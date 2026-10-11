Kết quả bóng đá Hull City - Everton: 4 bàn hiệp 2 tưng bừng (Ngoại hạng Anh)

Everton phải làm khách nhưng lại thi đấu áp đảo Hull City. Họ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và khiến mành lưới đối phương rung lên ở phút 34. Hậu vệ của Hull City phá bóng trúng chân Johnson, khiến bóng bật vào lưới. Tuy nhiên, trọng tài sau khi tham khảo VAR đã xác định Johnson việt vị và tước bàn thắng của Everton.

Về phần Hull City, họ vẫn có vài pha phản đòn nguy hiểm. Như ở phút 44, Gelhardt dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng đi qua rừng chân hậu vệ Everton. Tiếc thay Tarkowski đứng ngay trước vạch vôi để cản phá.

Bước sang hiệp hai, Hull City và Everton tạo nên màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn. Phút 49, Maitland-Niles phá bóng không tốt, không khác gì đường chuyền cho Thomas. Sau đó, Thomas chuyền thuận lợi để Gelhardt thoát xuống và dứt điểm tinh tế, mở tỷ số cho Hull City.

Chỉ 6 phút sau, Everton gỡ hòa 1-1. Maitland-Niles chọc khe bổng rất hay, tạo điều kiện để Dewsbury-Hall đánh đầu chính xác ở cự li gần.

Everton không nản lòng dù bị dẫn trước

Tiếp đà thăng hoa, Everton tìm được bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 68. Thomas chuyền bóng hỏng, bị Dewsbury-Hall cướp bóng. Ajayi cố gắng sửa sai cho đồng đội, nhưng bóng lại bật đến vị trí của Barry. Khi khung thành rộng mở, Barry đã dứt điểm gọn gàng tung lưới Hull City.

Hull City không hề từ bỏ dù rơi vào tình trạng khó khăn. Phút 74, Stroud đột phá ở cánh trái, vượt qua 2 cầu thủ Everton. Tiếp đó, anh chuyền cho cầu thủ vào sân thay người Belloumi. Khoảng trống mở ra và Belloumi lừa bóng một nhịp, tiếp đấy sút tung lưới Everton, gỡ hòa 2-2.

Hull City không hề bỏ cuộc

Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu này. Hull City hòa chung cuộc 2-2 trước Everton.

Tỷ số chung cuộc: Hull City 2-2 Everton (H1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Hull City: Gelhardt 48' (Thomas), Belloumi 74' (Stroud)

Everton: Dewsbury-Hall 55' (Maitland-Niles), Barry 68'

Đội hình xuất phát:

Hull City: Tzolakis, Ajayi, Egan, Mendy, Coyle, Giles, Gelhardt, Crooks, Slater, Thomas, McBurnie

Everton: Pickford, Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Keane, Garner, Johnson, Armstrong, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)

Hull City vs Everton Điểm Tzolakis 6.9 Ajayi 6.6 Egan 6.3 Mendy 6.8 Coyle 6.2 Giles 6.0 Gelhardt 7.2 Crooks 6.4 Slater 6.4 Thomas 7.0 McBurnie 6.7 Điểm 6.2Pickford 6.0Maitland-Niles 7.9Tarkowski 6.9Branthwaite 6.7Keane 7.0Garner 6.1Johnson 7.2Armstrong 8.2Dewsbury-Hall 6.6Grealish 7.8Barry Thay người Stroud 6.6 Vaz 6.0 Iroegbunam 6.0 Morita 6.1 Belloumi 7.4 Thay người 6.0Alcaraz 5.9Hackney 6.0George 6.2Dibling 6.0O'Brien Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Thống kê trận đấu (Theo ESPN)

Hull City Everton Sút khung thành 9 (5) 15 (7) Thời gian kiểm soát bóng 35% 65% Phạm lỗi 15 4 Thẻ vàng 2 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 4 Phạt góc 7 6 Cứu thua 4 2

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