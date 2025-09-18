Trực tiếp bóng đá Bắc Kinh Quốc An - Công an Hà Nội: Quyết tâm giành điểm (Cúp C2 châu Á)

19h15, 18/9 | SVĐ Công nhân Bắc Kinh Quốc An 0 - 0 Công an Hà Nội (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Bắc Kinh Quốc An vs Công an Hà Nội Công an Hà Nội Điểm Wang Guoming Shinar Yeljan Maidana Lucas Maia Huang Ruifeng Wang Shangyuan Abudulam Zhong Yihao Bruno Acheampong Cardoso Điểm Nguyễn Filip AdouMinh Việt Anh HugoGomes Lê Văn Đô Mauk Thành Long Phan Văn Đức Leo Artur Đình Bắc Grafite Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bắc Kinh Quốc An Bắc Kinh Quốc An Công an Hà Nội Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Wang Guoming, Shinar Yeljan, Maidana, Lucas Maia, Huang Ruifeng, Wang Shangyuan, Abudulam, Zhong Yihao, Bruno, Acheampong, Cardoso Nguyễn Filip, AdouMinh, Việt Anh, HugoGomes, Lê Văn Đô, Mauk, Thành Long, Phan Văn Đức, Leo Artur, Đình Bắc, Grafite

Xét về giá trị đội hình, Công an Hà Nội vẫn kém hơn hẳn so với Beijing Guoan. Theo transfermartk, tổng giá trị đội hình của Beijing Guoan là 14,5 triệu euro, trong khi của Công an Hà Nội chỉ là 6,8 triệu euro. Cầu thủ được định giá cao nhất trong đội hình của CLB Trung Quốc là tiền vệ Guga (3 triệu euro) trong khi bên phía Công an Hà Nội, Stefan Mauk chỉ có giá 650.000 euro.

Hy vọng có điểm

Chủ nhà Bắc Kinh Quốc An bước vào trận đấu này với phong độ không ổn định. Sau chuỗi trận khả quan ở Chinese Super League, họ bất ngờ nhận hai thất bại liên tiếp, trong đó có trận thua muối mặt Sơn Đông Thái Sơn 0-6. Những cú sốc như vậy phần nào làm lung lay sự tự tin của thầy trò HLV Roger Schmidt, đồng thời tạo cơ hội cho Công an Hà Nội khai thác.

Phía bên kia, HLV Mano Polking đã lên tiếng cảnh báo các học trò: “Đây là trận đấu khó khăn, nhưng chúng ta có tinh thần và khát vọng. Chúng ta phải tập trung 200% để tìm kiếm cơ hội bất ngờ”. Lời động viên của ông thầy người Đức gốc Brazil từng nắm tuyển Thái Lan vô địch Đông Nam Á thể hiện sự am hiểu cán cân sức mạnh, nhưng vẫn tin tưởng vào tinh thần chiến đấu của các cầu thủ đến từ Việt Nam.