Sếp lớn MU họp khẩn, ra phán quyết về tương lai Carrick

MU tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng

Manchester United vừa trải qua trận hòa 4-4 đầy kịch tính trước Aston Villa trên sân nhà ở vòng 10 Ngoại hạng Anh diễn ra tối Chủ nhật.

Chiếc ghế của HLV Carrick chưa đảm bảo

Đội bóng của HLV Unai Emery gây bất ngờ lớn khi dẫn trước 2-0 chỉ sau bốn phút thi đấu. Tuy nhiên, MU nhanh chóng vùng lên và kịp gỡ hòa 2-2 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Kịch bản tương tự lặp lại trong hiệp hai. Aston Villa ghi liên tiếp hai bàn ở những phút đầu, nhưng đội chủ sân Old Trafford một lần nữa thể hiện tinh thần chiến đấu để san bằng cách biệt.

Hai bàn thắng trong thời gian bù giờ giúp MU giữ lại một điểm, khép lại trận đấu với tỷ số hòa 4-4.

Dù vậy, kết quả này không thể che lấp những vấn đề của “Quỷ đỏ”. MU bước vào kỳ nghỉ quốc tế với vị trí thứ ba từ dưới lên trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, chỉ giành được 8 điểm sau 10 trận.

Carrick đối diện cuộc họp quyết định tại Carrington

Trước trận đấu, Graeme Bailey, chuyên gia chuyển nhượng của TEAMtalk, tiết lộ Giám đốc bóng đá Jason Wilcox vẫn đang ủng hộ Michael Carrick trên cương vị HLV trưởng đội một.

Tuy nhiên, sau trận hòa Aston Villa, Bailey cho biết ban lãnh đạo MU sẽ tổ chức một cuộc họp tại Carrington vào hôm nay - 9/11 để thảo luận trực tiếp về tương lai của nhà cầm quân người Anh.

Bailey tiết lộ: "Theo những gì tôi được biết, ban lãnh đạo Manchester United dự kiến tổ chức cuộc họp tại Carrington vào hôm nay. Tương lai của Michael Carrick chắc chắn sẽ là một trong những vấn đề trọng tâm được đưa ra thảo luận.

Kế hoạch này đã được lên lịch từ trước, ngay cả trước khi những trận đấu gần đây diễn ra. Họ từng cân nhắc vị trí của Carrick sau trận gặp Bournemouth, nhưng không muốn bổ nhiệm một HLV tạm quyền dài hạn nếu quyết định thay đổi nhân sự".

Giới chủ MU sắp sa thải HLV Carrick

Jason Wilcox nắm quyền quyết định, nhiều ứng viên được cân nhắc

Theo Bailey, Jason Wilcox sẽ bước vào kỳ nghỉ quốc tế với một quyết định vô cùng quan trọng. Như TEAMtalk từng tiết lộ, vị giám đốc bóng đá này đóng vai trò then chốt trong việc lựa chọn HLV và là người có tiếng nói cuối cùng về việc Carrick tiếp tục tại vị hay phải ra đi.

MU đã tiến hành đánh giá các phương án thay thế tiềm năng, trong đó có Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Antonio Conte và Unai Emery. Dù vậy, tương lai của Carrick vẫn sẽ được ban lãnh đạo thảo luận kỹ lưỡng trong cuộc họp.

Bailey nhấn mạnh rằng Wilcox cho đến thời điểm hiện tại vẫn thể hiện sự ủng hộ đối với Carrick. Tuy nhiên, với thành tích đáng thất vọng của MU, chiếc ghế HLV trưởng khó có thể được đảm bảo nếu đội bóng không cải thiện phong độ.

Cuộc họp tại Carrington vì thế có thể trở thành bước ngoặt quan trọng, quyết định Carrick được trao thêm cơ hội hay MU phải bắt đầu tìm kiếm một thuyền trưởng mới.