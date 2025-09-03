Nhận định bóng đá U23 Yemen vs U23 Singapore, 16h00 ngày 3/9: Khó tạo bất ngờ

U23 Singapore khó tạo bất ngờ trước U23 Yemen.

Nhận định trước trận đấu

Không phải ngẫu nhiên U23 Yemen được giới chuyên môn xem là ứng cử viên nặng ký ở bảng C. Ngay từ nhiều tháng trước, HLV Amin Al Suneini đã lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo cho đội bóng. U23 Yemen tập huấn tại Marib (Yemen), trước khi sang Fujairah (UAE) rèn quân và đá giao hữu với một số CLB địa phương. Kết quả các trận đấu được giữ kín, như một cách để tạo yếu tố bất ngờ cho vòng loại.

Danh sách 23 cầu thủ của Yemen phần lớn đến từ các CLB trong nước, ngoại trừ thủ môn Muhammad Ramadan Shuey Jumaan đang thi đấu tại Saudi Arabia. Đáng chú ý nhất là bộ ba tấn công Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous. Trong đó, Mahrous mới 19 tuổi nhưng đã khoác áo ĐTQG và thường xuyên đá chính.

Lối chơi của Yemen mang đậm chất Tây Á: mạnh mẽ, tốc độ, tận dụng tối đa lợi thế thể hình trong các tình huống không chiến. Bên cạnh đó, họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật, đủ sức tạo nên sự khác biệt.

“Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho vòng loại lần này. Toàn đội đặt mục tiêu tiến vào vòng chung kết và để làm được điều đó, trận đấu mở màn với Singapore có ý nghĩa vô cùng quan trọng”, HLV Amin Al Suneini khẳng định trước giờ bóng lăn.

Nếu Yemen đến Việt Trì với đội hình mạnh nhất, thì Singapore lại bước vào giải đấu với nhiều câu hỏi. Thầy trò HLV Kosei Nakamura không tham dự VCK U23 Đông Nam Á 2025, giải đấu vốn được xem là màn tổng duyệt quan trọng. Thay vào đó, họ chỉ có hai trận giao hữu: hòa U23 Philippines và thắng U23 Malaysia. Dù kết quả tích cực, song quỹ chuẩn bị của Singapore bị đánh giá là hạn chế.

Lực lượng U23 Singapore lần này khá trẻ, đa phần mới ở lứa U20. Một vài gương mặt nổi bật có thể kể đến tiền vệ gốc Nhật Bản Junki Kenn Yoshimura. Dưới thời Nakamura, đội bóng đảo quốc sư tử theo đuổi lối chơi pressing tầm cao, với tinh thần kỷ luật cao.

Điểm trừ lớn nhất của Singapore chính là kinh nghiệm quốc tế và thể hình. Đa số cầu thủ chưa từng chạm trán những đối thủ có phong cách chơi thiên về sức mạnh như Yemen hay Việt Nam. Hơn nữa, do di chuyển muộn, họ chỉ có một buổi tập duy nhất tại sân Việt Trì, một bất lợi không nhỏ trong việc thích nghi với điều kiện sân bãi và khí hậu.

“Chúng tôi biết mình không được đánh giá cao, nhưng toàn đội sẽ chơi với tinh thần không sợ hãi. Trận gặp Yemen là cơ hội để các cầu thủ trẻ chứng minh khả năng của mình”, HLV Nakamura chia sẻ trong buổi họp báo trước trận.

Phong độ, lịch sử đối đầu

Trong 5 trận gần đây, U23 Yemen giành 3 chiến thắng và để thua 2, ghi 10 bàn và để lọt lưới 6 lần. Những con số này phản ánh khả năng tấn công đa dạng, song cũng chỉ ra rằng hàng phòng ngự của họ vẫn còn những điểm cần khắc phục.

Ở chiều ngược lại, U23 Singapore có thành tích khiêm tốn với 1 trận thắng, 3 trận hòa và 1 thất bại trong 5 trận gần nhất. Nếu đặt cạnh Yemen, rõ ràng đội bóng đảo quốc sư tử tỏ ra lép vế cả về phong độ lẫn chất lượng nhân sự.

Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ đại diện Tây Á. Tại vòng loại U23 châu Á 2024, Yemen từng vượt qua Singapore với tỷ số 3-0. Cộng thêm sự chuẩn bị kỹ lưỡng và dàn cầu thủ có kinh nghiệm quốc tế, U23 Yemen được đánh giá cao hơn đối thủ và sáng cửa giành trọn 3 điểm trong màn chạm trán sắp tới.

Thông tin lực lượng

Hai đội có lực lượng tốt nhất cho cuộc đối đầu này.

Đội hình dự kiến

U23 Yemen: Jumaan, Al-Badawi, Maarouf, Al-Batoul, Al-Tariqi, Abu Bakr Saleh, Ahmed Balabil, Radi Wadi, Hamza Mahrous, Abdulaziz Masnoum, Al-Sharafi.

U23 Singapore: Aizil Yazid, Kieran Teo, Marcus Mosses, Junki Kenn Yoshimura, Andrew Aw, Ryu Hardy, Ong Yu En, Ajay Robson, Khairin Nadim, Jonan Tan, Amir Syafiz.

Dự đoán tỷ số: U23 Yemen 2-0 U23 Singapore