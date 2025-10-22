Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chelsea nhận nhiều thẻ đỏ, HLV Maresca đau đầu vì đội bóng thiếu kỷ luật

HLV người Ý cho rằng đội bóng cần cải thiện vấn đề kỷ luật sau chuỗi trận liên tiếp phải chơi thiếu người.

   

🚨 “Kỷ luật là điều chúng ta phải cải thiện”

Trước cuộc đối đầu với Ajax ở Champions League, HLV Enzo Maresca thừa nhận Chelsea đang gặp vấn đề nghiêm trọng về kỷ luật. Trong sáu trận gần nhất, “The Blues” đã phải nhận tới bốn thẻ đỏ, con số phản ánh rõ ràng sự thiếu kiềm chế của các cầu thủ.

HLV Maresca thừa nhận Chelsea đang gặp vấn đề nghiêm trọng về kỷ luật

HLV Maresca thừa nhận Chelsea đang gặp vấn đề nghiêm trọng về kỷ luật

Chiến lược gia người Ý thẳng thắn nhìn nhận: “Một số thẻ đỏ hoàn toàn có thể tránh được. Ví dụ như trận gặp Nottingham Forest, tỷ số đã là 0-3, trận đấu coi như kết thúc nhưng chúng tôi vẫn để mất người. Đó là điều mà đội cần phải cải thiện”.

Maresca khẳng định ông không muốn đổ lỗi cá nhân mà muốn biến chuỗi sai lầm này thành bài học. “Thẻ đỏ của Joao Pedro hay Malo ở trận gặp Benfica đều đến ở những phút cuối, và chúng tôi cần học cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn”, ông nói thêm.

⚔️ Maresca bảo vệ học trò: “Họ không muốn để thủng lưới”

Dù thừa nhận vấn đề kỷ luật, HLV Maresca vẫn đứng ra bảo vệ các học trò, đặc biệt là trong những tình huống xảy ra trước MU và Brighton. Theo ông, đó là những pha bóng thể hiện tinh thần chiến đấu hơn là sự nóng nảy.

Chalobah nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Brighton

Chalobah nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Brighton

Maresca phân tích: “Nếu bạn xem lại thẻ đỏ của Chalobah ở trận gặp Brighton, có thể nói cậu ấy quá quyết liệt. Nhưng các cầu thủ chỉ muốn bảo vệ khung thành, không muốn để đối thủ ghi bàn. Với MU, tình huống tương tự đó là quyết định trong một hoặc hai giây”.

Ông cho rằng sự quyết liệt đôi khi là con dao hai lưỡi: “Họ không muốn thua, đó là cảm xúc tích cực. Nhưng điều quan trọng là học cách kiểm soát những khoảnh khắc ấy, đặc biệt khi trận đấu đã an bài”.

🩹 Bài toán lực lượng và sự thích nghi của Chelsea

Không chỉ đối mặt với vấn đề thẻ đỏ, Chelsea của Maresca còn chịu tổn thất lớn về nhân sự. Hiện đội bóng thành London đang thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Cole Palmer, Liam Delap và Levi Colwill do chấn thương.

Maresca chia sẻ: “Thật khó khăn, nhất là khi nhiều chấn thương xuất hiện chỉ một hoặc hai ngày trước trận đấu. Chúng tôi phải thay đổi kế hoạch liên tục. Nhưng đó cũng là quá trình học hỏi, giúp toàn đội linh hoạt hơn trong cách thích nghi”.

HLV người Ý đồng thời cập nhật tình hình của Enzo Fernandez và Liam Delap: “Enzo đã trở lại tập luyện, chúng tôi sẽ đánh giá thêm. Còn Liam đang tiến gần hơn tới việc tái xuất, hy vọng cậu ấy có thể tham gia tập luyện cùng đội trong vài ngày tới”.

Theo Tiến Tài

22/10/2025 11:16 AM (GMT+7)
