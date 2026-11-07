Trực tiếp bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội: Bài kiểm tra cho tham vọng xưng vương (V-League)
(17h, 7/11, vòng 7 V-League) Hà Nội hướng đến 3 điểm trước HAGL để tiếp tục cuộc đua vô địch, nhưng bài học từ thất bại trước Đà Nẵng và những lần sảy chân tại Pleiku là lời cảnh báo không thể xem nhẹ.
V-League | 17h, 7/11 | SVĐ Pleiku
Điểm
Trung Kiên
Châu Phi
Basilio
Quang Huy
Robson Alves
Thanh Sơn
Thanh Nhân
Vĩnh Nguyên
Minh Tâm
Gia Bảo
Luann Augusto
Điểm
Văn Chuẩn
Công Nhật
Adriel Silva
Xuân Mạnh
Thành Chung
Yuval Sade
Kevin Felida
Hùng Dũng
Văn Tùng
Văn Quyết
Hai Long
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Hà Nội cần tránh vết xe đổ trước đối thủ yếu hơn
Hà Nội cần tránh vết xe đổ trước đối thủ yếu hơn
Hà Nội đang cho thấy tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch khi lần lượt đánh bại hai đối thủ trực tiếp là Ninh Bình và CAHN, qua đó giành trọn 6 điểm. Tuy nhiên, thất bại xen giữa hai chiến thắng trước Đà Nẵng cho thấy thầy trò HLV Harry Kewell vẫn cần cải thiện sự ổn định, đặc biệt khi đối đầu những đội bóng bị đánh giá thấp hơn.
Chuyến làm khách tại Pleiku vì thế tiềm ẩn không ít rủi ro. HAGL đang đứng áp chót bảng xếp hạng nhưng từng khiến Hà Nội ôm hận với chiến thắng 3-1 ở lượt về V.League 2025/26. Nếu không duy trì sự tập trung và quyết tâm như khi đối đầu CAHN hay Ninh Bình, đội bóng “Thủ đô” hoàn toàn có thể tiếp tục đánh rơi những điểm số đáng tiếc.
HAGL đối mặt sức ép lớn trước hàng công Hà Nội
Xét về chất lượng đội hình và khả năng tổ chức lối chơi, Hà Nội đang được đánh giá cao hơn. Đoàn quân của HLV Harry Kewell cũng cho thấy sự linh hoạt khi biết cách kiểm soát thế trận trước Ninh Bình và tận dụng cơ hội hiệu quả trong cuộc đối đầu CAHN. Đây sẽ là lợi thế đáng kể cho đội khách trước chuyến hành quân đến Pleiku.
Ở chiều ngược lại, HAGL đang gặp nhiều vấn đề trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Đội bóng phố Núi đã nhận 14 bàn thua sau 6 trận, nhiều nhất V.League, trong khi khả năng phản công cũng thiếu hiệu quả. Nếu không sớm cải thiện hệ thống phòng ngự, thầy trò HAGL sẽ phải đối mặt với sức ép rất lớn trước hàng công của Hà Nội.
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