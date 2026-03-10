Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bước ngoặt sau trận derby thủ đô

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

(NLĐO) - V-League 2025-2026 đang đến giai đoạn phân tách nhóm và cuộc đua vô địch cho đến cuộc chiến trụ hạng đều trở nên khốc liệt, khó đoán.

Bước ngoặt sau trận derby thủ đô - 1

Thất bại đầu tiên của "độc cô cầu bại" Công an Hà Nội trước kình địch Hà Nội FC không chỉ khiến cuộc đua vô địch thêm phần kịch tính, mà còn tiếp thêm ngọn lửa cho những cuộc bứt phá ở nhóm dưới bảng xếp hạng. V-League 2025-2026 đang bước vào giai đoạn kịch tính với những diễn biến khó lường.

Bản lĩnh của "kỷ lục gia"

Tâm điểm của vòng 15 đổ dồn về sân Hàng Đẫy với trận derby Thủ đô giữa Hà Nội FC và Công an Hà Nội (CAHN). Một bên là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu, một bên là đương kim dẫn đầu với chuỗi 13 trận bất bại. Trước sức ép từ hàng vạn khán giả Hà Nội, bữa tiệc bóng đá đã diễn ra đúng như kỳ vọng: quyết liệt, nảy lửa và đầy tính chiến thuật.

Bước ngoặt sau trận derby thủ đô - 2

Dưới sự điều hành công tâm của trọng tài ngoại người Malaysia - ông Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin, trận đấu dù căng thẳng nhưng luôn nằm trong tầm kiểm soát. Hà Nội FC với bản lĩnh "kỷ lục gia V-League", đã vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp bàn thắng của Đỗ Hoàng Hên. Những nỗ lực muộn màng của CAHN chỉ mang về bàn danh dự ở phút bù giờ cuối trận đấu, do công Leo Artur trên chấm phạt đền 11m.

Kịch tính cuộc đua vô địch

Trận thua này khiến CAHN dù vẫn giữ ngôi đầu và còn 1 trận chưa đá, nhưng khoảng cách với nhóm bám đuổi đã bị thu hẹp đáng kể. Hiện tại, đội bóng ngành Công an chỉ còn hơn Thể Công Viettel 4 điểm - đội vừa có chiến thắng ấn tượng 3-1 ngay trên sân của Becamex TP HCM ở vòng 15.

Bước ngoặt sau trận derby thủ đô - 3

Bước ngoặt sau trận derby thủ đô - 4

Trong khi đó, Hà Nội FC dù dậm chân ở vị trí thứ 4 nhưng đã phả hơi nóng vào đội xếp trên là Ninh Bình với khoảng cách 4 điểm. Vì vậy, 11 vòng đấu còn lại sẽ là những trận cầu mang tính "chung kết" với tốp 4 bảng xếp hạng, và cuộc cạnh tranh "ngôi vương" đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

"Nóng" cuộc đua trụ hạng

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, cuộc chiến trụ hạng cũng đang chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là tinh thần địa phương đậm nét từ các CLB như Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa hay SHB Đà Nẵng.

Đội bóng xứ Nghệ đang thể hiện phong độ hủy diệt với 3 chiến thắng liên tiếp (trong đó có 2 trận thắng sân khách), chính thức bứt phá lên nhóm giữa và tạm xa rời khu vực nguy hiểm.

Bước ngoặt sau trận derby thủ đô - 5

Trung vệ Quế Ngọc Hải giúp Đà Nẵng cầm hòa Ninh Bình của Hoàng Đức

Bước ngoặt sau trận derby thủ đô - 6

Sông Lam Nghệ An bứt tốc mạnh mẽ ở giai đoạn lượt về

SHB Đà Nẵng cải thiện phong độ thi đấu và dần đi vào quỹ đạo khi có những kết quả bất ngờ kể từ giai đoạn giữa mùa giải. Đội bóng sông Hàn dù phải làm khách trên sân nhà của Ninh Bình FC đang khát điểm, song vẫn kiên cường giành lại 1 điểm. Có 4 điểm sau 2 trận gần nhất là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy trò HLV Lê Đức Tuấn.

Bước ngoặt sau trận derby thủ đô - 7

V-League 2025-2026 cho thấy trình độ, đẳng cấp giữa các đội không còn chênh lệch nhiều và mọi kịch bản bất ngờ đều có thể diễn ra sau 90 phút thi đấu quyết liệt. Từ cuộc đua vô địch khó đoán cho đến cuộc chiến trụ hạng khốc liệt, cơ hội vẫn đang chia đều cho tất cả các đội bóng và chỉ có thể xác định vị thứ khi những vòng đấu cuối cùng khép lại.

Theo Tường Phước ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/03/2026 11:52 AM (GMT+7)
