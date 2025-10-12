Dàn sao Ngoại hạng Anh hết hồn vì sự cố máy bay khẩn cấp ở Angola

Sự cố bất ngờ trên đường về

Theo nguồn tin từ Daily Mail, chiếc máy bay chở ĐT Nigeria đã gặp sự cố nghiêm trọng khi đang trên đường trở về từ Nam Phi, sau trận thắng ĐT Lesotho 2-1 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi. Chiếc máy bay do hãng hàng không ValueJet khai thác, vốn cũng được sử dụng cho hành trình đi, đã phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp chỉ 25 phút sau khi cất cánh.

Chiếc máy bay chở đội tuyển Nigeria hạ cánh khẩn cấp vì kính chắn gió có vết nứt lớn

Liên đoàn Bóng đá Nigeria (NFF) cho biết, chiếc máy bay dừng tại thủ đô Luanda (Angola) để tiếp nhiên liệu theo kế hoạch. Tuy nhiên, ngay khi cất cánh trở lại, phi hành đoàn phát hiện kính chắn gió có vết nứt lớn giữa không trung, buộc họ phải thực hiện quy trình hạ cánh khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách.

Kết quả, máy bay hạ cánh an toàn trở lại sân bay Luanda, không có thương vong nào được ghi nhận. Tuy nhiên, sự cố đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch trình của đội tuyển Nigeria trong chiến dịch vòng loại World Cup.

Lịch trình bị gián đoạn, quan chức vào cuộc

Trên chuyến bay gặp sự cố có sự hiện diện của nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu như Victor Osimhen (Galatasaray), Ademola Lookman (Atalanta), trong đó có 5 cầu thủ thi đấu tại Ngoại hạng Anh gồm Calvin Bassey, Samuel Chukwueze, Alex Iwobi (Fulham), Frank Onyeka (Brentford), Tolu Arokodare (Wolves).

Sau sự cố, các cầu thủ và ban huấn luyện Nigeria buộc phải ở lại Luanda, thay vì tiếp tục hành trình đến thành phố Uyo (Nigeria) – nơi họ sẽ gặp đội tuyển Benin vào 23h ngày 14/10.

Chính phủ Nigeria đã nhanh chóng vào cuộc. Một số quan chức cấp cao, bao gồm Chánh văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Hàng không, đang phối hợp để sớm điều một máy bay khác sang đón đội tuyển, nhằm đảm bảo họ đến Uyo kịp thời gian chuẩn bị cho trận đấu.

ĐT Nigeria chuẩn bị bước vào trận "chung kết" với ĐT Benin ở vòng loại World Cup

Cuộc đua World Cup đầy căng thẳng

Với chiến thắng 2-1 trước Lesotho, Nigeria xếp thứ 3 bảng C vòng loại World Cup, kém đội đầu bảng Benin 3 điểm và đội nhì bảng Nam Phi 1 điểm.

Theo quy định ở vòng loại khu vực châu Phi, 9 đội đầu bảng đoạt vé trực tiếp dự World Cup, trong khi 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất bước vào vòng play-off để xác định đội duy nhất tham dự vòng play-off liên lục địa (cùng đại diện của châu Á, Nam Mỹ, châu Đại Dương và 2 đại diện CONCACAF, để xác định 2 suất cuối dự World Cup).

Vì vậy, trận đấu với Benin được xem là trận "chung kết" để Nigeria nuôi hy vọng đoạt vé trực tiếp đến Mỹ - Canada - Mexico vào năm 2026.