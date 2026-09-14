MU 4 trận, 4 điểm: Carrick khởi đầu tệ như Amorim, “lời nguyền” thay tướng mùa thứ 3

Carrick lặp lại khởi đầu của Amorim

Thất bại 0-1 trước Manchester City ở derby Manchester khiến MU chỉ có 4 điểm sau 4 vòng đấu Ngoại hạng Anh mùa 2026/27. Đội bóng của Michael Carrick thắng 1, hòa 1 và thua 2, thành tích gần như không khác bất kỳ chi tiết nào so với mùa giải trước dưới thời Ruben Amorim.

Man City ra về với 3 điểm, dù chỉ chơi với 10 người từ sớm

Đáng lo hơn, những con số này đang gợi lại một vòng xoáy mà MU chưa thể thoát ra kể từ sau khi Erik Ten Hag bị sa thải.

Mùa 2024/25, Ten Hag cùng MU giành 6 điểm sau 4 trận đầu tiên, với 2 chiến thắng và 2 thất bại. Khởi đầu ấy chưa phải thảm họa, nhưng cũng đủ để báo hiệu những vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Đến ngày 28/10/2024, Ten Hag mất việc sau chuỗi kết quả thất vọng.

Van Nistelrooy sau đó tạm thời nắm quyền trước khi MU đặt niềm tin vào Amorim. Tuy nhiên, sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện không lập tức tạo ra bước ngoặt. MU khép lại mùa giải thảm họa ở vị trí thứ 15, thành tích tệ hại chưa từng thấy trong kỷ nguyên Premier League của CLB.

Nếu nhìn vào lịch sử gần đây, MU dường như đang mắc kẹt trong một vòng lặp: khởi đầu thiếu ổn định, HLV chịu sức ép, kết quả đi xuống và cuối cùng là một cuộc thay tướng.

Amorim từng thất bại, Carrick đang đi vào vết xe đổ

Mùa 2025/26, Amorim có cơ hội bắt đầu trọn vẹn một mùa giải với MU. Nhưng chỉ sau 4 vòng, đội bóng của ông giành đúng 4 điểm, với 1 thắng, 1 hòa và 2 trận thua.

3 mùa liên tiếp MU khởi đầu không thuận lợi

Kịch bản sau đó thậm chí còn nghiệt ngã hơn. Amorim chỉ trụ lại đến ngày 5/1/2026 trước khi rời ghế. Darren Fletcher rồi Michael Carrick lần lượt được trao nhiệm vụ tạm quyền trong giai đoạn còn lại.

Đáng chú ý, Carrick giờ đây đang có khởi đầu giống hệt Amorim. 4 trận, 4 điểm, cùng một tỷ lệ thắng – hòa – thua.

Tất nhiên, mới chỉ có 4 vòng đấu là chưa đủ để kết luận về tương lai của một HLV. Carrick cũng đang phải tiếp quản một đội bóng trải qua quá nhiều biến động và chưa có sự ổn định cần thiết. Nhưng vấn đề của MU nằm ở chỗ những dấu hiệu hiện tại quá quen thuộc.

Trong trận derby Manchester, MU kiểm soát thế trận ở nhiều thời điểm và tạo ra không ít cơ hội. Tuy nhiên, họ không thể tận dụng lợi thế khi Man City chỉ còn 10 người sau chiếc thẻ đỏ của Phil Foden. Đội bóng của Carrick thậm chí còn để Haaland ghi bàn quyết định và kết thúc trận đấu với hai bàn tay trắng.

Một đội bóng muốn trở lại nhóm cạnh tranh hàng đầu không thể liên tục đánh rơi những trận đấu như vậy. Đặc biệt, khi đối thủ mất người từ phút 23, MU phải làm nhiều hơn là tạo sức ép.

“Lời nguyền” thay tướng mùa thứ 3

Điều khiến người hâm mộ MU lo lắng không chỉ là 4 điểm. Đó là nguy cơ CLB bước vào mùa giải thứ ba liên tiếp phải thay HLV.

Ten Hag bị sa thải trong mùa 2024/25. Amorim không thể hoàn thành mùa 2025/26. Nếu Carrick tiếp tục không thể cải thiện thành tích, chiếc ghế của ông sớm muộn cũng trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận.

Chiếc thẻ đỏ của Foden hóa ra lại là khởi đầu cho thất bại của "Quỷ đỏ"

Đó sẽ là một vòng tròn luẩn quẩn khác: MU thay HLV để tìm sự ổn định, nhưng mỗi HLV mới lại cần thời gian xây dựng đội bóng. Kết quả không đến đủ nhanh, sức ép xuất hiện, rồi một cuộc chia tay lại diễn ra. CLB tiếp tục bắt đầu lại từ đầu trong khi khoảng cách với các đối thủ ngày càng lớn.

Carrick vì thế cần một sự thay đổi nhanh chóng. 4 điểm sau 4 trận chưa phải thảm họa không thể cứu vãn, nhưng việc thành tích giống hệt mùa trước là một tín hiệu cảnh báo rõ ràng.

MU không thể để mùa 2026/27 trở thành bản sao của mùa 2025/26. Và Carrick chắc chắn hiểu rằng, sau Ten Hag và Amorim, chiếc ghế tại Old Trafford không còn nhiều kiên nhẫn dành cho một khởi đầu tệ nữa.

Nếu không sớm đảo chiều, “lời nguyền” thay tướng mùa thứ ba liên tiếp có thể trở thành hiện thực.