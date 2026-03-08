Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nhận định Becamex TPHCM vs Thể Công Viettel, 18h00 ngày 8/3: Át vía chủ nhà

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Nhận định bóng đá Becamex TPHCM vs Thể Công Viettel, V.League 1 2025/2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Becamex TP.HCM tiếp đón Thể Công Viettel trong bối cảnh hai đội đang theo đuổi mục tiêu trái ngược. Nếu đội chủ nhà vẫn phải nỗ lực tích lũy điểm số để tránh xa nhóm xuống hạng, thì Viettel lại đang đầy tự tin trong cuộc đua vô địch, hứa hẹn tạo nên màn so tài đáng chú ý trên sân Gò Đậu.

Becamex TPHCM vs Thể Công Viettel.

Becamex TPHCM vs Thể Công Viettel.

Nhận định Becamex TPHCM vs Thể Công Viettel

Ở vòng đấu gần nhất, Becamex TP.HCM đánh bại Công An TP.HCM và tạm thời vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 15 điểm. Dù vậy, cục diện ở nhóm cuối bảng vẫn rất căng thẳng khi khoảng cách giữa các đội không quá lớn. Các đội phía sau như Hoàng Anh Gia Lai đang có 14 điểm, Thanh Hóa sở hữu 13 điểm, trong khi PVF-CAND và SHB Đà Nẵng lần lượt có 11 và 10 điểm. Với sự bám đuổi sát sao này, chỉ cần một vài vòng đấu không thuận lợi, Becamex TP.HCM hoàn toàn có thể rơi trở lại khu vực nguy hiểm.

Chính vì vậy, chiến thắng ở vòng 14 dù mang ý nghĩa lớn về mặt tinh thần nhưng chưa đủ để đội bóng của HLV Ueno Nobuhiro có thể an tâm. Trong giai đoạn tới, họ cần duy trì sự tập trung cao độ và tiếp tục tích lũy điểm số, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà. Gò Đậu sẽ là điểm tựa quan trọng nếu Becamex TP.HCM muốn tạo khoảng cách an toàn với nhóm trụ hạng.

Trái ngược với tình cảnh của đội chủ nhà, Thể Công Viettel lại đang có vị thế rất thuận lợi trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Đội bóng áo lính vừa giành chiến thắng quan trọng trước Hà Nội FC trong trận đấu được xem là “trận cầu 6 điểm”. Đây không chỉ là chiến thắng mang ý nghĩa về điểm số mà còn khẳng định tham vọng lớn của Viettel ở mùa giải năm nay.

Cục diện trên bảng xếp hạng còn trở nên thuận lợi hơn cho Viettel khi Ninh Bình bất ngờ sa sút phong độ. Nhờ kết quả này, Thể Công Viettel có thể vươn lên vị trí thứ hai nếu có được 1 điểm trước Becamex TP.HCM. Với phong độ ổn định cùng sự tự tin đang lên cao, đội bóng áo lính được đánh giá có nhiều lợi thế trong chuyến làm khách sắp tới. Tuy nhiên, Becamex TP.HCM cũng không phải đối thủ dễ bị khuất phục, đặc biệt khi họ vừa có chiến thắng quan trọng giúp cải thiện tinh thần toàn đội.

Sự đối lập về mục tiêu giữa hai đội, khi một bên nỗ lực tìm kiếm điểm số để đảm bảo suất trụ hạng, bên kia hướng đến tham vọng vô địch, hứa hẹn sẽ khiến màn so tài trên sân Gò Đậu trở nên hấp dẫn. Nếu Viettel muốn tiếp tục duy trì vị thế trong cuộc đua ngôi đầu, họ cần tận dụng tối đa cơ hội trước một đối thủ đang chịu nhiều áp lực. Trong khi đó, Becamex TP.HCM chắc chắn sẽ làm mọi cách để giữ lại điểm số quan trọng trên sân nhà nhằm tránh xa nhóm cuối bảng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Becamex TPHCM vs Thể Công Viettel

Trong 5 trận đấu gần nhất, Becamex TPHCM thắng 2, hòa 1, thua 2. Thể Công Viettel đạt thành tích thắng 3, hòa 1, thua 1.

Thành tích đối đầu gần đây nghiêng hẳn về phía Thể Công Viettel. Lần gần nhất Becamex TPHCM được hưởng niềm vui chiến thắng đã diễn ra cách đây hơn 2 năm. Sau trận đấu đó, Thể Công Viettel bất bại 4 trận trước Becamex TPHCM, trong đó có 3 chiến thắng liên tiếp.

Thông tin lực lượng Becamex TPHCM vs Thể Công Viettel

Becamex TP.HCM có lực lượng tốt nhất.

Thể Công Viettel thiếu Kyle Colonna do án treo giò.

Đội hình dự kiến Becamex TP.HCM vs Thể Công Viettel

Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Zlatkovic Milos, Đình Khương, Thế Hiếu, Tấn Tài, Văn Anh, Thanh Hậu, Alves, Elisha, Việt Cường.

Thể Công Viettel: Văn Việt, Hoàng Minh, Viết Tú, Mạnh Dũng, Tuấn Tài, Hữu Thắng, Paulo Martins, Văn Khang, Nhật Nam, Pedro, Lucao.

Dự đoán tỷ số Becamex TP.HCM 1-2 Thể Công Viettel

Xem LPBank V.League 1-2025/2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Theo Khanh Kiều ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/03/2026 07:15 AM (GMT+7)
