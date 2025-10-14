HLV Tuchel bị cáo buộc phớt lờ sao Ngoại hạng Anh vì "thù hằn" cá nhân

⚽ Sao ngoại hạng Anh bị “ngó lơ” dù phong độ thăng hoa

Jack Grealish, cầu thủ từng góp công lớn giúp Man City vô địch ngoại hạng Anh và Champions League, đang trải qua quãng thời gian hồi sinh khi khoác áo Everton theo dạng cho mượn. Trong bảy trận đầu tiên ở ngoại hạng Anh năm nay, anh đã ghi 1 bàn thắng và đóng góp 4 pha kiến tạo, thành tích đủ để chứng minh sự trở lại mạnh mẽ.

Jack Grealish đang "hồi sinh" tại Everton

Tuy nhiên, điều đó vẫn không giúp Grealish giành suất trong đội hình tuyển Anh cho loạt trận giao hữu với Xứ Wales và vòng loại World Cup gặp Latvia. Đây là lần thứ hai liên tiếp anh bị loại khỏi danh sách triệu tập.

Sự vắng mặt của cầu thủ 30 tuổi gây nhiều tranh cãi trong nội bộ đội tuyển Anh. Nhiều thành viên kỳ cựu cho rằng Grealish xứng đáng được trao cơ hội.

🧩 Huyền thoại Ireland nghi ngờ “vấn đề cá nhân” giữa Tuchel và Grealish

Cựu danh thủ Cộng hòa Ireland Kevin Kilbane tỏ ra khó hiểu trước quyết định của Thomas Tuchel. Phát biểu trên Metro, ông khẳng định: “Grealish nên có mặt trong đội tuyển Anh. Với phong độ hiện tại và cách anh ấy từng cống hiến cho đội tuyển, thật vô lý khi anh ấy bị gạt ra ngoài”.

Kilbane cho rằng chỉ có thể tồn tại một vấn đề cá nhân giữa Tuchel và Grealish: “Nếu không phải lý do chuyên môn, thì tôi nghĩ chỉ có thể là vấn đề cá nhân. Có vẻ như khuôn mặt của Jack Grealish đơn giản là không hợp với kế hoạch của Tuchel”.

Phát biểu này đã làm dấy lên tranh cãi trong giới hâm mộ. Nhiều người cho rằng Tuchel đang thiên vị hoặc muốn áp đặt triết lý riêng thay vì dựa vào phong độ thực tế của cầu thủ.

🏴‍☠️ Tuchel phản pháo, khẳng định không có mâu thuẫn

Đáp lại những cáo buộc, HLV Thomas Tuchel đã lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn về hiềm khích cá nhân với Grealish. Trong buổi công bố danh sách tuyển Anh mới nhất, ông nói rõ: “Tôi không có vấn đề gì với Jack Grealish, Jude Bellingham hay Phil Foden. Đây đơn giản chỉ là quyết định mang tính chiến thuật”.

Nhà cầm quân người Đức khẳng định ông vẫn đánh giá cao những đóng góp của Grealish và tin rằng cầu thủ này đang tiến gần tới phiên bản tốt nhất của chính mình. Tuchel nói thêm: “Tôi trân trọng tài năng và cá tính của họ. Quyết định của tôi không làm thay đổi điều đó”.

Dù vậy, việc Grealish tiếp tục bị “bỏ rơi” khiến dư luận Anh không khỏi đặt dấu hỏi về tiêu chí tuyển chọn của Tuchel, đặc biệt khi đội tuyển đang hướng tới World Cup 2026. “Tam sư” hiện dẫn đầu bảng K và có thể sớm giành vé đến vòng chung kết nếu vượt qua Latvia tại Riga vào ngày 15/10.