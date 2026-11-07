Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Công an TP.HCM: Chủ nhà trút giận sau chuỗi trận thất vọng (V-League)
(19h15, 7/11, vòng 7 V-League) CAHN cần chiến thắng để giải tỏa áp lực sau chuỗi trận thất vọng, trong khi CA TP.HCM quyết tâm đòi lại món nợ thua 0-5 ở Siêu cúp Quốc gia.
V-League | 19h15, 7/11 | SVĐ Hàng Đẫy
Điểm
Nguyễn Filip
Ngọc Tín
Mauk
Đình Bắc
Thành Long
Văn Toản
Xuân Thịnh
Thanh Bình
Quang Hải
Văn Phương
Việt Anh
Điểm
Lê Giang
Quang Hùng
Quang Kiệt
Gia Bảo
Minh Trọng
Quốc Cường
Quốc Gia
Caputa Ferreira
Williams Minh Hoàng
Jason Cumming
Olaha Mạnh Đức
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
CA TP.HCM đối mặt ký ức ám ảnh
Trận thua 0-5 trước CAHN trong ngày ra mắt của HLV Arthur Diles tại Siêu cúp Quốc gia vẫn là ký ức khó quên với CA TP.HCM. Dù đã có những chuyển biến tích cực trong lối chơi, đội bóng của nhà cầm quân người Australia vẫn bị đánh giá thấp hơn về chất lượng và chiều sâu đội hình.
Muốn tránh lặp lại kịch bản cũ trên sân Hàng Đẫy, CA TP.HCM cần tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đặc biệt ở khu trung tuyến. Với 10 điểm và vị trí thứ 6, thầy trò Arthur Diles cũng rất cần kết quả tích cực để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.
CAHN chịu áp lực tìm lại chiến thắng
CAHN chịu áp lực tìm lại chiến thắng
Ở chiều ngược lại, CAHN đang trải qua giai đoạn không mấy dễ chịu. Trận hòa Kyoto Sanga tại AFC Champions League Elite nối dài chuỗi ngày thất vọng của thầy trò Mano Polking. Tại V.League, đội bóng này đã trải qua 3 vòng liên tiếp không thắng, lần lượt hòa SLNA, Thanh Hóa và thua Hà Nội FC.
Dù vẫn đứng thứ 3 với 11 điểm, CAHN không được phép tiếp tục đánh rơi điểm số. Sở hữu đội hình đồng đều và chất lượng vượt trội, đội chủ nhà có cơ sở để hướng đến chiến thắng. Khả năng kiểm soát tuyến giữa, tổ chức tấn công và chuyển đổi trạng thái sẽ là những vũ khí quan trọng để CAHN tạo khác biệt trong trận derby.
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CLB CAHN vs Kyoto Sanga FC là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ 4 vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026/2027 và thầy trò HLV Mano Polking đủ...