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Trọng tài thừa nhận bàn thắng là sai, MU có được đá lại với Man City?

Sự kiện: Man City - MU, derby Manchester rực lửa Manchester United Premier League 2026-27

Ban trọng tài Anh (Pro Ref) thừa nhận đã có "sai lầm trong phán đoán" khi công nhận bàn thắng của Erling Haaland, giúp Man City đánh bại Man Utd 1-0 tại vòng 4 Ngoại hạng Anh.

Chỉ vài giờ sau trận derby Manchester diễn ra đêm 13-9, Pro Ref xác nhận đã liên hệ với MU để thừa nhận sai sót trong tình huống quyết định kết quả trận đấu. Theo cơ quan phụ trách trọng tài Anh, bộ phận VAR đáng lẽ phải đề nghị trọng tài chính Michael Oliver trực tiếp xem lại tình huống trên màn hình bên sân.

Bàn thắng của Haaland đến ở phút 60, thời điểm Man City chỉ còn 10 người sau khi Phil Foden nhận thẻ đỏ ở phút 23. Ban đầu, trợ lý trọng tài xác định Haaland rơi vào thế việt vị nên bàn thắng không được công nhận. Tuy nhiên, sau khi VAR kiểm tra, trợ lý Donohue kết luận tiền đạo Man City vẫn đứng trên hậu vệ Patrick Dorgu và đề nghị công nhận bàn thắng.

Tranh cãi nằm ở một cầu thủ khác trong pha bóng.

Tình huống Haaland ghi bàn cho Man City (Ảnh: Sun Sport)

Tình huống Haaland ghi bàn cho Man City (Ảnh: Sun Sport)

Enzo Fernandez đứng ở vị trí việt vị khi Man City tổ chức tấn công. Tiền vệ này di chuyển về phía bóng và thực hiện động tác hướng tới đường chuyền trước khi Haaland dứt điểm, dù không chạm vào bóng. Theo Pro Ref, chính yếu tố này mới cần được xem xét kỹ hơn, bởi chuyển động của Fernandez có khả năng ảnh hưởng đến khả năng phòng ngự của Lisandro Martinez.

"Trong cùng đợt tấn công, VAR xác định Enzo Fernandez không chơi bóng và do đó mọi lỗi việt vị đều mang tính chủ quan. Tuy nhiên, trong trường hợp này, VAR không nhận ra tác động có khả năng xảy ra từ vị trí của cầu thủ này và đáng lẽ phải đề nghị xem xét trên sân", Pro Ref cho biết.

Ban trọng tài Anh đã phân tích và thừa nhận sai lầm (Ảnh: Sun Sport)

Ban trọng tài Anh đã phân tích và thừa nhận sai lầm (Ảnh: Sun Sport)

Luật việt vị hiện tại không chỉ xem xét việc cầu thủ có chạm bóng hay không. Một cầu thủ ở vị trí việt vị vẫn có thể bị phạt nếu tác động đến đối phương, chẳng hạn ngăn cản đối thủ chơi hoặc có khả năng chơi bóng, tranh chấp bóng, cố gắng tác động quả bóng ở gần hoặc thực hiện hành động rõ ràng ảnh hưởng đến khả năng chơi bóng của đối phương.

Đây chính là điểm khiến bàn thắng của Haaland trở thành tâm điểm tranh cãi. VAR tập trung vào việc Fernandez có chạm bóng hay không, trong khi Pro Ref sau trận thừa nhận cần xem xét cả khả năng cầu thủ này đã tác động đến Lisan Martinez như thế nào.

Pro Ref là cơ quan phụ trách công tác trọng tài tại bóng đá Anh, do cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Howard Webb đứng đầu. Cơ quan này giám sát công tác trọng tài ở bốn giải đấu nam hàng đầu, National League, Women's Super League và Premier League 2.

Nhiều CĐV Man United đòi trận đấu phải được đá lại. Dù vậy, ngay cả khi Pro Ref thừa nhận sai lầm, kết quả trận đấu vẫn được giữ nguyên để tránh tiền lệ xấu. Man City vẫn rời sân Old Trafford với chiến thắng 1-0 và trận đấu oan uổng này sẽ còn được Quỷ đỏ nói đến nhiều trong tương lai.

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Theo Lê Vinh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/09/2026 14:32 PM (GMT+7)
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