Nhận định HAGL vs Hà Nội, 17h00 ngày 7/11: Coi chừng cạm bẫy phố Núi

Nhận định HAGL vs Hà Nội

Sau 6 vòng đấu, HAGL giành được 3 điểm và nằm trong nhóm cuối bảng. Thất bại 0-1 trước Bắc Ninh ở vòng đấu gần nhất phơi bày những vấn đề của thầy trò HLV Lê Quang Trãi. HAGL đã chơi khá kiên trì trong phần lớn thời gian, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận bàn thua từ chấm phạt đền ở những phút bù giờ. Đáng lo hơn, đội bóng này không tạo được nhiều tình huống tấn công đủ sức gây nguy hiểm cho đối thủ.

Sau 6 trận, HAGL đã để lọt lưới 14 lần. Đây là con số đáng báo động, đặc biệt khi họ phải chuẩn bị đối đầu một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng xử lý bóng và tổ chức tấn công tốt như Hà Nội. Dẫu vậy, HAGL vẫn có lý do để hy vọng khi được trở về sân nhà. Pleiku từng chứng kiến không ít lần đội bóng phố Núi gây khó khăn cho đội bóng thủ Đô

Muốn tạo bất ngờ, HAGL cần ưu tiên sự chắc chắn ở tuyến dưới thay vì lao vào cuộc đua kiểm soát bóng với đối thủ. Những pha chuyển trạng thái nhanh, tận dụng tốc độ của các cầu thủ tấn công và khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Hà Nội có thể là phương án phù hợp.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội đang có 9 điểm sau 6 vòng và vừa giành chiến thắng trước Ninh Bình. Kết quả này giúp thầy trò HLV Harry Kewell có thêm sự tự tin sau giai đoạn đầu mùa chưa thực sự ổn định. So với đội chủ nhà HAGL, Hà Nội sở hữu chất lượng nhân sự và khả năng tổ chức lối chơi tốt hơn rất nhiều. Những cái tên giàu kinh nghiệm như Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng bên cạnh các cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Nguyễn Hai Long giúp đội bóng này sở hữu nhiều phương án tiếp cận khung thành.

Hà Nội có thể kiên nhẫn luân chuyển bóng, kéo giãn đội hình đối phương rồi khai thác những khoảng trống xuất hiện ở hai biên hoặc khu vực trước vòng cấm. Khả năng phối hợp nhóm và những tình huống xâm nhập từ tuyến hai cũng là vũ khí đáng chú ý của đội khách. Tuy nhiên, chuyến hành quân đến Pleiku vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hà Nội từng có những trận đấu không như ý trước các đối thủ HAGL

Với sự vượt trội về chất lượng đội hình, Hà Nội rõ ràng có cơ sở để hướng đến chiến thắng. Dù vậy, họ cần chuyển hóa ưu thế thành cơ hội cụ thể, đồng thời duy trì sự tập trung trong khâu phòng ngự. Xét trên nhiều phương diện, Hà Nội vẫn là đội có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn. HAGL có lợi thế sân nhà và động lực cải thiện thứ hạng, nhưng những vấn đề ở hàng phòng ngự khiến họ khó tạo được sự yên tâm. Nếu đội khách chơi đúng sức, 3 điểm là mục tiêu nằm trong tầm tay.

Phong độ, lịch sử đối đầu là HAGL vs Hà Nội

Nhìn vào những cuộc chạm trán gần đây, Hà Nội không thể xem HAGL là đối thủ dễ bắt nạt. Trong 10 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, hai đội có thành tích cân bằng với mỗi bên giành 4 chiến thắng và 2 trận kết thúc với tỷ số hòa.

Đáng chú ý, HAGL đã bất bại trong hai lần đối đầu gần nhất, trong đó có chiến thắng 3-1 trước Hà Nội ngay tại Pleiku. Kết quả ấy cho thấy đội bóng phố Núi vẫn biết cách tạo ra khác biệt khi được chơi trên sân nhà, bất chấp sự chênh lệch về chất lượng đội hình. Dù vậy, quá khứ không thể quyết định kết quả của cuộc so tài lần này.

Thông tin lực lượng HAGL vs Hà Nội

HAGL thiếu Quang Huy do án treo giò.

Hà Nội không có sự phục vụ của Anh Tiệp vì bị treo giò. Trong khi đó, Hoàng Hên dính chấn thương.

Đội hình dự kiến HAGL vs Hà Nội

HAGL: Trung Kiên, Châu Phi, Basilio, Robson Alves, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Vĩnh Nguyên, Minh Tâm, Gia Bảo, Luann Augusto; một vị trí hậu vệ chờ chốt.

Hà Nội: Văn Chuẩn, Công Nhật, Adriel Silva, Xuân Mạnh, Thành Chung, Yuval Sade, Kevin Felida, Hùng Dũng, Văn Tùng, Văn Quyết, Hai Long.

Dự đoán tỷ số HAGL 0-1 Hà Nội

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