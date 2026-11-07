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Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Công an TP.HCM: Chủ nhà trút giận sau chuỗi trận thất vọng (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Công an Hà Nội V-League 2026-27

(19h15, 7/11, vòng 7 V-League) CAHN cần chiến thắng để giải tỏa áp lực sau chuỗi trận thất vọng, trong khi CA TP.HCM quyết tâm đòi lại món nợ thua 0-5 ở Siêu cúp Quốc gia.

   

V-League | 19h15, 7/11 | SVĐ Hàng Đẫy

Công an Hà Nội
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Công an TP.HCM: Chủ nhà trút giận sau chuỗi trận thất vọng (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Công an TP.HCM: Chủ nhà trút giận sau chuỗi trận thất vọng (V-League) - 1
Công an TP.HCM
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Công an TP.HCM: Chủ nhà trút giận sau chuỗi trận thất vọng (V-League) - 1
Nguyễn Filip, Ngọc Tín, Mauk, Đình Bắc, Thành Long, Văn Toản, Xuân Thịnh, Thanh Bình, Quang Hải, Văn Phương, Việt Anh
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Công an TP.HCM: Chủ nhà trút giận sau chuỗi trận thất vọng (V-League) - 1
Lê Giang, Quang Hùng, Quang Kiệt, Gia Bảo, Minh Trọng, Quốc Cường, Quốc Gia, Caputa Ferreira, Williams Minh Hoàng, Jason Cumming, Olaha Mạnh Đức

CA TP.HCM đối mặt ký ức ám ảnh

Trận thua 0-5 trước CAHN trong ngày ra mắt của HLV Arthur Diles tại Siêu cúp Quốc gia vẫn là ký ức khó quên với CA TP.HCM. Dù đã có những chuyển biến tích cực trong lối chơi, đội bóng của nhà cầm quân người Australia vẫn bị đánh giá thấp hơn về chất lượng và chiều sâu đội hình.

Muốn tránh lặp lại kịch bản cũ trên sân Hàng Đẫy, CA TP.HCM cần tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đặc biệt ở khu trung tuyến. Với 10 điểm và vị trí thứ 6, thầy trò Arthur Diles cũng rất cần kết quả tích cực để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

CAHN chịu áp lực tìm lại chiến thắng

CAHN chịu áp lực tìm lại chiến thắng

CAHN chịu áp lực tìm lại chiến thắng

Ở chiều ngược lại, CAHN đang trải qua giai đoạn không mấy dễ chịu. Trận hòa Kyoto Sanga tại AFC Champions League Elite nối dài chuỗi ngày thất vọng của thầy trò Mano Polking. Tại V.League, đội bóng này đã trải qua 3 vòng liên tiếp không thắng, lần lượt hòa SLNA, Thanh Hóa và thua Hà Nội FC.

Dù vẫn đứng thứ 3 với 11 điểm, CAHN không được phép tiếp tục đánh rơi điểm số. Sở hữu đội hình đồng đều và chất lượng vượt trội, đội chủ nhà có cơ sở để hướng đến chiến thắng. Khả năng kiểm soát tuyến giữa, tổ chức tấn công và chuyển đổi trạng thái sẽ là những vũ khí quan trọng để CAHN tạo khác biệt trong trận derby.

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Anh - Croatia 13.11

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Anh
Croatia
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Trước 02:45 ngày 13/11
Thể lệ
CLB CAHN vs Kyoto Sanga FC (19 giờ 15 ngày 3/11, AFC Champions League Elite 2026/2027): Chủ nhà có điểm?
CLB CAHN vs Kyoto Sanga FC (19 giờ 15 ngày 3/11, AFC Champions League Elite 2026/2027): Chủ nhà có điểm?

CLB CAHN vs Kyoto Sanga FC là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ 4 vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026/2027 và thầy trò HLV Mano Polking đủ...

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-cong-an-ha-noi-cong-an-tp...

-07/11/2026 11:52 AM (GMT+7)
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