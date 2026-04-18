HLV Lampard và CLB Coventry đoạt tấm vé trở lại Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 25 năm

25 năm sau lần cuối hiện diện tại Premier League, Coventry City sẽ trở lại với sân chơi bóng đá lớn nhất nước Anh, và giờ cũng là giải VĐQG hàng đầu thế giới. Đội bóng của HLV Frank Lampard chính thức đoạt vé sau trận hòa 1-1 trên sân của Blackburn Rovers.

Màn ăn mừng suất thăng hạng của Coventry

Bữa tiệc mừng thăng hạng của Coventry tưởng như đã phải trì hoãn do Blackburn dẫn trước ở đầu hiệp 2 nhờ công của Ryoya Morishita, nhưng Bobby Thomas đánh đầu gỡ hòa 1-1 ở phút 84 từ một quả đá phạt. Trận hòa này chính thức giúp Coventry có 86 điểm sau 43 vòng và bỏ cách đội xếp thứ 3 Millwall tới 13 điểm.

Sau trận đấu, các fan Coventry đã có màn ăn mừng tưng bừng cùng các cầu thủ và đã có không ít CĐV khóc trên khán đài. Lampard chia vui cùng các cầu thủ và trong 3 trận đấu cuối của mùa bóng, ông chỉ còn mục tiêu giúp Coventry đoạt nốt chức vô địch Championship 2025/26, điều cũng được xem là vấn đề thời gian khi Coventry đã hơn đội nhì bảng Ipswich Town tới 11 điểm.

HLV Lampard ăn mừng cùng các cầu thủ

Coventry đã có 25 năm rời xa Premier League, trong đó họ lang bạt ở Championship trong hơn 1 thập kỷ, tụt xuống League One năm 2012 và thậm chí rơi nốt xuống League Two năm 2017. Họ trở lại Championship năm 2020 và đến năm 2023 đã được doanh nhân địa phương Doug King mua lại.

Dưới sự điều hành của Doug King, Coventry vào chung kết playoff năm 2023 và chỉ hụt vé Premier League do thua loạt luân lưu trước Luton Town, 1 năm sau, họ đã vào tận bán kết FA Cup và thậm chí suýt loại MU nhưng rốt cuộc thua ở loạt luân lưu. Sau khi HLV Mark Robins bị sa thải vì phong độ thất thường, Lampard được đưa lên thay vào cuối năm 2024 và mở đầu cho quá trình vươn trở lại Premier League.

Sau 3 lần xuống hạng, 15 đời HLV và thậm chí phải phiêu bạt qua 4 sân khác nhau làm sân nhà, Coventry giờ đã có sân riêng to đẹp cho mình và họ có thành tích vô cùng thuyết phục mùa này dưới bàn tay Lampard. Đây sẽ là sự trở lại vô cùng thú vị bởi Lampard phải thể hiện hết khả năng dẫn dắt của ông nhằm đưa Coventry bám trụ lại hạng đấu cao nhất.