Roy Keane chê bai MU, Rooney khuyên mua gấp Donnarumma

Roy Keane chê thủ môn của MU "quá yếu đuối"

MU vừa thất bại khá cay đắng trước Arsenal trong ngày ra quân tại Ngoại hạng Anh 2025/26. Mặc dù cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn nhưng "Quỷ đỏ" lại không tìm được mảnh lưới của đối thủ. Rất nhiều người đã có lời khen dành tặng cho HLV Amorim cùng các học trò với những nỗ lực trong trận đấu này. Tuy nhiên, vẫn có những người chỉ trích, điển hình như cựu thủ quân của đội, Roy Keane.

Roy Keane chê Bayindir quá "yếu đuối"

Bình luận trên đài Sky Sports, cựu cầu thủ người Ireland thẳng thắn chê các hậu bối là "yếu đuối". "Nếu bạn là thủ môn, hãy kiểm soát thật chặt khu vực 5m50. Tôi nghe mấy gã đó phàn nàn suốt ngày kiểu như 'Này, có người trước mặt tôi'. Giải pháp là gì? Thủ môn phải đè mặt lại đối thủ. Tập trung vào quả bóng và hãy quyết liệt lên. Đó là điều bạn cần làm.

Tôi luôn nói với thủ môn rằng cậu phải mạnh dạn lên, khu vực 5m50 là quyền kiểm soát của bạn, phải nắm thật chặt. Arsenal rõ ràng là rất giỏi nhưng các cầu thủ Man United rõ ràng là quá yếu đuối nên mới để đối thủ đè mặt như vậy."

Mặc dù lời lẽ của Roy Keane hơi gay gắt nhưng không phải là không có lý. Bayindir đã không kiểm soát được khu vực 5m50 trong tình huống Arsenal ghi bàn. Nên nhớ rằng, đây là khu vực được ưu tiên của thủ môn nên bất kỳ pha va chạm nào cũng được tính là phạm lỗi. Bayindir rõ ràng là cần chủ động hơn trong tình huống này.

Neville, Rooney đều khuyên mua thủ môn mới

Mặc dù Ruben Amorim đã lên tiếng bảo vệ Bayindir trong buổi họp báo sau trận, nhưng hai huyền thoại khác của MU là Gary Neville và Wayne Rooney đều đồng loạt cho rằng MU nên mua thủ môn mới.

Rooney "sẽ phát điên" nếu MU không theo đuổi Donnarumma

Bình luận trên đài Sky Sports, Gary Neville thẳng thắn chỉ ra vấn đề: "Đây là vấn đề nổi cộm mà Man United không nên bỏ qua. Họ cần tìm một thủ môn mới ngay lập tức. Tôi chắc chắn về điều đó. Tôi có 20 năm kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh, trong đó có 2 giai đoạn quan trọng. Đó là khi Schmeichel và Van der Sar trong khung thành. Những khoảng thời gian còn lại, chúng tôi phải thay 7 đến 8 thủ môn trong vòng 8 năm nhưng không hiệu quả."

Wayne Rooney cũng có chung quan điểm khi trả lời phỏng vấn trên YouTube. "Thay thủ môn là điều cần thiết với MU vào lúc này. Tôi lấy ví dụ nhé. Thời điểm chúng tôi có Roy Carroll và Tim Howard trong đội hình, tôi không nghĩ hàng hậu vệ hoàn toàn tin tưởng vào họ.

Nhưng khi Edwin (Van der Sar) tới, mọi thứ thay đổi rõ rệt. Hậu vệ tin tưởng anh ấy và xử lý bóng thoải mái hơn. Onana là một thủ môn giỏi nhưng tôi không chắc anh ta có thể mang lại sự an tâm. Bayindir cũng như vậy. Tôi nghĩ Donnarumma là lựa chọn tuyệt vời. Cậu ấy mới 26 tuổi và là một trong những thủ môn hay nhất thế giới. Tôi sẽ phát điên nếu MU không theo đuổi cậu ấy."