 2 trận đầu mùa này.

Không đội bóng nào khác đạt thành tích tương tự. Liverpool đứng thứ 2 với 8 trận, trong khi Man City chỉ có 2 trận và Chelsea có 4 trận. Những con số này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa Arsenal và phần còn lại về khả năng tổ chức phòng ngự khi không có bóng.

Điều đáng chú ý là Arsenal vẫn duy trì được sự ổn định dù William Saliba, trung vệ được đánh giá là hậu vệ xuất sắc nhất của đội, chưa thi đấu. Jurrien Timber cũng vắng mặt ở vị trí thường xuyên của mình. Arsenal đã đầu tư để tăng chiều sâu đội hình, nhưng Ezri Konsa mới chỉ có 11 phút thi đấu, còn Cristhian Mosquera đã đảm nhiệm tốt vai trò đá cặp với Gabriel. Ben White cũng có thể được sử dụng ở vị trí hậu vệ phải.

Hệ thống của Arteta là nền tảng quan trọng

Arsenal còn có thêm sức mạnh ở khu vực giữa sân sau khi chiêu mộ Bruno Guimaraes. Tuy nhiên, giống Konsa, tiền vệ này cũng mới được đưa vào đội hình một cách từng bước.

Calafiori có thể "bắt chết" Morgan Rogers?

Nền tảng quan trọng nhất phía sau khả năng phòng ngự của Arsenal nằm ở hệ thống chiến thuật mà Mikel Arteta xây dựng. Một chi tiết đáng chú ý là trước 2 trận đầu mùa này, bộ tứ Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel và Riccardo Calafiori chưa từng cùng nhau đá chính trong 1 trận đấu tại Ngoại hạng Anh.

Dù vậy, Arsenal vẫn giữ được sự chắc chắn khi 4 cầu thủ này được bố trí cùng nhau. Điều đó cho thấy khả năng phòng ngự của Arsenal không chỉ phụ thuộc vào từng cá nhân mà còn đến từ cách toàn đội vận hành theo những nguyên tắc chiến thuật đã được xây dựng.

Sự ổn định này mang lại cơ sở để Arsenal tiếp tục hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Chelsea sẽ là thử thách khó khăn nhất mà họ phải đối mặt kể từ đầu mùa, khi đội bóng thành London đang sở hữu hàng công có hiệu suất cao nhất giải đấu.

Morgan Rogers tạo dấu ấn ngay lập tức

Chelsea sẽ giúp Arsenal có cái nhìn rõ hơn về sức mạnh tấn công mà họ sẽ phải đối mặt. Trước khi Arsenal theo đuổi Vinicius Junior và Julian Alvarez nhưng không thành công, đội bóng này từng muốn chiêu mộ Morgan Rogers. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh cuối cùng đã lựa chọn Chelsea.

Trong chiến thắng 4-3 của Chelsea trước Brighton hôm Chủ nhật, Rogers thi đấu bên cánh trái – chính là vị trí mà Arsenal được cho là đang thiếu nhân sự. Anh vượt qua 2 hậu vệ Brighton để tạo cơ hội cho bàn thắng thứ 2 của Chelsea, sau đó thực hiện pha xoay người và chuyền bóng xuyên tuyến, mở ra tình huống phản công dẫn tới bàn thắng thứ ba.

Những tình huống này cho thấy khả năng kỹ thuật và thể chất của Rogers. Anh cũng tạo được nhiều dấu ấn trong trận mở màn của Chelsea gặp Fulham. Dù thương vụ trị giá 117 triệu bảng từng khiến nhiều người cho rằng Chelsea đã trả quá cao, Rogers đang cho thấy quyết tâm chứng minh điều ngược lại.

Sau 2 trận đầu mùa, Rogers đã có 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Chỉ Bruno Fernandes (MU) có tổng số cú sút và cơ hội tạo ra cao hơn anh trong cùng khoảng thời gian.

Cole Palmer và Joao Pedro, những thành viên còn lại trong "tam tấu" tấn công của Chelsea, xếp ngay sau Rogers ở danh sách này. Thử thách tiếp theo đối với họ là duy trì độ "sát thương" khi đối đầu Arsenal có hàng phòng ngự chắc chắn hơn nhiều.

Với Rogers, cuộc gặp Arsenal còn có thể mang thêm ý nghĩa khi anh từng là cầu thủ mà Arsenal không thể chiêu mộ. Trận đấu tại Emirates vì thế sẽ là cơ hội để hàng thủ Arsenal kiểm chứng khả năng chống lại một trong những hàng công hiệu quả nhất Ngoại hạng Anh hiện nay.