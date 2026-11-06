Nhận định Đồng Nai vs Đà Nẵng, 18h00 ngày 6/11: Chủ nhà khó thoát đáy

Nhận định trước trận Đồng Nai vs Đà Nẵng

Đồng Nai bước vào vòng 7 với áp lực rất lớn sau khởi đầu đáng thất vọng tại LPBank V.League 2026/27. Sau 6 trận, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng mới giành được 1 điểm từ trận hòa Bắc Ninh, qua đó đứng cuối bảng xếp hạng. Đáng lo hơn, Đồng Nai là đội duy nhất chưa ghi được bàn thắng nào, trong khi hàng thủ đã để lọt lưới 11 lần. Những con số này phản ánh rõ khó khăn của tân binh trong quá trình thích nghi với môi trường bóng đá đỉnh cao.

Sức ép thành tích lớn đến mức HLV Nguyễn Việt Thắng từng chủ động đề nghị từ chức, nhưng ban lãnh đạo đội bóng không chấp thuận và tiếp tục đặt niềm tin vào nhà cầm quân này. Điều đó khiến cuộc tiếp đón Đà Nẵng trở thành trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cả tập thể Đồng Nai. Họ cần một kết quả tích cực để giải tỏa áp lực, đồng thời tìm kiếm bàn thắng đầu tiên sau 6 vòng đấu liên tiếp im tiếng.

Vấn đề của Đồng Nai không chỉ nằm ở khả năng tổ chức tấn công. Hàng thủ cũng thiếu sự chắc chắn khi đã nhận 11 bàn thua, trong đó những khoảng trống giữa các tuyến thường xuyên bị đối thủ khai thác. Nếu không có sự đột phá trong lối chơi, rất khó để Đồng Nai cải thiện thành tích.

Ở phía đối diện, Đà Nẵng đang có khởi đầu tích cực hơn nhiều với 9 điểm sau 6 vòng đấu. Chiến thắng 1-0 trước Công an TP.HCM ở vòng gần nhất giúp thầy trò HLV Lê Đức Tuấn lấy lại tinh thần sau những thất bại nặng nề trước Hải Phòng và HAGL. Nếu giành chiến thắng tại Bình Phước, đội bóng sông Hàn sẽ nâng cách biệt với Đồng Nai lên 11 điểm, qua đó tạo thêm khoảng đệm trong cuộc đua trụ hạng.

Đồng Nai (áo trắng) vẫn chưa ghi được bàn nào ở V.League mùa này

Dù vậy, Đà Nẵng không thể chủ quan. Đội bóng này từng thể hiện bộ mặt thiếu ổn định khi đối đầu với những đối thủ được đánh giá thấp hơn. Các thất bại trước Hải Phòng, Thanh Hóa và HAGL cho thấy thầy trò HLV Lê Đức Tuấn vẫn có thể gặp khó khăn nếu không duy trì được sự tập trung. Đặc biệt, trận thua Hải Phòng với tỷ số 1-5 là lời cảnh báo về khả năng phòng ngự của đội khách. Trước một Đồng Nai đang rất khát điểm, Đà Nẵng cần tránh tâm lý nóng vội và tận dụng tốt những cơ hội được tạo ra.

Phong độ, lịch sử đối đầu Đồng Nai vs Đà Nẵng

Như đã đề cập, Đồng Nai đang trải qua chuỗi trận rất khó khăn khi chỉ giành được 1 điểm sau 6 vòng đấu tại V.League 2026/27. Hai thất bại gần nhất trước Hải Phòng (0-1) và Nam Định (0-4) tiếp tục phơi bày những hạn chế ở cả khâu phòng ngự lẫn tấn công. Việc chưa ghi nổi bàn thắng nào sau 540 phút thi đấu là áp lực không nhỏ đối với các chân sút chủ nhà.

Trong khi đó, Đà Nẵng có 9 điểm sau 6 trận, với chiến thắng gần nhất trước Công an TP.HCM. Trước đó, đội bóng sông Hàn từng đánh bại Hà Nội FC nhưng cũng phải nhận những thất bại đậm trước Hải Phòng (1-5) và HAGL (0-3). Sự thất thường này khiến Đà Nẵng chưa thể tạo được sự yên tâm, dù xét về điểm số và chất lượng đội hình, họ đang có lợi thế so với đối thủ.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội tương đối cân bằng với 3 lần chạm trán, mỗi bên có 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Đồng Nai từng đánh bại Đà Nẵng trên sân Bình Phước tại giải hạng Nhất năm 2024, nhưng đội bóng sông Hàn đã giành chiến thắng ở trận play-off tranh suất trụ hạng năm 2025 trên sân Thống Nhất. Kết quả này cho thấy Đồng Nai không thiếu cơ sở để hy vọng, nhưng phong độ hiện tại khiến nhiệm vụ giành điểm của họ trở nên khó khăn hơn.

Thông tin lực lượng Đồng Nai vs Đà Nẵng

Đồng Nai không có cầu thủ nào bị treo giò trước cuộc tiếp đón Đà Nẵng. Tuy nhiên, chiều sâu đội hình vẫn là vấn đề đáng lo ngại với đội chủ nhà. Lực lượng của họ không quá dày, trong khi những cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm thi đấu ở V.League. Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường cũng không có tên trong đội hình dự kiến được các nguồn cung cấp, sau thời gian gặp vấn đề về thể lực và chấn thương.

Dù phải làm khách, Đà Nẵng vẫn có cơ hội giành trọn 3 điểm trước Đồng Nai

Trên hàng công, Andrija Majdevac là phương án được kỳ vọng nhiều nhất. Tiền đạo người Serbia cần phát huy khả năng tranh chấp và hoạt động độc lập để giúp Đồng Nai tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại giải đấu. Bên cạnh đó, Milos Vulic và Ivan Andrei có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức các đợt lên bóng.

Bên phía Đà Nẵng, HLV Lê Đức Tuấn không vắng cầu thủ nào do án treo giò và gần như có thể tung ra sân đội hình mạnh nhất. Đội khách nhiều khả năng sẽ cho những ngoại binh như Matias, Yvo Nahuel và Ivan Saponjic đá chính, qua đó duy trì sức mạnh ở cả ba tuyến. Bryan Ly cũng là nhân tố đáng chú ý nhờ khả năng quan sát và thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến. Nếu các cầu thủ này duy trì được sự kết nối, Đà Nẵng có thể khai thác những hạn chế trong khả năng phòng ngự của đội chủ nhà.

Đội hình dự kiến Đồng Nai vs Đà Nẵng

Đồng Nai: Văn Phong; Văn Khoa, Hữu Tuấn, Tấn Sinh, Jovic Filip; Văn Sơn, Ngọc Tiến; Tự Nhân, Milos Vulic, Ivan Andrei; Andrija Majdevac.

Đà Nẵng: Sỹ Huy; Ngọc Hiệp, Văn Sơn, Matias, Quốc Nhật; Hồng Phúc, Yvo Nahuel, Bryan Ly; Việt Hoàng, Ivan Saponjic, Nguyên Hoàng.

Dự đoán: Đồng Nai 0-1 Đà Nẵng

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