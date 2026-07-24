Nhận định Campuchia vs Singapore, 19h00 ngày 24/7: Thách thức lớn cho chủ nhà

Nhận định trước trận Campuchia vs Singapore

Rơi vào bảng đấu có hai đối thủ cực mạnh là đương kim vô địch Việt Nam và Indonesia, cả Campuchia và Singapore đều hiểu rằng, bất cứ một sai lầm nào trong trận đối đầu trực tiếp giữa họ hôm nay cũng có thể trả giá bằng cả một chiến dịch ASEAN Cup. Đổi lại, đội nào giành chiến thắng cũng sẽ có được điểm tựa tinh thần cực lớn ở cuộc đua giành 1 trong 2 vé đi tiếp ở bảng A.

Do đó, cuộc đọ sức lúc 19h00 ngày 24/7 có thể xem như trận “chung kết” riêng của cả chủ nhà Campuchia lẫn các vị khách Singapore. Cơ hội để họ có chiến thắng trong chặng đường còn lại tại bảng A không nhiều, vì Việt Nam cũng như Indonesia đều là ứng cử viên vô địch, trong khi Timor Leste cũng đang tiến bộ đáng kể với lực lượng gồm nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài.

Sân nhà Morodok Techo đem lại điểm tựa lớn cho đội tuyển Campuchia trong chuyến đón tiếp Singapore.

Với Campuchia, việc thi đấu trên sân Morodok Techo là lợi thế rõ ràng ở trận này. Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, họ chắc chắn muốn khởi đầu giải đấu bằng một kết quả tích cực, đồng thời chấm dứt chuỗi thành tích không mấy khả quan trước Singapore kéo dài suốt gần hai thập kỷ.

Tuy nhiên, Singapore cũng đến Phnom Penh với hành trang rất đáng khích lệ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Gavin Lee, đội bóng đảo quốc sư tử vừa giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, qua đó có lần đầu tiên góp mặt trở lại sân chơi châu lục kể từ năm 1984.

Đặc biệt, Singapore cũng vừa kết thúc chuyến tập huấn kéo dài hai tuần tại Nhật Bản được ban huấn luyện đội bóng đánh giá rất cao. HLV Gavin Lee cho biết các cầu thủ của ông đã trải qua những trận đấu có cường độ lớn hơn nhiều so với mặt bằng Đông Nam Á và chính những thử thách đó sẽ giúp đội tuyển bước vào giải với sự chuẩn bị tốt hơn.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA cũng phần nào phản ánh sự chênh lệch giữa hai đội. Singapore hiện đứng thứ 148 thế giới, cao hơn Campuchia 27 bậc. Tuy nhiên, sự tiến bộ của đội chủ nhà trong thời gian gần đây khiến trận đấu hứa hẹn sẽ cân bằng hơn nhiều so với những lần gặp nhau trước đây.

Phong độ, lịch sử đối đầu Campuchia vs Singapore

Campuchia chưa từng vượt qua vòng bảng của giải vô địch Đông Nam Á sau 10 lần tham dự trước đây. Tuy nhiên, sau khi đội bóng này có được 1 trận thắng và 1 trận hòa ở giai đoạn mở màn của giải vô địch Đông Nam Á 2024, HLV Koji Gyotoku tỏ ra rất lạc quan về cơ hội của đội nhà ở ASEAN Cup 2026. "Chúng tôi đang sở hữu một tập thể tốt, cả đội sẽ nỗ lực hết sức và cống hiến trọn vẹn”, nhà cầm quân người Nhật Bản nhấn mạnh.

Trên thực tế, Campuchia cũng đang bước vào giải với nhiều tín hiệu tích cực khác nữa. Sau giai đoạn đầu năm 2025 khá thất vọng khi không thắng trong 4 trận liên tiếp, đội bóng của HLV Koji Gyotoku đã tìm lại niềm tin bằng 2 chiến thắng liên tiếp trong loạt giao hữu tháng 6. Họ đánh bại Bhutan 4-0 trước khi vượt qua Hồng Kông với tỷ số 2-0.

Sieng Chanthea (bên trái) vẫn là mũi nhọn số một trên hàng công Campuchia.

Chiến thắng trước Hồng Kông có ý nghĩa lớn khi đối thủ này đứng cao hơn Campuchia khoảng 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Nó cho thấy Campuchia đang cải thiện đáng kể khả năng tận dụng cơ hội trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Tính rộng ra, trong 5 trận quốc tế gần nhất, Campuchia thắng hai, hòa 1 và thua 2. Đáng chú ý, đội bóng xứ Chùa Tháp đã ghi được 9 bàn thắng, trong khi chỉ để lọt lưới 5 lần. Dưới thời HLV Koji Gyotoku, Campuchia đang dần xây dựng lối chơi cởi mở hơn. Điều đó khiến các trận đấu của họ thường xuất hiện nhiều bàn thắng: Có tới 11 trong 13 trận gần nhất của đội tuyển này kết thúc với từ 3 bàn trở lên.

Trong khi đó, Singapore vẫn duy trì được sự ổn định tương đối dù kết quả gần đây chưa thật sự như ý. Trước hai thất bại liên tiếp trước Trung Quốc và Okinawa SV, đội bóng này cũng chỉ thua 2 trong 10 trận quốc tế liên tiếp.

Dấu ấn lớn nhất của Singapore là họ đang thể hiện lối chơi tấn công khá hiệu quả. Các học trò HLV Gavin Lee ghi 10 bàn trong 5 trận gần nhất, bao gồm chiến thắng 4-0 trước Mông Cổ và thắng lợi tối thiểu trước Bangladesh tại vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Singapore vẫn còn những thời điểm mất tập trung khi đã để thủng lưới 6 bàn trong cùng quãng thời gian.

Lịch sử đối đầu tiếp tục nghiêng hẳn về phía Singapore. Kể từ năm 2008, hai đội gặp nhau 7 lần thì Singapore thắng tới 6 trận và chỉ hòa một. Ở giải vô địch Đông Nam Á cách đây hai năm, Singapore cũng đánh bại Campuchia với tỷ số 2-1.

Không chỉ vượt trội về kết quả, Singapore còn thường xuyên tạo ra những trận đấu giàu bàn thắng trước Campuchia. 6 trong 7 lần chạm trán giữa hai đội kể từ năm 2008 đều xuất hiện ít nhất 3 bàn thắng.

Dẫu vậy, những gì Campuchia thể hiện trong các trận giao hữu gần đây cho thấy khoảng cách giữa hai nền bóng đá đang dần được thu hẹp, và đội chủ nhà hoàn toàn có cơ sở để hướng tới việc chấm dứt chuỗi thành tích lép vế trước đối thủ.

Thông tin lực lượng Campuchia vs Singapore

Campuchia mang tới ASEAN Championship đội hình gồm 25 cầu thủ với khá nhiều gương mặt trẻ. Có tới 7 tuyển thủ lần đầu được triệu tập, trong đó bộ đôi Tum Makara và Nu Chenmakara của Angkor Tiger là những cái tên đáng chú ý.

Dù vậy, niềm hy vọng lớn nhất của đội chủ nhà vẫn sẽ đặt lên vai Sieng Chanthea. Tiền đạo 23 tuổi đang là chân sút số một của Campuchia và nhiều khả năng tiếp tục lĩnh xướng hàng công trong trận mở màn.

Bên cạnh anh, các cầu thủ nhập tịch như Abdel Kader Coulibaly hay Iago Bento cũng hứa hẹn mang đến thêm phương án tấn công và tạo ra hỏa lực đa dạng hơn cho Campuchia. “Các cầu thủ nhập tịch mang lại cú hích quan trọng đối với cả đội”, HLV Koji Gyotoku cho biết.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Singapore lựa chọn sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Trong danh sách 25 cầu thủ sang Campuchia có tới 12 người đã khoác áo đội tuyển quốc gia từ 25 trận trở lên.

Tiền đạo Ilhan Fandi (áo đỏ) là người đã ghi bàn quyết định vào lưới Hồng Kông, giúp Singapore giành vé dự Asian Cup 2027

Tuy nhiên, có một trở ngại đáng kể mà Singapore phải vượt qua là việc một số cầu thủ chủ chốt không được CLB cho phép trở về làm nhiệm vụ đội tuyển quốc gia, trong đó có tiền đạo Ikhsan Fandi - chân sút số một của bóng đá Singapore trong nhiều năm qua.

Trọng trách ghi bàn, vì thế, nhiều khả năng sẽ được đặt lên vai người em Ilhan Fandi. Nhưng đây vẫn là lựa chọn rất đáng tin cậy, bởi chính Ilhan là người ghi bàn thắng quyết định vào lưới Hồng Kông, giúp Singapore giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Với lợi thế sân nhà của Campuchia và bản lĩnh trận mạc nhỉnh hơn của Singapore, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khoảnh khắc tỏa sáng của những ngôi sao trên hàng công. Và rất có thể, sẽ chẳng đội nào rời sân với niềm vui trọn vẹn sau trận cầu mang ý nghĩa then chốt với cả Campuchia lẫn Singapore.

Đội hình dự kiến

Campuchia: Hul Kimhuy; Ouk Sovann, Sophal Dimong, Chea Sokmeng, Phat Sokha; Sos Suhana, Yudai Ogawa, Sin Sovannmakara; Iago Bento, Abdel Kader Coulibaly, Sieng Chanthea.

Singapore: Izwan Mahbud; Ryhan Stewart, Lionel Tan, Irfan Fandi, Nur Adam Abdullah; Hariss Harun, Kyoga Nakamura, Song Ui-young; Shawal Anuar, Ilhan Fandi, Nathan Mao.

Dự đoán tỷ số: Campuchia 2-2 Singapore

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