Cựu trợ lý HLV Kim Sang-sik chính thức ngồi “ghế nóng”Thanh Hóa FC

Theo cập nhật trên trang chủ Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), ông Kim Young-chul sẽ dẫn dắt CLB Thanh Hóa FC từ vòng 7 LPBank V.League mùa giải 2026/2027. Đây là sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện của đội bóng xứ Thanh sau thời gian được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Mai Xuân Hợp.

Ông Kim Young-chul (phải) từng là trợ lý cho HLV Kim Sang-sik (trái) ở ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: FourFourTwo.

Theo nguồn tin của Báo Dân Việt, ông Kim Young-chul dự kiến có mặt tại Việt Nam từ ngày 7/11, sau đó trực tiếp chỉ đạo đội bóng trong chuyến làm khách trước CLB Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy ngày 8/11.

Đây sẽ là trận đấu đầu tiên nhà cầm quân người Hàn Quốc dẫn dắt CLB Thanh Hóa FC tại V.League mùa giải năm nay.

Kim Young-chul từng được triệu tập dự World Cup 2006

Ông Kim Young-chul sinh ngày 30/6/1976, là cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc. Khi còn thi đấu, ông chơi ở vị trí trung vệ, từng khoác áo hai CLB Seongnam Ilhwa Chunma và Jeonnam Dragons.

Cựu tuyển thủ Kim Young-chul (áo đỏ) trong pha tranh chấp với Florent Malouda (Pháp) tại trận đấu giữa Hàn Quốc và Pháp ở vòng bảng World Cup 2006, ngày 18/6/2006, trên sân Leipzig (Đức). Ảnh: Raphael Vergnaud/Icon Sport/Getty Images.

Đáng chú ý, Kim Young-chul từng có tên trong danh sách đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2006 tại Đức. Tại giải đấu này, đội tuyển Hàn Quốc nằm cùng bảng với Pháp, Thụy Sĩ và Togo.

Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện và tích lũy kinh nghiệm tại bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc. Nhà cầm quân này từng làm việc ở các CLB Seongnam, Gwangju FC và FC Seoul, đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, từ trợ lý huấn luyện viên đến huấn luyện chiến thuật. Ông cũng từng dẫn dắt đội bóng của Đại học Gangseo.

Những năm tháng thi đấu đỉnh cao cùng kinh nghiệm làm việc trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp là nền tảng để Kim Young-chul bước vào chặng đường mới tại V.League.

Từng huấn luyện U23 Việt Nam

Tháng 9/2025, Kim Young-chul được HLV Kim Sang-sik mời tham gia ban huấn luyện U23 Việt Nam, trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026. Việc từng làm việc cùng nhà cầm quân đồng hương giúp ông có thêm kinh nghiệm trong môi trường bóng đá Việt Nam.

Ông Kim Young-chul sẽ dẫn dắt CLB Thanh Hóa FC từ vòng 7 V.League 2026/2027.

Giờ đây, Kim Young-chul sẽ đối mặt với thử thách mới khi trực tiếp dẫn dắt CLB Thanh Hóa FC tại V.League. Khác với vai trò trợ lý ở đội tuyển trẻ, vị trí HLV trưởng đòi hỏi ông phải chịu trách nhiệm toàn diện về chuyên môn, chiến thuật và kết quả thi đấu của đội bóng.

Trước mắt, nhiệm vụ của nhà cầm quân người Hàn Quốc là giúp CLB Thanh Hóa FC ổn định đội hình, xây dựng lối chơi phù hợp và hướng tới kết quả tích cực trong chuyến làm khách trước Thể Công Viettel ở vòng 7.

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy ngày 8/11 vì thế sẽ là phép thử đầu tiên đối với Kim Young-chul trên cương vị mới. Người hâm mộ đội bóng xứ Thanh đang chờ đợi dấu ấn của vị HLV từng làm việc trong ban huấn luyện U23 Việt Nam, trong bối cảnh CLB Thanh Hóa FC bước vào giai đoạn mới của mùa giải 2026/2027.