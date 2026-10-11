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Kết quả bóng đá Crystal Palace - Nottingham Forest: Ngược dòng đẳng cấp (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27

(Vòng 6) Crystal Palace bị thủng lưới từ sớm nhưng họ đã vượt khó thành công.

   

Crystal Palace đối đầu với Nottingham Forest ở vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27. Bất ngờ tới ngay ở phút thứ 3 khi Ndoye mở tỉ số cho đội khách. Bàn thắng này giúp Nottingham Forest thi đấu thăng hoa. Họ cầm bóng và áp đảo hoàn toàn so với đội chủ nhà.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn

Những tình huống nguy hiểm liên tiếp được tạo ra nhưng bàn thắng thứ hai không tới. Cần phải nói thêm rằng thủ thành Benitez đã chơi rất hay trong khi đó Gibbs White đưa bóng trúng xà ngang ở phút 45. 

Tấn công nhiều không ghi được bàn, đội khách phải trả giá ở phút 41. Kamada nhận bóng trong tư thế thuận lợi và dứt điểm tung lưới đối thủ. Bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Phút 45+4, chủ nhà được hưởng phạt góc và Lemar có mặt đúng lúc đúng chỗ, để đánh đầu tung lưới đối thủ.

Sang hiệp hai, Palace có thế trận tốt hơn hẳn. Phút 59, bóng hỗn loạn trong vòng cấm của Nottingham Forest. Thủ thành của đội khách chỉ cứu thua được cú sút đầu tiên nhưng pha đá bồi của Pino là quá khó. Những phút còn lại, Nottingham Forest cố tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Chung cuộc, Crystal Palace ngược dòng thành công trước Nottingham Forest. 

Tỉ số chung cuộc: Crystal Palace 3-1 Nottingham Forest (H1: 2-1)

Ghi bàn

Crystal Palace: Kamada 41', Lemar 45+4', Mino 59'

Nottingham Forest: Ndoye 3'

Đội hình xuất phát

Crystal Palace: Benitez, Canvot, Kamada, Khalaili, Larsen, Lerma, Mitchell, Pino, Richards, Timber, Wharton

Nottingham Forest: Sels, Aina, Delap, Diomande, Gibbs White, McAtee, Munoz, Murillo, Ndoye, Schlager, Williams

8

Minigame đã kết thúc

Thông báo kết quả dự đoán

Liverpool
Man City

Số người dự đoán có kết quả đúng hợp lệ

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/10/2026 21:07 PM (GMT+7)
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