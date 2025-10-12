Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Dàn sao Ngoại hạng Anh hết hồn vì sự cố máy bay khẩn cấp ở Angola

Sự kiện: World Cup 2026
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Chuyến bay chở đội tuyển bóng đá quốc gia Nigeria, trong đó có 5 cầu thủ đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì sự cố.

Sự cố bất ngờ trên đường về

Theo nguồn tin từ Daily Mail, chiếc máy bay chở ĐT Nigeria đã gặp sự cố nghiêm trọng khi đang trên đường trở về từ Nam Phi, sau trận thắng ĐT Lesotho 2-1 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi. Chiếc máy bay do hãng hàng không ValueJet khai thác, vốn cũng được sử dụng cho hành trình đi, đã phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp chỉ 25 phút sau khi cất cánh.

Chiếc máy bay chở đội tuyển Nigeria hạ cánh khẩn cấp vì&nbsp;kính chắn gió có vết&nbsp;nứt lớn

Chiếc máy bay chở đội tuyển Nigeria hạ cánh khẩn cấp vì kính chắn gió có vết nứt lớn

Liên đoàn Bóng đá Nigeria (NFF) cho biết, chiếc máy bay dừng tại thủ đô Luanda (Angola) để tiếp nhiên liệu theo kế hoạch. Tuy nhiên, ngay khi cất cánh trở lại, phi hành đoàn phát hiện kính chắn gió có vết nứt lớn giữa không trung, buộc họ phải thực hiện quy trình hạ cánh khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách.

Kết quả, máy bay hạ cánh an toàn trở lại sân bay Luanda, không có thương vong nào được ghi nhận. Tuy nhiên, sự cố đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch trình của đội tuyển Nigeria trong chiến dịch vòng loại World Cup.

Lịch trình bị gián đoạn, quan chức vào cuộc

Trên chuyến bay gặp sự cố có sự hiện diện của nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu như Victor Osimhen (Galatasaray), Ademola Lookman (Atalanta), trong đó có 5 cầu thủ thi đấu tại Ngoại hạng Anh gồm Calvin Bassey, Samuel Chukwueze, Alex Iwobi (Fulham), Frank Onyeka (Brentford), Tolu Arokodare (Wolves).

Sau sự cố, các cầu thủ và ban huấn luyện Nigeria buộc phải ở lại Luanda, thay vì tiếp tục hành trình đến thành phố Uyo (Nigeria) – nơi họ sẽ gặp đội tuyển Benin vào 23h ngày 14/10. 

Chính phủ Nigeria đã nhanh chóng vào cuộc. Một số quan chức cấp cao, bao gồm Chánh văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Hàng không, đang phối hợp để sớm điều một máy bay khác sang đón đội tuyển, nhằm đảm bảo họ đến Uyo kịp thời gian chuẩn bị cho trận đấu.

ĐT Nigeria chuẩn bị bước vào trận "chung kết" với ĐT Benin ở vòng loại World Cup

ĐT Nigeria chuẩn bị bước vào trận "chung kết" với ĐT Benin ở vòng loại World Cup

Cuộc đua World Cup đầy căng thẳng

Với chiến thắng 2-1 trước Lesotho, Nigeria xếp thứ 3 bảng C vòng loại World Cup, kém đội đầu bảng Benin 3 điểm và đội nhì bảng Nam Phi 1 điểm.

Theo quy định ở vòng loại khu vực châu Phi, 9 đội đầu bảng đoạt vé trực tiếp dự World Cup, trong khi 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất bước vào vòng play-off để xác định đội duy nhất tham dự vòng play-off liên lục địa (cùng đại diện của châu Á, Nam Mỹ, châu Đại Dương và 2 đại diện CONCACAF, để xác định 2 suất cuối dự World Cup).

Vì vậy, trận đấu với Benin được xem là trận "chung kết" để Nigeria nuôi hy vọng đoạt vé trực tiếp đến Mỹ - Canada - Mexico vào năm 2026.

Độc lạ đội tuyển châu Phi bất bại, không thủng lưới vẫn dễ trượt vé dự World Cup
Độc lạ đội tuyển châu Phi bất bại, không thủng lưới vẫn dễ trượt vé dự World Cup

Cho đến nay, ĐT Bờ Biển vẫn bất bại thậm chí là chưa thủng lưới tại vòng loại World Cup 2026 nhưng vẫn còn nguyên cửa bị loại.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/10/2025 15:41 PM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN