Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Đà Nẵng: Văn Lâm liên tiếp cứu thua (V-League)

V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

(Vòng 15) Đà Nẵng vùng lên mạnh mẽ và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn.

   

V-League | 18h, 7/3 | Ninh Bình Arena

Ninh Bình
Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Đà Nẵng: Văn Lâm liên tiếp cứu thua (V-League) - 1
1 - 0
Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Đà Nẵng: Văn Lâm liên tiếp cứu thua (V-League) - 1
Đà Nẵng
(H1: 1-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Gustavo 20' Xem video

42’

Cầu thủ Đà Nẵng ngã trong vòng cấm địa

Ribamar ngã trong vòng cấm địa sau pha tranh chấp với cầu thủ Ninh Bình. Tuy nhiên, trọng tài xác định anh đã rơi vào thế việt vị trước đó.

30’

Văn Lâm lại cứu thua

Từ tình huống lộn xộn trong khung thành Ninh Bình, Ribamar khống chế bóng gọn gàng trước khi xoay người dứt điểm rất căng nhưng một lần nữa, Văn Lâm lại đổ người cản phá xuất sắc.

23’

Văn Lâm cứu thua!!!

Từ quả tạt bên cánh phải của David Boris, Ribamar băng vào đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Văn Lâm đã phản xạ xuất thần để cản phá bóng.

20’

 Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Đà Nẵng: Văn Lâm liên tiếp cứu thua (V-League) - 1

Vào! Vào! 1-0 cho Ninh Bình!!

Từ quả tạt bên cánh phải của Tiến Anh, Gustavo Henrique đánh đầu, bóng chạm người Đỗ Phi Long đổi hướng đi vào lưới.

10’

Hoàng Đức ngả người móc bóng

Hoàng Đức tung người thực hiện cú dứt điểm theo phong cách "xe đạp chổng ngược", bóng đập người hậu vệ Đà Nẵng bật ra ngoài.

9’

 Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Đà Nẵng: Văn Lâm liên tiếp cứu thua (V-League) - 1

Đà Nẵng thay người

Ngọc Sơn không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân nhường chỗ cho Đức Anh.

5’

Hoàng Đức phạm lỗi nguy hiểm

Trận đấu đang tạm thời gián đoạn để đội ngũ y tế chăm sóc Ngọc Sơn. Cầu thủ Đà Nẵng bị Hoàng Đức phạm lỗi nguy hiểm.

1’

 Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Đà Nẵng: Văn Lâm liên tiếp cứu thua (V-League) - 1

Trận đấu bắt đầu

Đà Nẵng giao bóng trước.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Đà Nẵng: Văn Lâm liên tiếp cứu thua (V-League) - 1
Văn Lâm, Quang Nho, Marcelino, Bảo Toàn, Thanh Thịnh, Tiến Anh, Đức Chiến, Ngọc Bảo, Hoàng Đức, Geovane, Gustavo Henrique
Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Đà Nẵng: Văn Lâm liên tiếp cứu thua (V-League) - 1
Văn Toản, Ngọc Sơn, Phi Long, Ngọc Hải, Phi Hoàng, Hồng Phúc, Pissano, Anh Tuấn, Ribamar, Văn Long, Nguyên Hoàng

Điểm tựa sân nhà

Dù đang sa sút, Ninh Bình vẫn sở hữu thành tích sân nhà cực kỳ đáng nể. Trong suốt 2 năm qua, họ chỉ để thua duy nhất 1 trận tại "chảo lửa" của mình (trước HAGL cách đây 2 vòng). Sự chênh lệch về chất lượng đội hình ở thời điểm hiện tại khiến lịch sử đối đầu trong quá khứ chỉ còn mang tính chất tham khảo.

Ninh Bình ra mắt "tướng" mới

Sau khởi đầu như mơ, Ninh Bình đã trở lại mặt đất với chuỗi 3 trận thua liên tiếp, rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và kém đội dẫn đầu là Công an Hà Nội tới 8 điểm. Chuỗi kết quả tệ hại đó khiến HLV Gerard Albadalejo bị sa thải, thay thế bằng HLV Vũ Tiến Thành. Nhiệm vụ của HLV Vũ Tiến Thành không gì khác ngoài mục đích giúp Ninh Bình tìm lại chiến thắng để nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch với Công an Hà Nội và Thể Công Viettel.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

