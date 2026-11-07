Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Công an TP.HCM: Chủ nhà trút giận sau chuỗi trận thất vọng (V-League)

V-League | 19h15, 7/11 | SVĐ Hàng Đẫy Công an Hà Nội 0 - 0 Công an TP.HCM (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an Hà Nội vs Công an TP.HCM Công an TP.HCM Điểm Nguyễn Filip Ngọc Tín Mauk Đình Bắc Thành Long Văn Toản Xuân Thịnh Thanh Bình Quang Hải Văn Phương Việt Anh Điểm Lê Giang Quang Hùng Quang Kiệt Gia Bảo Minh Trọng Quốc Cường Quốc Gia Caputa Ferreira Williams Minh Hoàng Jason Cumming Olaha Mạnh Đức Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an Hà Nội Công an Hà Nội Công an TP.HCM Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyễn Filip, Ngọc Tín, Mauk, Đình Bắc, Thành Long, Văn Toản, Xuân Thịnh, Thanh Bình, Quang Hải, Văn Phương, Việt Anh Lê Giang, Quang Hùng, Quang Kiệt, Gia Bảo, Minh Trọng, Quốc Cường, Quốc Gia, Caputa Ferreira, Williams Minh Hoàng, Jason Cumming, Olaha Mạnh Đức

CA TP.HCM đối mặt ký ức ám ảnh

Trận thua 0-5 trước CAHN trong ngày ra mắt của HLV Arthur Diles tại Siêu cúp Quốc gia vẫn là ký ức khó quên với CA TP.HCM. Dù đã có những chuyển biến tích cực trong lối chơi, đội bóng của nhà cầm quân người Australia vẫn bị đánh giá thấp hơn về chất lượng và chiều sâu đội hình.

Muốn tránh lặp lại kịch bản cũ trên sân Hàng Đẫy, CA TP.HCM cần tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đặc biệt ở khu trung tuyến. Với 10 điểm và vị trí thứ 6, thầy trò Arthur Diles cũng rất cần kết quả tích cực để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

CAHN chịu áp lực tìm lại chiến thắng

CAHN chịu áp lực tìm lại chiến thắng

Ở chiều ngược lại, CAHN đang trải qua giai đoạn không mấy dễ chịu. Trận hòa Kyoto Sanga tại AFC Champions League Elite nối dài chuỗi ngày thất vọng của thầy trò Mano Polking. Tại V.League, đội bóng này đã trải qua 3 vòng liên tiếp không thắng, lần lượt hòa SLNA, Thanh Hóa và thua Hà Nội FC.

Dù vẫn đứng thứ 3 với 11 điểm, CAHN không được phép tiếp tục đánh rơi điểm số. Sở hữu đội hình đồng đều và chất lượng vượt trội, đội chủ nhà có cơ sở để hướng đến chiến thắng. Khả năng kiểm soát tuyến giữa, tổ chức tấn công và chuyển đổi trạng thái sẽ là những vũ khí quan trọng để CAHN tạo khác biệt trong trận derby.

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