Biệt danh "FC 1-0" đang bủa vây Arsenal, nhưng đó là phong thái nhà vô địch

Arsenal hóa “FC 1-0”

Chiến thắng 1-0 của Arsenal trước Hull City đã giúp tất cả tránh khỏi một tuần tranh luận dai dẳng và thiếu trọng tâm về những tình huống kéo áo cũng như VAR. Vì vậy, chắc chắn thầy trò Arteta xứng đáng nhận được những lời khen ngợi.

Dù vậy, đây đã là chiến thắng thứ 8 của Arsenal với cách biệt chỉ 1 bàn trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay. Tính riêng tại Premier League mùa này, kết quả này chiếm tới 60% tổng số trận mà “Pháo thủ” đã chơi.

Arsenal từng được ca ngợi dưới thời George Graham (1966-1972) nhờ những chiến thắng theo cách như vậy. Thậm chí, điều đó còn tạo nên câu hát nổi tiếng: "1-0 cho Arsenal". Tuy nhiên, những kết quả này rõ ràng chưa thể dập tắt những ý kiến cho rằng “Pháo thủ” thiếu đi sức hấp dẫn và sự bùng nổ thường thấy ở một nhà vô địch.

Nhưng liệu đó có thực sự là lỗi của Arsenal? Không phải "Pháo thủ" chỉ ghi được 1 bàn vào lưới Hull City sau đúng 1 cú sút. Trái lại, họ tung ra tới 21 pha dứt điểm, trong đó có 10 lần đưa bóng đi trúng đích.

Khi được trang football.london hỏi làm thế nào để biến những chiến thắng với cách biệt 1 bàn thành những trận thắng hai, ba hay bốn bàn, Arteta trả lời: "Chúng tôi cần tận dụng cơ hội hiệu quả hơn. Hôm nay, chúng tôi có hai tình huống đối mặt thủ môn trong thế một chọi một.

Chúng tôi có một quả phạt đền, cùng một tình huống khác trong vòng cấm khi bóng bật ra. Rất nhiều cú sút của chúng tôi bị đổi hướng hoặc chặn lại. Chúng tôi cần tìm cách cải thiện hiệu quả dứt điểm, đôi khi phải thực dụng hơn.

Đôi lúc, tôi có cảm giác chúng tôi đang cố gắng ghi một bàn thắng hoàn hảo trước những đội bóng chơi phòng ngự lùi sâu. Chúng tôi cần chơi hỗn loạn hơn nhiều thay vì như vậy. Đồng thời, cần cởi mở hơn và ghi bàn sớm hơn, bởi điều đó rõ ràng sẽ thay đổi cục diện trận đấu".

Nhận xét về việc Arsenal muốn ghi những bàn thắng hoàn hảo phần nào phản ánh đúng bản sắc của đội bóng thành London. Trong hơn một thập kỷ qua, kể từ thời Arsene Wenger, “Pháo thủ” thường xuyên bị chỉ trích vì quá chú trọng vào những pha phối hợp đẹp mắt, đôi khi muốn đưa bóng vào lưới bằng những đường chuyền thay vì dứt điểm trực tiếp.

Có lẽ, đây là điều đã ăn sâu vào bản sắc của đội bóng áo màu đỏ trắng. Tuy nhiên, Arteta cần tìm cách phá vỡ khuôn mẫu đó để giúp Arsenal phát triển lên một tầm cao mới.

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Khả năng dứt điểm vẫn là vấn đề của Arsenal. Một lần nữa, đội chủ sân Emirates phải nhờ đến một tiền vệ giải cứu trong tình thế khó khăn khi cả Kai Havertz lẫn Viktor Gyokeres đều không ghi bàn. Đáng chú ý, tiền đạo người Đức đã có 15 lần rơi vào thế việt vị ở mùa giải này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Arsenal nào trong cả mùa giải trước.

Đây có thể là vấn đề riêng của Havertz, nhưng Bukayo Saka cũng đứng thứ ba với 7 lần việt vị. Ben White và Noni Madueke cùng có 3 lần, qua đó góp mặt trong top 30 cầu thủ có thống kê này cao nhất. Điều đó đặt ra câu hỏi liệu các đường chuyền có được thực hiện đủ sớm hay các cầu thủ Arsenal đang quá do dự.

Khi được hỏi về vấn đề này, Arteta trả lời: “Đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Tất cả phụ thuộc vào thời điểm. Có một tín hiệu từ người cầm bóng và bạn cần căn chỉnh thời điểm di chuyển dựa trên tín hiệu đó. Nếu chậm một giây hoặc nửa giây thì mọi chuyện đã khác”.

Không nghi ngờ gì, đây là vấn đề khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha cảm thấy thất vọng. Ông muốn các học trò làm tốt hơn, trong đó việc tạo ra cơ hội mà không rơi vào thế việt vị rõ ràng là một yêu cầu quan trọng.

“Đúng vậy, đây là điều chúng tôi cần cải thiện. Tôi đã đề cập rằng chúng tôi còn nhiều khía cạnh cần tiến bộ”, Arteta nói khi được hỏi về số lần việt vị.

“Đó là một trong những vấn đề. Đôi khi nó liên quan đến thời điểm di chuyển, tình huống cụ thể hoặc vị trí xuất phát của cầu thủ, cũng như khoảng trống mà đối phương để lộ. Nhưng chắc chắn số lần việt vị hiện tại là quá nhiều. Cần phải thừa nhận rằng trận đấu với Aston Villa đã khiến những thống kê này có góc nhìn khác. Tôi nghĩ số liệu hiện tại vẫn còn khá ít để đưa ra phân tích chính xác, nhưng bạn có lý khi đặt ra vấn đề đó”.

Arteta biết cách chiến thắng

Dẫu vậy, qua những phân tích kể trên, người đọc có thể nghĩ Arsenal đã không giành trọn 3 điểm. Vì thế, cần nhìn nhận những điểm tích cực trong chiến thắng trước Hull City, đặc biệt là màn trình diễn của Noni Madueke và Martin Odegaard. Bộ đôi này có đóng góp lớn hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong việc giúp “Pháo thủ” giành chiến thắng.

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Không bất ngờ khi chính họ phối hợp tạo nên bàn thắng quyết định. Sau pha cản phá của thủ môn Tzolakis bên phía Hull City, bóng bật ra và tìm đến vị trí của Odegaard. Tiền vệ người Na Uy sau đó xử lý khéo léo trước khi đưa bóng vào lưới. Đây là bàn thắng thứ 3 của anh tại Premier League mùa này, gấp 3 lần số pha lập công mà anh ghi được trên mọi đấu trường ở mùa giải trước.

Đội trưởng Arsenal liên tục tạo ra những màn trình diễn mang tính quyết định, điều đặc biệt đáng giá trong bối cảnh những trụ cột thường xuyên góp mặt như Saka và William Saliba vắng mặt. Sẽ rất đáng chờ đợi nếu Odegaard được sát cánh cùng một hàng công đẳng cấp thế giới. Có lẽ, ban lãnh đạo Arsenal sẽ tìm cách khắc phục hạn chế này trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới.

Sau khi Man City thất bại 1-3 trên sân Nottingham Forest, đội bóng từng để Arsenal giành trọn 3 điểm cách đây không lâu, khoảng cách giữa “Pháo thủ” với đối thủ nửa xanh thành Manchester trong cuộc đua vô địch đã được nới rộng lên 6 điểm. Đây là lợi thế rất đáng kể đối với thầy trò Arteta. Cần nhớ rằng Arsenal đạt được vị trí hiện tại sau giai đoạn đầu mùa giải đầy biến động, với 10 trận sân khách trong 17 trận đấu đầu tiên trên mọi đấu trường.

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Sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11, Arsenal sẽ hành quân đến sân St James' Park của Newcastle. Tuy nhiên, sau chuyến làm khách này, “Pháo thủ” sẽ không phải rời London cho đến giữa tháng 1, ngoại trừ trường hợp họ phải thi đấu trên sân khách ở FA Cup đầu năm mới tại một địa điểm ngoài thủ đô nước Anh.

Mọi thứ đang trở nên tươi sáng hơn với Arsenal. Dù phần lớn chiến thắng gần đây chỉ có cách biệt sít sao, đội bóng của Arteta vẫn đang vững vàng hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch Premier League.