HLV Cristiano Roland rút gọn danh sách U17 Việt Nam dự U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam đã lên đường sang UAE tập huấn trước khi di chuyển tới Qatar tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có trận đấu tập với U17 Fiji, qua đó hoàn thiện chuyên môn và kiểm tra lực lượng trước giải đấu.

Danh sách rút gọn 25 cầu thủ U17 Việt Nam chuẩn bị cho U17 World Cup 2026.

Sau khi ổn định nơi lưu trú, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ bước vào buổi tập đầu tiên lúc 16h00 ngày 6/11. Đội tuyển duy trì lịch tập vào khung giờ này trong ba ngày liên tiếp, từ ngày 6/11 đến 8/11, nhằm hoàn thiện các nội dung chuyên môn và duy trì nền tảng thể lực.

U17 Việt Nam đấu U17 Fiji trước khi sang Qatar

Theo kế hoạch, ngày 9/11, U17 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với U17 Fiji lúc 18h00 (giờ địa phương). Đây là cơ hội để ban huấn luyện kiểm nghiệm lực lượng, đánh giá khả năng vận hành chiến thuật và giúp các cầu thủ làm quen với những thử thách có cường độ thi đấu khác nhau.

HLV Cristiano Roland đánh giá việc cọ xát với những đội bóng có phong cách thi đấu tương đồng với các đối thủ tại FIFA U17 World Cup 2026 là một trong những mục tiêu quan trọng của chuyến tập huấn.

Ngày 10/11, U17 Việt Nam sẽ di chuyển từ Dubai tới Doha (Qatar). Đây là chặng di chuyển cuối cùng trước khi đội tuyển bước vào chiến dịch tại VCK FIFA U17 World Cup 2026.

HLV Cristiano Roland đánh giá tích cực quá trình chuẩn bị của U17 Việt Nam

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, HLV Cristiano Roland cho biết các cầu thủ đã trải qua 7 tuần tập luyện và đáp ứng những yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện. Các thành viên trong đội cũng từng bước nắm bắt cách chơi mà nhà cầm quân người Brazil xây dựng.

HLV Cristiano Roland tin tưởng U17 Việt Nam sẽ tiếp tục tiến bộ trong giai đoạn tập huấn tại UAE, qua đó đạt trạng thái thể lực và chuyên môn tốt nhất trước trận đấu đầu tiên tại World Cup.

Lịch thi đấu U17 Việt Nam.

Về chiến thuật, nhà cầm quân người Brazil xác định tốc độ và kỹ thuật là những điểm mạnh mà U17 Việt Nam cần phát huy để bù đắp hạn chế về thể hình. Ông muốn các học trò triển khai lối chơi thông minh, xử lý bóng nhanh và đưa ra quyết định dứt khoát.

Bên cạnh đó, U17 Việt Nam cần tổ chức di chuyển hợp lý, kiểm soát không gian và duy trì khả năng phối hợp khi không có bóng. Đây là những yếu tố quan trọng giúp đội tuyển hạn chế bất lợi trong các tình huống tranh chấp trực tiếp với những đối thủ có thể hình vượt trội.

U17 Việt Nam đối đầu Bỉ, New Zealand và Mali tại FIFA U17 World Cup 2026

Tại VCK FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng ba đối thủ gồm Bỉ, New Zealand và Mali. Đây đều là những thử thách đáng chú ý đối với thầy trò HLV Cristiano Roland. Vì vậy, ban huấn luyện xác định đội tuyển cần tập trung tối đa cho từng trận đấu, thay vì đặt mục tiêu quá xa.

HLV Cristiano Roland nhấn mạnh toàn đội sẽ tiếp cận từng trận với quyết tâm cao nhất và coi mỗi cuộc đối đầu đều có ý nghĩa như một trận chung kết.

Chuyến tập huấn tại UAE cùng trận đấu với U17 Fiji được kỳ vọng giúp U17 Việt Nam hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng, tạo sự tự tin trước khi bước vào sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới.