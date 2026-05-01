Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Como vs Napoli
Arsenal vs Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Metz vs Monaco
Atalanta vs Genoa
Osasuna vs Barcelona
Nice vs Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
Arsenal gặp họa với Rice, nguy cơ bị treo giò hết phần còn lại Cúp C1

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Arsenal Declan Rice

Arsenal lo lắng cho tình trạng của Declan Rice trong bối cảnh đội bóng này mơ vô địch Cúp C1.

  

Rice đang “toát mồ hôi” chờ án phạt từ UEFA. Lý do bởi anh cho rằng CĐV cuồng nhiệt của Atletico Madrid đã khiêu khích trọng tài dẫn đến việc thay đổi quyết định thổi phạt đền, ở trận Arsenal hòa đối thủ này với tỷ số 1-1 thuộc bán kết lượt đi Cúp C1.

Cụ thể, Rice cho biết sau trận: "Tình huống đó rõ ràng là phạt đền. Tôi không hiểu vì sao lại Arsenal không được thổi 11m. Tôi nghĩ các CĐV đã tác động và khiến trọng tài thay đổi quyết định".

Arsenal nguy cơ gặp họa với Rice

Trọng tài Danny Makkelie ban đầu đã chỉ tay vào chấm phạt đền khi Eberechi Eze ngã trong vòng cấm ở trận bán kết lượt đi Cúp C1 của Arsenal. Tuy nhiên, ông đã đổi quyết định sau khi tham khảo VAR, dù David Hancko dường như có tác động tới Eze.

Rice có thể gặp rắc rối nếu phát biểu của anh bị xem là nghi ngờ tính liêm chính của trọng tài. Trong khi đó, HLV trưởng Arsenal, ông Mikel Arteta đã vô cùng tức giận với quyết định kể trên của trọng tài Makkelie.

Trước đó, Rice từng nhận án treo giò 2 trận khi còn khoác áo West Ham United. Anh chỉ trích các trọng tài ở trận thua Eintracht Frankfurt tại bán kết Europa League. Ngôi sao người Anh khi đó bị ghi hình trong đường hầm khi nói với trọng tài Jesus Gil Manzano rằng: “Có lẽ ông đã nhận tiền".

Arsenal hy vọng Rice sẽ tránh được án phạt, trong bối cảnh HLV Arteta cũng đang lo lắng về thể trạng của Martin Odegaard. Nếu mất thêm Rice, thật khó để "Pháo thủ" mơ vô địch Champions League, dù vẫn đang nắm giữ thành tích bất bại. 

Rice là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình của Arsenal. Anh có lối chơi và kỹ năng thi đấu vô cùng toàn diện.

Arsenal đại chiến Atletico: Gyokeres lạc nhịp, giải pháp nào cho Arteta?

Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

-01/05/2026 08:27 AM (GMT+7)
