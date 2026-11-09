Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU rơi xuống nhóm "cầm đèn đỏ", Brighton vượt Man City

MU đã trải qua 90 phút thi đấu điên rồ khi tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Old Trafford. Trong hiệp một, "Quỷ đỏ" bị đối phương dẫn với cách biệt 2 bàn, nhưng vẫn có thể gỡ hòa 2-2.

Sang hiệp hai, kịch bản lặp lại khi Aston Villa lại ghi 2 bàn liên tiếp để dẫn 4-2. Dẫu vậy, tinh thần không bỏ cuộc của đoàn quân HLV Carrick đã giúp họ gỡ hòa 4-4 chỉ trong ít phút bù giờ.

MU không chấp nhận thua cuộc

Trận hòa 4-4 của MU rất đáng khen. Nhưng tất cả không thể quên đi thực tế rằng điều đó khiến "Quỷ đỏ" rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi đoàn quân HLV Carrick chỉ có vỏn vẹn 8 điểm trong tay. Họ đã trải qua 8 trận liên tiếp không thắng ở sân chơi số một xứ sương mù.

Trong khi đó, Chelsea ở vòng đấu này nhận thất bại vô cùng bất ngờ với tỷ số 0-1 trước Sunderland. Việc này khiến "The Blues" tụt xuống vị trí thứ 5. Còn Sunderland leo lên hạng 19, bằng điểm với MU nhưng xếp dưới do kém hiệu số bàn thắng - bàn thua.

Liverpool thắng 3-1 đầy thuyết phục trước Crystal Palace ở vòng này nên họ vượt qua Chelsea để vươn lên vị trí thứ 4 với 18 điểm trong tay.

Ở diễn biến khác, Brighton thắng 2-0 Brentford để tích lũy 22 điểm. Họ tạo ra kỳ tích khi vươn lên vị trí thứ 2, đẩy Man City xuống hạng 3 khi có 1 điểm nhiều hơn "The Citizens".

Nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 10

Nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 10