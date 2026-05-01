Arsenal gặp họa với Rice, nguy cơ bị treo giò hết phần còn lại Cúp C1

Rice đang “toát mồ hôi” chờ án phạt từ UEFA. Lý do bởi anh cho rằng CĐV cuồng nhiệt của Atletico Madrid đã khiêu khích trọng tài dẫn đến việc thay đổi quyết định thổi phạt đền, ở trận Arsenal hòa đối thủ này với tỷ số 1-1 thuộc bán kết lượt đi Cúp C1.

Cụ thể, Rice cho biết sau trận: "Tình huống đó rõ ràng là phạt đền. Tôi không hiểu vì sao lại Arsenal không được thổi 11m. Tôi nghĩ các CĐV đã tác động và khiến trọng tài thay đổi quyết định".

Arsenal nguy cơ gặp họa với Rice

Trọng tài Danny Makkelie ban đầu đã chỉ tay vào chấm phạt đền khi Eberechi Eze ngã trong vòng cấm ở trận bán kết lượt đi Cúp C1 của Arsenal. Tuy nhiên, ông đã đổi quyết định sau khi tham khảo VAR, dù David Hancko dường như có tác động tới Eze.

Rice có thể gặp rắc rối nếu phát biểu của anh bị xem là nghi ngờ tính liêm chính của trọng tài. Trong khi đó, HLV trưởng Arsenal, ông Mikel Arteta đã vô cùng tức giận với quyết định kể trên của trọng tài Makkelie.

Trước đó, Rice từng nhận án treo giò 2 trận khi còn khoác áo West Ham United. Anh chỉ trích các trọng tài ở trận thua Eintracht Frankfurt tại bán kết Europa League. Ngôi sao người Anh khi đó bị ghi hình trong đường hầm khi nói với trọng tài Jesus Gil Manzano rằng: “Có lẽ ông đã nhận tiền".

Arsenal hy vọng Rice sẽ tránh được án phạt, trong bối cảnh HLV Arteta cũng đang lo lắng về thể trạng của Martin Odegaard. Nếu mất thêm Rice, thật khó để "Pháo thủ" mơ vô địch Champions League, dù vẫn đang nắm giữ thành tích bất bại.

Rice là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình của Arsenal. Anh có lối chơi và kỹ năng thi đấu vô cùng toàn diện.