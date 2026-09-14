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Ngoại hạng Anh đối diện kỳ tích 26 năm, chỉ 3 lần xuất hiện trong lịch sử

Sự kiện: Premier League 2026-27

Vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/27 đang đứng trước khả năng trở thành một trong những vòng đấu hiếm hoi trong lịch sử giải đấu không có bất kỳ chiến thắng nào dành cho đội chủ nhà. N

   

9 trận đầu tiên đều không có chủ nhà thắng

Sau 9 trận của vòng đấu thứ 4 Ngoại hạng Anh, chưa có đội chủ nhà nào giành chiến thắng. Bốn trận kết thúc với tỷ số hòa, trong khi Ipswich Town, Nottingham Forest, Arsenal, Brighton and Hove Albion và Manchester City đều giành chiến thắng trên sân khách.

Trận đấu còn lại giữa Leeds United và Newcastle United diễn ra vào đêm nay (2h, 15/9) sẽ quyết định liệu cả vòng đấu có hoàn toàn không xuất hiện một chiến thắng trên sân nhà hay không.

Nếu Newcastle không để Leeds United giành trọn 3 điểm tại Elland Road, vòng đấu này sẽ trở thành lần thứ 4 trong lịch sử mà không có đội chủ nhà nào chiến thắng.

Leeds có trở thành đội chủ nhà duy nhất giành chiến thắng ở vòng 4 Ngoại hạng Anh?

Leeds có trở thành đội chủ nhà duy nhất giành chiến thắng ở vòng 4 Ngoại hạng Anh?

Lần gần nhất xảy ra cách đây gần 26 năm

Lần gần nhất Ngoại hạng Anh chứng kiến kỳ tích vô tiền khoáng hậu này xảy ra diễn ra vào ngày 23 và 24/9/2000. Khi đó, 7 trong tổng số 10 trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. 3 trận còn lại ghi nhận các đội khách gồm Southampton, West Ham và Charlton giành chiến thắng.

2 lần trước đó xảy ra vào tháng 12/1996 và ngày Boxing Day năm 1994. Mùa giải 1994/95 cũng là mùa cuối cùng Ngoại hạng Anh có 22 đội tham dự, trước khi số đội được giảm xuống còn 20.

Kỷ lục cực kỳ hiếm trong lịch sử

Vòng đấu hiện tại là vòng đấu thứ 1.308 kể từ khi kỷ nguyên Ngoại hạng Anh bắt đầu vào tháng 8/1992. Trong 1.307 vòng đấu hoàn chỉnh trước đó, chỉ có 3 lần toàn bộ vòng đấu không có chiến thắng trên sân nhà. Vì vậy, nếu vòng đấu thứ tư năm nay kết thúc với kết quả tương tự, đây sẽ là lần thứ tư xảy ra trong lịch sử giải đấu.

Theo thống kê, 3 lần trước chỉ chiếm khoảng 0,22% tổng số vòng đấu, trung bình hơn 11 mùa giải mới xuất hiện một lần. Với mùa giải Ngoại hạng Anh 38 vòng đấu, tần suất này tương đương khoảng 1 lần trong mỗi 11 mùa rưỡi.

Điều đó cho thấy 1 vòng đấu không có bất kỳ chiến thắng sân nhà nào là hiện tượng đặc biệt hiếm gặp tại Ngoại hạng Anh. Trận Leeds - Newcastle vì thế có thể quyết định liệu vòng đấu thứ 4 có trở thành dấu mốc hiếm trong lịch sử giải đấu hàng đầu "Xứ sở sương mù" hay không.

Kết quả các trận ở vòng 4 Ngoại hạng Anh

Aston Villa 1-2 Nottingham Forest

Bournemouth 2-2 Brentford

Chelsea 2-2 Hull City

Crystal Palace 2-3 Ipswich Town

Liverpool 0-0 Fulham

Tottenham 0-0 Everton

Sunderland 0-2 Arsenal

Coventry City 0-5 Brighton

MU 0-1 Man City

Leeds United - Newcastle (chưa đá)
MU 924 triệu euro vẫn chật vật vì Carrick quá "non", 4/6 ông lớn NHA gây thất vọng (Clip 1 phút)
MU 924 triệu euro vẫn chật vật vì Carrick quá "non", 4/6 ông lớn NHA gây thất vọng (Clip 1 phút)

MU vẫn chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện về chất lượng so với mùa giải trước, từ đó đặt ra dấu hỏi về trình độ của HLV Carrick.

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/09/2026 18:16 PM (GMT+7)
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