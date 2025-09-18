Trực tiếp bóng đá Bắc Kinh Quốc An - Công an Hà Nội: Quyết tâm giành điểm (Cúp C2 châu Á)
(19h15, 18/9, vòng bảng cúp C2 châu Á) Thầy trò HLV Mano Polking sẽ quyết tâm giành điểm trong trận đấu này.
19h15, 18/9 | SVĐ Công nhân
Điểm
Wang Guoming
Shinar Yeljan
Maidana
Lucas Maia
Huang Ruifeng
Wang Shangyuan
Abudulam
Zhong Yihao
Bruno
Acheampong
Cardoso
Điểm
Nguyễn Filip
AdouMinh
Việt Anh
HugoGomes
Lê Văn Đô
Mauk
Thành Long
Phan Văn Đức
Leo Artur
Đình Bắc
Grafite
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Giá trị đội hình chênh lệch
Xét về giá trị đội hình, Công an Hà Nội vẫn kém hơn hẳn so với Beijing Guoan. Theo transfermartk, tổng giá trị đội hình của Beijing Guoan là 14,5 triệu euro, trong khi của Công an Hà Nội chỉ là 6,8 triệu euro. Cầu thủ được định giá cao nhất trong đội hình của CLB Trung Quốc là tiền vệ Guga (3 triệu euro) trong khi bên phía Công an Hà Nội, Stefan Mauk chỉ có giá 650.000 euro.
Hy vọng có điểm
Chủ nhà Bắc Kinh Quốc An bước vào trận đấu này với phong độ không ổn định. Sau chuỗi trận khả quan ở Chinese Super League, họ bất ngờ nhận hai thất bại liên tiếp, trong đó có trận thua muối mặt Sơn Đông Thái Sơn 0-6. Những cú sốc như vậy phần nào làm lung lay sự tự tin của thầy trò HLV Roger Schmidt, đồng thời tạo cơ hội cho Công an Hà Nội khai thác.
Phía bên kia, HLV Mano Polking đã lên tiếng cảnh báo các học trò: “Đây là trận đấu khó khăn, nhưng chúng ta có tinh thần và khát vọng. Chúng ta phải tập trung 200% để tìm kiếm cơ hội bất ngờ”. Lời động viên của ông thầy người Đức gốc Brazil từng nắm tuyển Thái Lan vô địch Đông Nam Á thể hiện sự am hiểu cán cân sức mạnh, nhưng vẫn tin tưởng vào tinh thần chiến đấu của các cầu thủ đến từ Việt Nam.
Lá thăm may rủi đã đưa CLB Công an Hà Nội FC vào bảng E của AFC Champions League 2025-2026, nơi họ phải đối đầu với những đối thủ dày dạn kinh nghiệm...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/09/2025 12:28 PM (GMT+7)