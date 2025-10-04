Bi hài Nottingham Forest chuẩn bị sa thải 2 HLV trong chưa đầy 1 tháng

1 tháng sau khi “xuống tay” với HLV Nuno Santo chỉ vì bất đồng giữa HLV với chủ tịch, Nottingham Forest lại đối mặt với một đợt thay tướng nữa. Theo tờ The Times, kết quả cuối tuần này có thể sẽ quyết định xem HLV Ange Postecoglou được giữ ghế hay cũng bị bật bãi một cách nhanh chóng.

HLV Ange Postecoglou

Postecoglou mới dẫn dắt Nottingham Forest có 6 trận nhưng không thắng trận nào và Nottingham hiện đã rơi xuống vị trí thứ 17 ở Premier League lẫn bị loại khỏi League Cup. Trận thua Midtjylland (Đan Mạch) ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Europa League đã khiến ngay cả các fan Nottingham cũng hát rằng Ange “sẽ bị sa thải vào sáng mai”.

Ông chủ của Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, đã có mặt tại sân City Ground khi trận thua đó diễn ra, và The Times cho biết Marinakis buộc phải chuẩn bị cho khả năng tiễn nốt Postecoglou khỏi CLB. HLV người Australia sẽ tiếp tục cầm quân cuối tuần này nhưng nếu Nottingham Forest đá dở tại St. James Park trước Newcastle, CLB này sẽ lại tìm HLV mới.

Marinakis, ông chủ của Nottingham Forest

Điều này khiến quyết định sa thải HLV Nuno Santo của Marinakis càng bị dư luận và chính các fan Nottingham cười nhạo. Santo đã đưa CLB đoạt vé dự Conference League mùa trước (nâng lên suất Europa League sau khi Crystal Palace bị phạt), nhưng từ mùa hè này đã râm ran những tin đồn rằng Santo có mâu thuẫn với Marinakis về vấn đề lối chơi.

Việc Marinakis sa thải Santo và đưa về Postecoglou đã bị phản đối khá nhiều ngay từ lúc nó mới xảy ra, fan Nottingham tất cả đều bày tỏ sự yêu mến cho Santo và dường như các cầu thủ cũng luyến tiếc thầy cũ. Postecoglou do đó ở vào một vị trí gần như không thể thành công, đến từ sự láu táu của ông chủ đội bóng này.