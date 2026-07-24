Người đẹp Thái Lan đoán ĐT Việt Nam ghi 5 bàn vào lưới Timor Leste

18h30 chiều ngày 23/7, ĐT Timor Leste có buổi tập làm quen sân vận động Chonburi, chuẩn bị cho cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam ở lượt trận mở màn bảng A của AFF Cup 2026.

Thầy trò HLV Jose Pedro chủ động chọn tập luyện ở phần sân đối diện với vị trí các phóng viên Việt Nam.

Nên cánh phóng viên Việt Nam chỉ còn biết dồn hết sự chú ý vào một nữ điều phối xinh đẹp của Thái Lan.

Đó là Yanikar Chanthip, cô gái đang làm việc cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan, nhận nhiệm vụ điều phối truyền thông trận đấu giữa Timor Leste và ĐT Việt Nam.

Yanikar Chanthip thu hút mọi ánh nhìn với nụ cười tươi trên sân vận động Chonburi.

Nụ cười toả nắng của Yanikar Chanthip giữa cơn mưa bất chợt ở Chonburi.

Người đẹp thuộc biên chế FA Thái Lan nhiệt tình hướng dẫn các phóng viên Việt Nam tác nghiệp.

Sau khi hết thời gian tác nghiệp buổi tập của Timor Leste, Yanikar Chanthip còn nhiệt tình trả lời phỏng vấn các phóng viên Việt Nam.

Khi được hỏi về ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2026, Yanikar Chanthip chia sẻ: "ĐT Việt Nam vẫn là một đội bóng rất mạnh trong khu vực. Tôi biết cầu thủ số 12 (Xuân Son) của ĐT Việt Nam là một cầu thủ giỏi".

Nhưng khi được hỏi về đội bóng nào sẽ vô địch AFF Cup 2026, Yanikar Chanthịp cho rằng Thái Lan sẽ nỗ lực đòi lại ngôi vô địch từ ĐT Việt Nam.

Ngoài ra, người đẹp Yanikar Chanthip còn đưa ra dự đoán về trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Timor Leste: "Tôi nghĩ ĐT Việt Nam sẽ thắng trận với tỉ số 5-2".