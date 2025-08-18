Gyokeres không có cú sút nào trước MU: Tân binh quá dở hay do vấn đề của Arsenal?

❌ Không một lần dứt điểm

Arsenal thắng 1-0 trước MU để có 3 điểm đầu tiên trong mùa giải Premier League 2025/26. Dù vậy đó là một bàn thắng từ đá phạt góc có phần không nhỏ từ sai lầm của thủ môn MU, trong khi lối chơi của “Pháo thủ” không thực sự làm hài lòng người hâm mộ.

De Ligt kèm rất chặt Gyokeres, người không có cú dứt điểm nào trước MU

Đáng chú ý là màn trình diễn của Viktor Gyokeres, tân binh đắt giá hơn 60 triệu bảng mua từ Sporting. Anh chơi rất nỗ lực, nhưng đã đuối sức chỉ sau hiệp 1 và không có cú sút nào. Đây là trận đầu tiên sau 2 năm Gyokeres không dứt điểm về cầu môn đối phương, lần trước đó Gyokeres vẫn còn đang khoác áo Coventry và chưa sang Bồ Đào Nha.

Gyokeres có vẻ vẫn chưa đạt thể lực tốt, lần gần nhất anh đá 1 trận chính thức đã là từ 3 tháng trước và sau đó anh dành thời gian ngồi nhà để gây áp lực buộc Sporting cho mình ra đi. Chân sút người Thụy Điển vẫn rất to khỏe và đủ sức che bóng trước các pha áp sát của trung vệ MU, đặc biệt là các tình huống đối đầu Mathijs De Ligt, người nhìn chung không cho Gyokeres có nhiều cơ hội để thoát đi.

👎 Vấn đề tập thể

Nhưng đây là trận đấu Arsenal đá không tốt chứ không chỉ mình Gyokeres chơi kém. Rice, Odegaard, Saka, toàn những cầu thủ có vai trò quan trọng trong lối chơi của đội và họ đều thể hiện khá tệ. Đó là chưa kể Martinelli bên cánh trái tiếp tục để lại sự mờ nhạt, còn dự bị Madueke vào sân có nhiều pha đi bóng rất tối tăm.

Đây là một trong những trận đấu lớn mà Saka thể hiện khá dở từ khi đá chính ở Arsenal

Arsenal đã có trục trặc lối chơi ngay từ đầu, họ để cho tuyến trên MU pressing rất quyết liệt dẫn đến nhiều pha chuyền sai, ngay cả thủ môn David Raya cũng có một phen làm fan nhà hú hồn khi để Mbeumo lao tới tranh bóng. Số cơ hội của Arsenal do đó không đủ nhiều để có thể đánh giá tính hiệu quả của một mình Gyokeres trong cả hệ thống.

Một điều cần nói thêm rằng MU không phải đội phòng ngự tệ, họ để thua từ một sai lầm của Bayindir nhưng các trung vệ đã chơi khá chắc chắn. Và đây là trận đấu mà Gyokeres đối đầu chính thầy cũ của mình, Ruben Amorim thuộc nằm lòng cách Gyokeres hoạt động còn hơn cả các đồng đội mới của anh tại Emirates.

🔄 Thay đổi phong cách

Nếu nói về dấu hiệu tích cực của trận đầu tiên Arsenal thi đấu với Gyokeres trên sân, đó là Mikel Arteta đã thay đổi cách tấn công theo hướng tận dụng nhiều hơn khả năng của tiền đạo này. Có một sự tập trung rõ rệt vào khai thác các pha chuyển trạng thái, bóng lên nhanh và các tiền đạo Arsenal mở tốc để tiếp ứng cho Gyokeres.

Trước MU, Arsenal tổ chức phản công nhanh khá khẩn trương, nhưng Gyokeres chưa đạt thể lực tốt sau mùa hè bỏ tập để rời Sporting

Mùa trước Arsenal rất nhiều lần lên được bóng là lại chuyển sang trạng thái kiểm soát chứ không tận dụng khoảng trống phía trên, do đó họ chủ yếu ghi bàn từ các pha cố định và chơi bóng bổng. Liverpool trong khi đó khai thác triệt để cơ hội phản công, sự khác biệt giữa cách chơi là lý do vì sao Liverpool vô địch, nên năm nay Arsenal cũng phải đổi khác để có cửa cạnh tranh.

Gyokeres là nhân tố cần thiết cho cách chơi đó, bởi nếu không có người giữ bóng thì sao có thể chơi chuyển trạng thái nhanh? Mùa trước cách duy nhất để Arsenal chơi kiểu đó mà vẫn giữ được bóng là đưa Mikel Merino lên cao để tranh bóng bổng, nhưng Merino vẫn là 1 tiền vệ. Chúng ta phải chờ xem sự thay đổi này sẽ nâng tầm hiệu quả đến đâu, nhưng rõ ràng Arsenal đang đá theo một cách hợp hơn cho Gyokeres.

Khi Gyokeres đã tập đủ nhiều để có thể lực tốt hơn, và các vệ tinh cũng hiểu rõ cách chơi của anh và quen với cách đá mới mà Arteta áp dụng, fan Arsenal có thể sẽ an tâm với tân binh người Thụy Điển. Khởi đầu chậm chẳng nói lên điều gì, Thierry Henry cũng “007” (0 bàn – 0 kiến tạo – 7 trận) tại Arsenal mà vẫn ghi 26 bàn ở mùa đầu tiên.