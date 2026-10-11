Kết quả bóng đá Hull City - Everton: 4 bàn hiệp 2 tưng bừng (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs Manchester City 11/10/26 - Trực tiếp
Logo Liverpool - LIV Liverpool
0
Logo Manchester City - MCI Manchester City
0
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Coventry City vs Newcastle United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Lens vs Sporting CP
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Sabah vs Slavia Praha
Logo Sabah - SAB Sabah
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Villarreal vs Napoli
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Viking vs Bayern Munich
Logo Viking - VIK Viking
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Arsenal vs Lille
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Galatasaray vs Barcelona
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Inter Milan vs Club Brugge
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Atlético de Madrid vs Manchester United
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
LASK vs Liverpool
Logo LASK - ASK LASK
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Borussia Dortmund
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Roma vs Real Madrid
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Porto
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Porto - POR Porto
-
Salzburg vs Milan
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Olympique Lyonnais vs Crystal Palace
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
AZ vs Hapoel Be'er Sheva
Logo AZ - AZ AZ
-
Logo Hapoel Be&#39;er Sheva - HBS Hapoel Be'er Sheva
-
Lech Poznań vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Lech Poznań - LPO Lech Poznań
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Olympiakos Piraeus
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Celta de Vigo vs Juventus
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Benfica vs Celtic
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-

Kết quả bóng đá Hull City - Everton: 4 bàn hiệp 2 tưng bừng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Everton F.C

(Vòng 6 Ngoại hạng Anh) Hull City và Everton tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn trong hiệp đấu thứ 2.

   

Everton phải làm khách nhưng lại thi đấu áp đảo Hull City. Họ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và khiến mành lưới đối phương rung lên ở phút 34. Hậu vệ của Hull City phá bóng trúng chân Johnson, khiến bóng bật vào lưới. Tuy nhiên, trọng tài sau khi tham khảo VAR đã xác định Johnson việt vị và tước bàn thắng của Everton.

Về phần Hull City, họ vẫn có vài pha phản đòn nguy hiểm. Như ở phút 44, Gelhardt dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng đi qua rừng chân hậu vệ Everton. Tiếc thay Tarkowski đứng ngay trước vạch vôi để cản phá. 

Bước sang hiệp hai, Hull City và Everton tạo nên màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn. Phút 49, Maitland-Niles phá bóng không tốt, không khác gì đường chuyền cho Thomas. Sau đó, Thomas chuyền thuận lợi để Gelhardt thoát xuống và dứt điểm tinh tế, mở tỷ số cho Hull City. 

Chỉ 6 phút sau, Everton gỡ hòa 1-1. Maitland-Niles chọc khe bổng rất hay, tạo điều kiện để Dewsbury-Hall đánh đầu chính xác ở cự li gần.

Everton không nản lòng dù bị dẫn trước

Everton không nản lòng dù bị dẫn trước

Tiếp đà thăng hoa, Everton tìm được bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 68. Thomas chuyền bóng hỏng, bị Dewsbury-Hall cướp bóng. Ajayi cố gắng sửa sai cho đồng đội, nhưng bóng lại bật đến vị trí của Barry. Khi khung thành rộng mở, Barry đã dứt điểm gọn gàng tung lưới Hull City.

Hull City không hề từ bỏ dù rơi vào tình trạng khó khăn. Phút 74, Stroud đột phá ở cánh trái, vượt qua 2 cầu thủ Everton. Tiếp đó, anh chuyền cho cầu thủ vào sân thay người Belloumi. Khoảng trống mở ra và Belloumi lừa bóng một nhịp, tiếp đấy sút tung lưới Everton, gỡ hòa 2-2.

Hull City không hề bỏ cuộc

Hull City không hề bỏ cuộc

Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu này. Hull City hòa chung cuộc 2-2 trước Everton. 

Tỷ số chung cuộc: Hull City 2-2 Everton (H1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Hull City: Gelhardt 48' (Thomas), Belloumi 74' (Stroud)

Everton: Dewsbury-Hall 55' (Maitland-Niles), Barry 68'

Đội hình xuất phát: 

Hull City: Tzolakis, Ajayi, Egan, Mendy, Coyle, Giles, Gelhardt, Crooks, Slater, Thomas, McBurnie

Everton: Pickford, Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Keane, Garner, Johnson, Armstrong, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)

Hull City Kết quả bóng đá Hull City - Everton: 4 bàn hiệp 2 tưng bừng (Ngoại hạng Anh) - 3 vs Kết quả bóng đá Hull City - Everton: 4 bàn hiệp 2 tưng bừng (Ngoại hạng Anh) - 4 Everton

Điểm

Tzolakis 6.9

Ajayi 6.6

Egan 6.3

Mendy 6.8

Coyle 6.2

Giles 6.0

Ghi bàn Gelhardt 7.2

Crooks 6.4

Slater 6.4

Kiến tạo Thomas 7.0

McBurnie 6.7

Điểm

6.2Pickford

6.0Maitland-Niles Kiến tạo

7.9Tarkowski

6.9Branthwaite

6.7Keane

7.0Garner

6.1Johnson

7.2Armstrong

8.2Dewsbury-Hall Ghi bàn

6.6Grealish

7.8Barry Ghi bàn

Thay người

Kiến tạoStroud 6.6

Vaz 6.0

Iroegbunam 6.0

Morita 6.1

Ghi bànBelloumi 7.4

Thay người

6.0Alcaraz

5.9Hackney

6.0George

6.2Dibling

6.0O'Brien

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Thống kê trận đấu (Theo ESPN)

Kết quả bóng đá Hull City - Everton: 4 bàn hiệp 2 tưng bừng (Ngoại hạng Anh) - 5 Hull City Everton Kết quả bóng đá Hull City - Everton: 4 bàn hiệp 2 tưng bừng (Ngoại hạng Anh) - 6

Sút khung thành
9 (5)
15 (7)
Thời gian kiểm soát bóng
35%
65%
Phạm lỗi
15
4
Thẻ vàng
2
0
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
1
4
Phạt góc
7
6
Cứu thua
4
2

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

8

Minigame đã kết thúc

Thông báo kết quả dự đoán

Liverpool
Man City

Số người dự đoán có kết quả đúng hợp lệ

Đang cập nhật

Thể lệ
Video bóng đá Newcastle - Hull City: Giải mã hiện tượng thành công (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Newcastle - Hull City: Giải mã hiện tượng thành công (Ngoại hạng Anh)

Hull City được coi là "hiện tượng" tại Ngoại hạng Anh nhưng gặp khó trước Newcastle.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/10/2026 21:02 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2026-27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN