Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Napoli vs Bologna
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Real Betis vs Elche
Osasuna vs Atlético de Madrid
Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Genoa vs Milan
Inter Milan vs Hellas Verona
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
HLV Cristiano Roland: "U17 Việt Nam còn nguyên cơ hội đi World Cup"

Dù nhận thất bại đáng tiếc trước U17 Hàn Quốc, HLV Cristiano Roland và lãnh đạo VFF đã trực tiếp "truyền lửa" trong phòng thay đồ, yêu cầu U17 Việt Nam giữ vững sự tập trung cho mục tiêu World Cup.

Bài học quý giá từ những chi tiết nhỏ

Sau trận đấu với U17 Hàn Quốc tại lượt trận thứ hai bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng HLV trưởng Cristiano Roland đã trực tiếp gặp gỡ, động viên tinh thần các cầu thủ U17 Việt Nam trong phòng thay đồ.

Cầu thủ U17 Việt Nam buồn bã sau trận thua U17 Hàn Quốc.

Dù không giành được kết quả như mong muốn, lãnh đạo VFF và Ban huấn luyện đều nhấn mạnh đây sẽ là bài học quý giá đối với các cầu thủ trẻ trong hành trình trưởng thành và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Ghi nhận sự nỗ lực của các học trò, HLV Cristiano Roland khẳng định: “Trước tiên, thầy muốn chúc mừng sự cố gắng mà các em đã thể hiện trên sân. Bóng đá được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ và các em đã thấy điều đó quan trọng như thế nào”.

"Mệnh lệnh" quyết đấu với U17 UAE

Nhà cầm quân người Brazil đồng thời yêu cầu các cầu thủ nhanh chóng gạt lại nỗi buồn để tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng vòng bảng. Ông nhấn mạnh tấm vé đi tiếp và giấc mơ World Cup vẫn nằm trong tầm tay nếu toàn đội biết cách vượt qua áp lực.

“Cơ hội vẫn còn trong tay chúng ta nên bây giờ điều quan trọng nhất là nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị cho trận tiếp theo. Trận đấu sau mới là trận quyết định. Dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải vượt qua. Toàn đội sẽ dốc toàn lực cho trận cuối cùng và chúng ta phải chiến đấu hết mình”, HLV Cristiano Roland nói.

HLV Cristiano Roland động viên học trò sau trận thua ngược U17 Hàn Quốc.

Chủ tịch VFF: "Không có gì phải khóc cả"

Cùng chung quan điểm, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tập trung và tính kỷ luật. Người đứng đầu VFF khẳng định thất bại là một phần để trưởng thành và tiếp thêm sự tự tin cho các chiến binh trẻ.

Ông Trần Quốc Tuấn nói: “Đây là bài học rất cần thiết mà các con phải cố gắng vượt qua. Trong bóng đá, trận đấu chưa kết thúc cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chúng ta đang dẫn bàn nhưng đã có thời điểm chơi bị động. Tuy nhiên, tất cả đều có thể làm lại vì phía trước vẫn còn một trận đấu nữa.

Hơn nhau là ở sự tập trung và tính kỷ luật chiến thuật. Không có gì phải khóc cả. Trong bóng đá, ngay cả các anh lớn ở đội tuyển quốc gia cũng từng vấp ngã. Điều quan trọng là chúng ta vẫn còn cơ hội. Có những lúc thất bại mà không còn cơ hội sửa sai, nhưng hôm nay các con vẫn còn quyền tự quyết định khả năng đi tiếp của mình”.

Hiện tại, thầy trò HLV Cristiano Roland đang nỗ lực phục hồi và chuẩn bị tâm thế tốt nhất. Với sự đồng hành sát sao từ lãnh đạo VFF, U17 Việt Nam đang hạ quyết tâm dốc toàn lực cho trận quyết đấu với U17 UAE (0h ngày 14/5) để định đoạt tấm vé tiến sâu tại giải châu lục năm nay.

-11/05/2026 07:12 AM (GMT+7)
