Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Đà Nẵng: Văn Lâm liên tiếp cứu thua (V-League)

V-League | 18h, 7/3 | Ninh Bình Arena Ninh Bình 1 - 0 Đà Nẵng (H1: 1-0) Thông tin trước trận Ninh Bình vs Đà Nẵng Đà Nẵng Điểm Văn Lâm Quang Nho Marcelino Bảo Toàn Thanh Thịnh Tiến Anh Đức Chiến Ngọc Bảo Hoàng Đức Geovane Gustavo Henrique Điểm Văn Toản Ngọc Sơn Phi Long Ngọc Hải Phi Hoàng Hồng Phúc Pissano Anh Tuấn Ribamar Văn Long Nguyên Hoàng Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Ninh Bình Ninh Bình Đà Nẵng Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Gustavo 20' Xem video Tình huống nổi bật 42’ Cầu thủ Đà Nẵng ngã trong vòng cấm địa Ribamar ngã trong vòng cấm địa sau pha tranh chấp với cầu thủ Ninh Bình. Tuy nhiên, trọng tài xác định anh đã rơi vào thế việt vị trước đó. 30’ Văn Lâm lại cứu thua Xem video Từ tình huống lộn xộn trong khung thành Ninh Bình, Ribamar khống chế bóng gọn gàng trước khi xoay người dứt điểm rất căng nhưng một lần nữa, Văn Lâm lại đổ người cản phá xuất sắc. 23’ Văn Lâm cứu thua!!! Xem video Từ quả tạt bên cánh phải của David Boris, Ribamar băng vào đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Văn Lâm đã phản xạ xuất thần để cản phá bóng. 20’ Vào! Vào! 1-0 cho Ninh Bình!! Xem video Từ quả tạt bên cánh phải của Tiến Anh, Gustavo Henrique đánh đầu, bóng chạm người Đỗ Phi Long đổi hướng đi vào lưới. 10’ Hoàng Đức ngả người móc bóng Xem video Hoàng Đức tung người thực hiện cú dứt điểm theo phong cách "xe đạp chổng ngược", bóng đập người hậu vệ Đà Nẵng bật ra ngoài. 9’ Đà Nẵng thay người Ngọc Sơn không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân nhường chỗ cho Đức Anh. 5’ Hoàng Đức phạm lỗi nguy hiểm Xem video Trận đấu đang tạm thời gián đoạn để đội ngũ y tế chăm sóc Ngọc Sơn. Cầu thủ Đà Nẵng bị Hoàng Đức phạm lỗi nguy hiểm. 1’ Trận đấu bắt đầu Đà Nẵng giao bóng trước. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Văn Lâm, Quang Nho, Marcelino, Bảo Toàn, Thanh Thịnh, Tiến Anh, Đức Chiến, Ngọc Bảo, Hoàng Đức, Geovane, Gustavo Henrique Văn Toản, Ngọc Sơn, Phi Long, Ngọc Hải, Phi Hoàng, Hồng Phúc, Pissano, Anh Tuấn, Ribamar, Văn Long, Nguyên Hoàng

Điểm tựa sân nhà

Dù đang sa sút, Ninh Bình vẫn sở hữu thành tích sân nhà cực kỳ đáng nể. Trong suốt 2 năm qua, họ chỉ để thua duy nhất 1 trận tại "chảo lửa" của mình (trước HAGL cách đây 2 vòng). Sự chênh lệch về chất lượng đội hình ở thời điểm hiện tại khiến lịch sử đối đầu trong quá khứ chỉ còn mang tính chất tham khảo.

Ninh Bình ra mắt "tướng" mới

Sau khởi đầu như mơ, Ninh Bình đã trở lại mặt đất với chuỗi 3 trận thua liên tiếp, rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và kém đội dẫn đầu là Công an Hà Nội tới 8 điểm. Chuỗi kết quả tệ hại đó khiến HLV Gerard Albadalejo bị sa thải, thay thế bằng HLV Vũ Tiến Thành. Nhiệm vụ của HLV Vũ Tiến Thành không gì khác ngoài mục đích giúp Ninh Bình tìm lại chiến thắng để nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch với Công an Hà Nội và Thể Công Viettel.

