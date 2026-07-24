Timor Leste lột xác với dàn cầu thủ châu Âu trước cuộc chạm trán Việt Nam

Claudio Osorio khoác áo Cobh Ramblers tại giải hạng Nhất Cộng hòa Ireland.

Đội tuyển Timor Leste đã công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự ASEAN Cup 2026, chuẩn bị cho trận mở màn gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 24/7 trên sân trung lập tại Chonburi (Thái Lan).

Điểm đáng chú ý nhất trong danh sách lần này là có tới 13 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó 6 người chơi bóng tại châu Âu. Đây là lực lượng giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất mà Timor Leste từng mang tới một kỳ ASEAN Cup, cho thấy quyết tâm tạo bất ngờ của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Ze Pedro.

Nổi bật nhất là tiền vệ Claudio Osorio (sinh năm 2002), hiện khoác áo Cobh Ramblers tại giải hạng Nhất Cộng hòa Ireland. Osorio sinh ra tại Timor-Leste trước khi chuyển sang Bắc Ireland sinh sống từ nhỏ.

Năm 2013, anh gia nhập học viện của Reading và từng được đăng ký trong đội một của CLB Anh giai đoạn 2020-2023, dù chưa có cơ hội ra sân chính thức.

Sau quãng thời gian được Reading cho Cobh Ramblers mượn, Osorio trở về Đông Nam Á thi đấu cho Karketu Dili rồi Persipal Palu trước khi trở lại Cobh Ramblers đầu năm 2026.

Trước khi khoác áo đội tuyển Timor-Leste, tiền vệ này từng được triệu tập vào các đội U15 và U16 Anh. Kể từ năm 2024, Osorio đã trở thành nhân tố quan trọng của đội tuyển Timor-Leste.

Bên cạnh Osorio, Timor-Leste còn sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu như tiền đạo Oatnasio da Silva của Portadown (Bắc Ireland), tiền đạo João Rangel thuộc CLB Leiston (Anh), cùng Zion Cruz, João Varudo và Eric Silva đang chơi bóng tại Bồ Đào Nha.

Ngoài lực lượng tại châu Âu, HLV Ze Pedro cũng triệu tập nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Australia, Malaysia và Singapore. Đáng chú ý có tiền vệ Tristan Arrarte, thuộc biên chế Western Sydney Wanderers của A-League, cùng tiền đạo João Pedro (Kuching City, Malaysia) và Zenivio (Tanjong Pagar United, Singapore).

Việc sở hữu tới 13 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài cho thấy Timor Leste đang từng bước nâng cao chất lượng đội hình nhờ nguồn cầu thủ Việt kiều và những người trưởng thành từ các nền bóng đá phát triển. Đây cũng là sự khác biệt lớn so với những lần đối đầu trước với tuyển Việt Nam.

Dù đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn về trình độ và kinh nghiệm, Timor Leste không còn là đối thủ có thể xem nhẹ. Sự góp mặt của nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài hứa hẹn sẽ giúp đội bóng này chơi tự tin và giàu tính cạnh tranh hơn tại ASEAN Cup 2026.

Trận đấu giữa Việt Nam và Timor Leste diễn ra lúc 20h30 ngày 24/7, mở màn hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Với sự thay đổi đáng kể về lực lượng của đối phương, đội tuyển Việt Nam sẽ cần nhập cuộc với sự tập trung cao nhất nếu muốn có khởi đầu thuận lợi.

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