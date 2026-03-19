Barcelona thị uy sức mạnh Cúp C1: Đẳng cấp Yamal - Raphinha, nỗi lo hàng thủ

Đẳng cấp Raphinha

Trong “cơn mưa bàn thắng” mà Barcelona trút xuống Newcastle trên sân Nou Camp, nổi bật nhất phải kể đến Raphinha. Ngôi sao người Brazil lập cú đúp, có 2 kiến tạo, mang về 1 quả phạt đền và còn trực tiếp thực hiện tình huống đá phạt dẫn đến một bàn thắng khác. Không ngạc nhiên khi bộ sưu tập danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” của Raphinha ngày càng dày thêm.

Raphinha rạng rỡ với giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất trận"

Đây là trận đấu mang tính lịch sử, kiểu trận cầu sẽ còn được nhắc lại nhiều lần trong các thống kê. Đã 10 năm kể từ lần gần nhất Barcelona ghi 7 bàn trong một trận Champions League, chiến thắng 7-0 trước Celtic ngày 13/9/2016. Trước đó, năm 2012, đội bóng xứ Catalunya cũng từng vùi dập Bayer Leverkusen 7-1 trong đêm diễn huyền thoại của Lionel Messi.

Với cá nhân Raphinha, đây càng là màn “chuộc lỗi” hoàn hảo sau trận lượt đi tại St James’ Park còn để lại nhiều hoài nghi. Trở lại sân nhà, anh đã đáp trả mạnh mẽ.

Barcelona chỉ mất 6 phút để khai thông thế bế tắc. Lamine Yamal khởi xướng với pha xử lý cực kỳ tinh tế trước khi tung đường chọc khe, Fermin kiến tạo trong vòng cấm, trước khi Raphinha dứt điểm tinh tế bằng lòng trong chân trái mở tỷ số 1-0.

Ở bàn nâng tỷ số lên 3-1, chính Raphinha mang về quả phạt đền cho Barcelona cùng chiếc thẻ vàng cho Kieran Trippier. Trọng tài phải nhờ đến VAR, nhưng tình huống kéo người là quá rõ ràng. Yamal đã không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m.

Trong bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 và 5-2, Raphinha vẫn thể hiện vai trò quan trọng của mình với đường chọc khe cho Fermin lập công và quả phạt góc đến đến bàn thắng của Lewandowski. Chưa dừng lại, cầu thủ chạy cánh người Brazil còn tận dụng sai lầm của hàng thủ Newcastle để ấn định chiến thắng 7-2 bằng cú dứt điểm chân phải.

Tính đến thời điểm hiện tại, Raphinha đã có 19 bàn trên mọi đấu trường mùa này, chỉ kém 2 bàn so với người đang dẫn đầu Barcelona là Yamal.

Yamal thăng hoa và cả những nốt trầm

Trong hiệp một, người hâm mộ đã được chứng kiến đầy đủ mọi cung bậc phong độ của Yamal. Ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha ghi điểm với cú sút phạt đền lạnh lùng, khả năng phối hợp ấn tượng và luôn chơi bóng đầy chủ động. Những gì Yamal thể hiện khiến nhiều người quên rằng anh mới chỉ 18 tuổi.

Yamal mắc sai lầm dẫn tới bàn thua, trước khi tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo

Tuy nhiên, bên cạnh đó là những khoảnh khắc thiếu hợp lý. Một pha xử lý bằng gót đầy mạo hiểm đã phải trả giá, và đáng ra có thể khiến anh bị HLV Hansi Flick nổi tiếng nghiêm khắc nhắc nhở nghiêm khắc trong giờ nghỉ.

Rõ ràng, những tình huống “biểu diễn” như vậy cần đúng thời điểm và hoàn cảnh, và pha bóng đó không hội tụ cả hai yếu tố. Chưa dừng lại, cú dứt điểm bằng chân phải đưa bóng vọt xà trong tình huống tưởng như dễ ăn bàn càng khép lại một hiệp một đầy thất thường của Yamal.

Dẫu vậy, bước sang hiệp hai, hình ảnh Yamal đẳng cấp đã trở lại. Phong độ ấn tượng giúp anh nhanh chóng xóa nhòa những sai sót trước đó, khép lại trận đấu với dấu ấn tích cực.

Nỗi lo hàng thủ

Ngay cả trước khi Ronald Araujo vào sân thay Eric Garcia dính chấn thương, hàng phòng ngự Barcelona đã liên tục bị khoét sâu. Tốc độ lên bóng của Newcastle trong hiệp một, đặc biệt ở hai hành lang, khiến hệ thống phòng ngự của đội bóng xứ Catalunya gặp vô vàn khó khăn.

Ở nhiều thời điểm, “Chích chòe” cho thấy việc hóa giải lối chơi pressing tầm cao của Barcelona không quá phức tạp, chỉ cần những đường chuyền đủ nhanh và chính xác. Trước giờ nghỉ, hàng thủ Barcelona thường xuyên rơi vào trạng thái rối loạn, nhưng ít nhất họ đã kịp thời cải thiện sau giờ nghỉ.

Dù vậy, chấn thương của thủ môn Joan Garcia ở những phút cuối vẫn là điều đáng lo ngại. Thủ thủ người Tây Ban Nha được cho là đã bỏ lỡ buổi tập trong tuần, và Barcelona chắc chắn hy vọng vấn đề này không khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Thống kê trận đấu