Fernandes theo bước Salah - Rashford, sau đỉnh cao 21 kiến tạo là vực sâu không đáy?

Những con số đáng lo ở derby Manchester

Cách đây 4 tháng, Fernandes đang trải qua một mùa giải mà những con số sáng tạo giúp anh vượt lên trên cả De Bruyne, Fabregas, Henry hay Ozil với kỷ lục 21 đường kiến tạo trong 1 mùa giải. Anh là trung tâm trong gần như mọi đường lên bóng của MU, vừa ghi bàn, kiến tạo, tạo cơ hội và tham gia vào quá trình thu hồi bóng.

Fernandes thiết lập kỷ lục 21 kiến tạo ở mùa giải trước

Nhưng hiện tại, bức tranh đã thay đổi. Fernandes hiện có 4 bàn thắng và 1 kiến tạo trên mọi đấu trường, sau 5 trận - con số không hề tệ về mặt thống kê. Nhưng ngoài cú hat-trick vào lưới Ipswich trong chiến thắng 5-2, và 1 bàn trước Sabah ở chiến thắng 4-0, thì các trận còn lại Fernandes chơi khá tệ.

Trong trận derby Manchester, tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ có 1 đường chuyền quyết định, tỷ lệ chuyền chính xác 88%, 3 đóng góp phòng ngự và thắng 2/5 pha tranh chấp tay đôi.

Những con số ấy tự thân chưa đủ để kết luận một cầu thủ đã sa sút. Nhưng khi đặt chúng cạnh vai trò và tầm ảnh hưởng mà Fernandes từng có, sự khác biệt trở nên đáng báo động.

Vấn đề không đơn thuần nằm ở số bàn thắng hay kiến tạo. Sự tham gia của Fernandes vào lối chơi cũng không còn ở mức độ áp đảo như mùa trước. Anh không còn thường xuyên tạo ra cảm giác rằng chỉ một khoảnh khắc xử lý của mình cũng có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Fernandes từng là cứu cánh, giờ lại trở thành vấn đề

Đây chính là nghịch lý lớn nhất của MU. Vài tháng trước, sự phụ thuộc vào Fernandes là lý do để đội bóng phải giữ anh bằng mọi giá. Nhưng sự phụ thuộc ấy cũng tạo ra một rủi ro khác: MU đã quá lâu xây dựng hệ thống xoay quanh một cá nhân.

Fernandes và Mbeumo chưa thể hiện được như yêu cầu của HLV Carrick

Khi cá nhân đó đạt đỉnh, mọi thứ vận hành ổn. Khi anh bắt đầu đi xuống, vấn đề lập tức lộ ra.

Trận derby Manchester là một ví dụ. Fernandes vẫn mang băng đội trưởng, vẫn được kỳ vọng là người kết nối tuyến giữa với hàng công, nhưng ảnh hưởng của anh không còn đủ lớn để giúp MU tạo ra khác biệt trước đối thủ. Đường chọc khe cho Mbeumo ở phút 90+5 là khoảnh khắc ấn tượng hiếm hoi của thủ quân MU về mặt chuyên môn, bên cạnh pha kích động khiến Phil Foden phải nhận thẻ đỏ đầu trận.

Điều đáng nói là bài toán đặt ra 4 tháng trước không phải Bruno có giỏi hay không. Câu hỏi là: Bruno sẽ còn giỏi như thế này trong bao lâu? Nhưng có vẻ như sau mùa giải đỉnh cao 2025/26, nơi anh đã cống hiến tất cả những gì mình có - cùng việc phải cày ải ở kỳ World Cup 2026 đã ảnh hưởng đến thể trạng và phong độ của Fernandes.

Fernandes vừa bước sang tuổi 32 hôm 8/9. Nếu sự sa sút hiện tại chỉ là một giai đoạn ngắn, MU không có gì phải lo. Nhưng nếu đây là dấu hiệu đầu tiên của đường cong đi xuống, anh hoàn toàn có thể đi vào “vết xe đổ” mà nhiều ngôi sao lớn của giải Ngoại hạng Anh từng vướng phải: Chơi tuyệt hay ở mùa giải đỉnh cao, rồi sau đó đi xuống rõ rệt về mặt phong độ.

Bài học từ Salah - Rashford & thực tế MU cần nhìn vào

Mohamed Salah là ví dụ gần nhất cho điều MU cần đặc biệt lưu ý. Mùa 2024/25, Salah là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh đưa Liverpool tới chức vô địch Premier League, đồng thời thiết lập kỷ lục về số lần tham gia vào bàn thắng trong một mùa giải 38 trận và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA.

Nhưng mùa giải tiếp theo lại cho thấy khoảng cách giữa đỉnh cao và sự suy giảm có thể xuất hiện nhanh đến mức nào.

Rashford (bên trái) và Salah sa sút rõ rệt sau mùa giải thăng hoa

Sau 32 trận, Salah chỉ đạt 0,24 bàn không phạt đền/90 phút, trong khi mùa trước là 0,44. Số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương cũng giảm từ 9,6 xuống 7,5 mỗi 90 phút – mức thấp nhất của anh trong thời gian khoác áo Liverpool.

Điều đáng nói là Salah không biến thành một cầu thủ tồi chỉ sau một mùa hè. Anh vẫn có kỹ thuật, kinh nghiệm và khả năng tạo ra khác biệt. Nhưng phiên bản Salah mới không còn hoạt động với tần suất và hiệu quả như phiên bản từng thống trị Premier League.

Marcus Rashford lại là một câu chuyện khác nhưng cũng rất đáng chú ý. Mùa 2022/23, Rashford ghi 17 bàn tại Premier League, 30 bàn trên mọi đấu trường và từng được xem là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất nước Anh.

Nhưng chỉ một năm sau, hiệu suất giảm mạnh. Mùa 2023/24, anh chỉ có 7 bàn tại Premier League. Đến mùa 2024/25, vị trí của Rashford tại Old Trafford trở nên lung lay và anh phải chuyển sang Aston Villa theo dạng cho mượn trước khi tới Barcelona.

Liệu Bruno Fernandes có đang đi vào “xết xe đổ” ấy?