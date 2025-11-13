HLV trưởng U22 Việt Nam khen học trò bản lĩnh trước U22 Trung Quốc

🔥 “Chiến thắng là phần thưởng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng”

Tối ngày 12/11, U22 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại Panda Cup 2025 khi đánh bại U22 Trung Quốc 1-0 ngay trên sân Chengdu Shuangliu Stadium (Thành Đô, Tứ Xuyên). Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Phạm Minh Phúc ở hiệp hai.

U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc ngay trên sân khách.

Sau trận đấu, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là tinh thần và chiến thuật. “Trước hết, tôi muốn chúc mừng các cầu thủ U22 Việt Nam. Đây là trận đấu mà toàn đội đã thể hiện tinh thần chiến đấu, sự tổ chức và bản lĩnh trong suốt 90 phút.

Chiến thắng 1–0 không chỉ là kết quả, mà còn là phần thưởng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc và tuân thủ đấu pháp”, ông Đinh Hồng Vinh chia sẻ. Quyền HLV trưởng của U22 Việt Nam đặc biệt ấn tượng với khả năng gây áp lực tầm cao, chuyển trạng thái nhanh và phòng ngự nhóm hiệu quả của U22 Việt Nam, những yếu tố đã được đội rèn kỹ trong giai đoạn tập huấn vừa qua.

⚽ “U22 Việt Nam đã chủ động và bản lĩnh hơn”

So với hai lần đối đầu trước đó (thua 1–2 và hòa 1–1), HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng sự khác biệt lớn nhất nằm ở tư duy thi đấu và tính chủ động. “Trước đây, chúng ta thường bị cuốn theo nhịp chơi của đối thủ. Nhưng đến trận đấu này, U22 Việt Nam chủ động gây áp lực, giữ cự ly đội hình và kiểm soát tốt thế trận.

HLV Đinh Hồng Vinh trả lời họp báo sau trận thắng U22 Trung Quốc.

Các cầu thủ thi đấu kỷ luật, kiên nhẫn và bản lĩnh, đặc biệt trong những thời điểm then chốt cuối trận”. Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng đã phân tích kỹ đối thủ và điều chỉnh chiến thuật linh hoạt, giúp các cầu thủ thực hiện đúng ý đồ trên sân.

💪 Hướng tới SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026

Theo quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, chiến thắng này là bước chạy đà quan trọng của đội tuyển U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026. “Chiến thắng trước chủ nhà U22 Trung Quốc cho thấy U22 Việt Nam đang đi đúng hướng, từng bước trưởng thành và gắn kết hơn”, ông Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

📅 Kết quả & lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại Panda Cup 2025

12/11: U22 Việt Nam 1–0 U22 Trung Quốc ⚽ (Phạm Minh Phúc)

15/11: U22 Việt Nam 🆚 U22 Hàn Quốc

18/11: U22 Việt Nam 🆚 U22 Uzbekistan

Hiện tại, U22 Việt Nam tạm xếp nhì bảng với 3 điểm, kém U22 Hàn Quốc về hiệu số bàn thắng bại (U22 Hàn Quốc thắng U22 Uzbekistan 2–0 ở trận mở màn).