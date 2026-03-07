Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Đà Nẵng: Văn Lâm liên tiếp cứu thua (V-League)
(Vòng 15) Đà Nẵng vùng lên mạnh mẽ và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn.
Danh sách các trận đấu HOT
V-League | 18h, 7/3 | Ninh Bình Arena
Điểm
Văn Lâm
Quang Nho
Marcelino
Bảo Toàn
Thanh Thịnh
Tiến Anh
Đức Chiến
Ngọc Bảo
Hoàng Đức
Geovane
Gustavo Henrique
Điểm
Văn Toản
Ngọc Sơn
Phi Long
Ngọc Hải
Phi Hoàng
Hồng Phúc
Pissano
Anh Tuấn
Ribamar
Văn Long
Nguyên Hoàng
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
42’
Cầu thủ Đà Nẵng ngã trong vòng cấm địa
Ribamar ngã trong vòng cấm địa sau pha tranh chấp với cầu thủ Ninh Bình. Tuy nhiên, trọng tài xác định anh đã rơi vào thế việt vị trước đó.
30’
Văn Lâm lại cứu thua
Từ tình huống lộn xộn trong khung thành Ninh Bình, Ribamar khống chế bóng gọn gàng trước khi xoay người dứt điểm rất căng nhưng một lần nữa, Văn Lâm lại đổ người cản phá xuất sắc.
23’
Văn Lâm cứu thua!!!
Từ quả tạt bên cánh phải của David Boris, Ribamar băng vào đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Văn Lâm đã phản xạ xuất thần để cản phá bóng.
20’
Vào! Vào! 1-0 cho Ninh Bình!!
Từ quả tạt bên cánh phải của Tiến Anh, Gustavo Henrique đánh đầu, bóng chạm người Đỗ Phi Long đổi hướng đi vào lưới.
10’
Hoàng Đức ngả người móc bóng
Hoàng Đức tung người thực hiện cú dứt điểm theo phong cách "xe đạp chổng ngược", bóng đập người hậu vệ Đà Nẵng bật ra ngoài.
9’
Đà Nẵng thay người
Ngọc Sơn không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân nhường chỗ cho Đức Anh.
5’
Hoàng Đức phạm lỗi nguy hiểm
Trận đấu đang tạm thời gián đoạn để đội ngũ y tế chăm sóc Ngọc Sơn. Cầu thủ Đà Nẵng bị Hoàng Đức phạm lỗi nguy hiểm.
1’
Trận đấu bắt đầu
Đà Nẵng giao bóng trước.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Điểm tựa sân nhà
Dù đang sa sút, Ninh Bình vẫn sở hữu thành tích sân nhà cực kỳ đáng nể. Trong suốt 2 năm qua, họ chỉ để thua duy nhất 1 trận tại "chảo lửa" của mình (trước HAGL cách đây 2 vòng). Sự chênh lệch về chất lượng đội hình ở thời điểm hiện tại khiến lịch sử đối đầu trong quá khứ chỉ còn mang tính chất tham khảo.
Ninh Bình ra mắt "tướng" mới
Sau khởi đầu như mơ, Ninh Bình đã trở lại mặt đất với chuỗi 3 trận thua liên tiếp, rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và kém đội dẫn đầu là Công an Hà Nội tới 8 điểm. Chuỗi kết quả tệ hại đó khiến HLV Gerard Albadalejo bị sa thải, thay thế bằng HLV Vũ Tiến Thành. Nhiệm vụ của HLV Vũ Tiến Thành không gì khác ngoài mục đích giúp Ninh Bình tìm lại chiến thắng để nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch với Công an Hà Nội và Thể Công Viettel.
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Ninh Bình FC đang có một hàng tấn công mạnh mẽ với hiệu suất ghi bàn cao, cái họ cần là hạn chế số bàn thua. Có lẽ đó là logic của quyết định này.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/03/2026 12:10 PM (GMT+7)