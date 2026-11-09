"Ngựa ô" Brighton thách thức Arsenal, mơ tái hiện chuyện cổ tích Leicester City

Brighton trở thành chướng ngại vật lớn nhất của Arsenal

Chiến thắng 2-0 trước Brentford trên sân Amex hôm 8/11 giúp Brighton vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League. Đội bóng có biệt danh “Chim mòng biển” bước vào kỳ nghỉ FIFA Days tháng 11 với những kỳ vọng lớn về khả năng tạo nên điều đặc biệt trong phần còn lại của mùa giải.

Brighton đã giành chiến thắng ở 6 trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh

Chiến thắng thứ 6 trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh giúp Brighton vượt qua Man City, đội đã phải nhận 3 thất bại liên tiếp. Phong độ ấn tượng này cũng khẳng định vị thế của “Chim mòng biển” với tư cách đối thủ bám đuổi gần nhất của đội đầu bảng Arsenal.

Với khoảng cách 5 điểm so với “Pháo thủ”, Brighton thực sự đang ở vị thế đó vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tiền vệ trụ cột Pascal Gross không muốn bàn luận về khả năng cạnh tranh chức vô địch ở giai đoạn này.

Sau chiến thắng của Brighton trước Brentford, tiền vệ người Đức chia sẻ với Sky Sports: “Không, chúng tôi không tham gia cuộc đua vô địch. Nhưng chúng tôi đã khởi đầu mùa giải rất tốt. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu mùa.

Bạn có thể thấy sự khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh, khoảng cách giữa các đội rất nhỏ và hãy nhìn vào những kết quả vừa qua. Chúng tôi chưa vội ăn mừng hay tự mãn. Mỗi trận đấu đều đòi hỏi chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều. Đôi khi mọi thứ phụ thuộc vào đà hưng phấn, nhưng chúng tôi thực sự hài lòng khi bước vào kỳ nghỉ FIFA Days với vị trí hiện tại”.

Brighton kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm

Tuy nhiên, 10 năm sau kỳ tích vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015/16 ngoài mọi dự đoán của Leicester City, liệu Brighton có thực sự làm nên điều không tưởng và đăng quang giải đấu cao nhất nước Anh?

Cựu tiền vệ Liverpool Jamie Redknapp nhận định Brighton hiện là đội bóng duy nhất có khả năng cạnh tranh với Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Như một sự sắp đặt, hai đội sẽ gặp nhau ở vòng đấu cuối cùng vào ngày 30/5/2027.

Redknapp chia sẻ với Sky Sports: “Nếu nhìn vào bảng xếp hạng, tôi nghĩ đội bóng mà mọi người có thể chỉ ra lúc này, dù chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói điều đó vào đầu mùa giải, chính là Brighton”.

Thứ bóng đá thực sự đáng xem

Càng trải qua nhiều vòng đấu, Brighton càng khiến người ta khó có thể xem nhẹ khả năng cạnh tranh của họ. Giành 7 chiến thắng trong 10 trận mở màn Ngoại hạng Anh, Brighton đã chứng minh được cả chất lượng chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. “Chim mòng biển” là đội bóng duy nhất đánh bại được Arsenal từ đầu mùa, với chiến thắng 3-0 trên sân Amex. Sau đó, họ tiếp tục khuất phục Man City ngay tại Etihad.

Không chỉ vị trí trên bảng xếp hạng gây ấn tượng, gần như mọi chỉ số chuyên môn quan trọng đều cho thấy đây là đội bóng đủ khả năng duy trì phong độ khởi đầu mùa giải. Brighton tạo ra 37 cơ hội ngon ăn, nhiều thứ hai Ngoại hạng Anh, đồng thời ghi 26 bàn thắng, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở mùa giải này.

Phần lớn sức mạnh tấn công của Brighton được dẫn dắt bởi “lão tướng” 35 tuổi Gross, người trở lại Brighton từ Dortmund hồi tháng 1, sau khi chia tay CLB vào năm 2024.

Pascal Gross đã san bằng thành tích của Mesut Ozil, cùng dẫn đầu danh sách những cầu thủ người Đức có nhiều lần in dấu giày vào bàn thắng nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, với 87 lần mỗi người

Tiền vệ kỳ cựu người Đức đã có tổng cộng 7 năm rưỡi thi đấu tại Brighton qua hai giai đoạn, xen giữa là quãng thời gian trở về quê nhà. Mùa giải này, anh một lần nữa khẳng định vai trò nhạc trưởng trong lối chơi sáng tạo của Brighton.

Gross đã tạo ra 8 cơ hội ngon ăn tại Ngoại hạng Anh mùa này, đồng dẫn đầu cùng Morgan Gibbs White của Nottingham Forest. Không chỉ trực tiếp ghi bàn vào lưới Brentford, anh còn tạo ra tới 5 cơ hội cho các đồng đội.

Đây là lần thứ 27 kể từ đầu mùa giải 2017/18 Gross tạo ra từ 5 cơ hội trở lên trong một trận đấu. Chỉ Kevin De Bruyne (48 lần) và Bruno Fernandes (47 lần) có thành tích tốt hơn.

Tiền vệ người Đức chia sẻ hồi đầu tuần: “Tôi chỉ tiếp tục nỗ lực. Tôi nghĩ mình có thể trạng tốt, luôn cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể và tìm cách giúp đội bóng giành chiến thắng”.

Ở chiều ngược lại, chỉ có Arsenal, nhà đương kim vô địch và đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, sở hữu những thống kê phòng ngự ấn tượng hơn Brighton. Đoàn quân của HLV Fabian Hurzeler cùng Arsenal dẫn đầu về số trận giữ sạch lưới (7), đồng thời chỉ để thủng lưới 7 bàn, ít thứ hai giải đấu sau chính “Pháo thủ” (5).

Brighton hiện đã có 7 trận giữ sạch lưới tại Ngoại hạng Anh mùa này, ngang bằng thành tích phòng ngự ấn tượng của Arsenal

Trên BBC Sport, cựu tiền vệ Everton Leon Osman nhận định: “Cách Brighton thi đấu hiện tại cho thấy suất dự Champions League có lẽ là mục tiêu tối thiểu mà đội bóng này có thể hướng tới. Họ cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong 18 tháng qua. Thứ bóng đá họ đang trình diễn thực sự xuất sắc và Brighton là đội bóng rất đáng xem.

Liệu họ có thể vô địch giải đấu? Tôi nghĩ nếu điều đó xảy ra thì sẽ rất bất ngờ. Tuy nhiên, tôi đã kỳ vọng họ sẽ giành được một danh hiệu trong năm nay, dù là đấu trường quốc nội như FA Cup hay Conference League”.

Brighton còn đón nhận tin vui khi Yankuba Minteh có lần đầu tiên ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa này trong trận gặp Brentford. Tiền đạo người Gambia, từng là mục tiêu trong lời đề nghị chuyển nhượng bất thành của Liverpool hồi mùa hè, là một trong những cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất của Brighton kể từ khi gia nhập đội bóng từ Newcastle năm 2024.

Sự trở lại của Minteh sau chấn thương được kỳ vọng sẽ sớm nối tiếp bằng màn tái xuất của Kaoru Mitoma, người phải nghỉ thi đấu từ tháng 5 vì vấn đề ở gân kheo.

Đã đến lúc gặt hái thành công

Có cảm giác rằng cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải này đang mở ra cơ hội để một đội bóng tạo nên bất ngờ. Dù Arsenal đã giành 9 chiến thắng trong 10 trận mở màn, màn trình diễn của họ có thể chưa thực sự thuyết phục như ở mùa giải đăng quang trước đó. Đáng chú ý, “Pháo thủ” từng thua Brighton 0-3 hồi tháng 9.

Arsenal đã thắng ở 9 trong 10 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ để thua Brighton

Trong khi đó, Man City tiếp tục bị bỏ lại phía sau sau thất bại thứ ba liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trên sân City Ground của Nottingham Forest.

Tuy nhiên, ngay cả khi đoàn quân của HLV Enzo Maresca tìm lại phong độ sau kỳ nghỉ FIFA Days và hành quân đến sân Arsenal vào ngày 29/11, tương lai mùa giải của họ vẫn còn nhiều bất ổn liên quan đến những cáo buộc vi phạm quy định tài chính.

Đầu năm nay, một ủy ban độc lập kết luận Man City vi phạm 114 quy định tài chính của Ngoại hạng Anh, sau ba năm rưỡi kể từ khi những cáo buộc đầu tiên được ban tổ chức giải đấu đưa ra.

Man City sau đó đã thực hiện quyền kháng cáo phán quyết và kiên quyết phủ nhận mọi hành vi sai phạm. Tuy nhiên, nếu không thành công trong quá trình kháng cáo, đội chủ sân Etihad có thể phải đối mặt với án phạt trừ điểm đáng kể hoặc, trong kịch bản nghiêm trọng nhất, bị loại khỏi Ngoại hạng Anh.

Nếu điều đó xảy ra, dựa trên thứ hạng hiện tại, Brighton sẽ nổi lên như đối thủ có khả năng cạnh tranh chức vô địch thực tế nhất với Arsenal.

Liverpool và Chelsea lần lượt đứng ở vị trí thứ tư và thứ năm. Đây cũng là hai đội bóng duy nhất đánh bại Brighton tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tuy nhiên, cả hai dường như vẫn đang trải qua giai đoạn chuyển giao và hiện còn cách khá xa phong độ cần thiết để thực sự cạnh tranh ngôi vô địch.

Osman cho rằng đây là cơ hội hoàn hảo để Brighton tận dụng lợi thế. Ông chia sẻ thêm: “Họ đã mất nhiều thời gian xây dựng đội hình này, chấp nhận để một số cầu thủ xuất sắc nhất ra đi rồi bắt đầu tái thiết gần như từ đầu. Giờ đây, họ dường như đang tiến đến giai đoạn có thể giữ chân những cầu thủ tốt nhất.

Brighton đang ở vào vị thế rất thuận lợi. Đã đến lúc họ tận dụng tối đa năng lực của đội bóng để gặt hái thành công, mang lại lợi ích cho CLB và người hâm mộ, thay vì chỉ thu về lợi nhuận tài chính khổng lồ từ việc bán cầu thủ”.