Người tình của Donnarumma thích mặc bikini, khoe 3 vòng nóng bỏng

Giải Ngoại hạng Anh đã chào đón mỹ nhân mới mang tên Alessia Elefante, người tình của thủ thành Gianluigi Donnarumma.

   

👩Alessia Elefante có cuộc sống mới ở Manchester

Man City đã chiêu mộ thành công thủ môn Donnarumma với giá 26 triệu bảng sau khi anh không còn được trọng dụng tại PSG. Dự kiến thủ môn 26 tuổi này sẽ trở thành lựa chọn số một trong khung gỗ của HLV Pep Guardiola để thay thế cho James Trafford.

Với việc Donnarumma chuyển tới Anh thi đấu, bạn tình xinh đẹp của cầu thủ này là Alessia Elefante cũng theo chân. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2017, khi Donnarumma còn thi đấu tại AC Milan.

Donnarumma có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh&nbsp;Alessia Elefante

Donnarumma có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Alessia Elefante

Alessia Elefante sinh ra và lớn lên tại thành phố Naples, hiện sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội. Tài khoản Instagram của cô có đến 111.000 người theo dõi, nơi cô thường xuyên chia sẻ những bức ảnh rực rỡ về cuộc sống cá nhân.

Cô còn thường đăng tải hình ảnh tại các trận đấu của thủ môn người Italia, diện trang phục truyền thống của các CLB mà anh từng thi đấu. Donnarumma từng ăn mừng cùng Alessia trên khán đài sân Allianz Arena sau khi PSG vô địch Cúp C1 mùa giải vừa qua. Cặp đôi đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào sau chiến thắng 5-0 trước Inter Milan.

Cuộc sống gia đình hạnh phúc của Donnarumma và Alessia Elefante

Người đẹp tóc nâu này cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về gia đình, bao gồm Donnarumma và cậu con trai nhỏ tên Leo. Những khoảnh khắc đáng nhớ trong mối quan hệ của họ, như lễ đính hôn vào tháng 10/2024, cũng được cô đăng tải. 

Bên cạnh việc đồng hành cùng Donnarumma, Alessia còn có sự nghiệp riêng. Cô là một nhà thiết kế nội thất. Không ngại khoe vóc dáng ấn tượng, Alessia thường xuyên chia sẻ những bức ảnh bikini từ các chuyến du lịch đến những địa điểm thơ mộng như Bahamas và Sardinia. 

Những người hâm mộ Alessia thường xuyên để lại những bình luận để khen ngợi nhan sắc của người đẹp sinh năm 1997 này. Mọi người mong chờ người tình của Donnarumma xuất hiện vào ngày 14/9 tới trên khán đài sân Etihad, khi Man City đối đầu MU ở vòng 4 Ngoại hạng Anh

Những hình ảnh đáng chú ý khác về Alessia 

Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/09/2025 23:54 PM (GMT+7)
