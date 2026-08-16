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Musiala đổ gục xuống sân khiến cầu thủ Bayern hốt hoảng

Sự kiện: Bundesliga 2026-27 Bayern Munich

Jamal Musiala khiến các cầu thủ và fan hâm mộ Bayern Munich hoảng hồn khi bất ngờ đổ gục xuống sân trong điều kiện thời tiết oi bức, ở trận giao hữu tiền mùa giải với RB Leipzig.

  

Ismael Saibari là người đầu tiên phát hiện đồng đội có dấu hiệu bất ổn. Anh lập tức chạy tới và kịp đỡ Musiala trước khi tiền vệ trẻ ngã hẳn xuống sân.

Đáng chú ý, chỉ khoảng 2 phút trước đó, bộ đôi này còn phối hợp tạo nên bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Saibari kiến tạo để Musiala lập công, nâng tỷ số lên 3-1 cho Bayern.

Musiala đổ gục xuống sân khiến cầu thủ Bayern hốt hoảng - 1

Musiala đổ gục xuống sân khiến cầu thủ Bayern hốt hoảng - 2

Musiala đổ gục xuống sân khiến cầu thủ Bayern hốt hoảng - 3

Hình ảnh Saibari chạy lại đỡ Musiala - Ảnh: SunSport

Tuy nhiên, đến phút 83, cái nóng lên tới 33 độ C dường như khiến Musiala kiệt sức.

Hình ảnh ghi lại cho thấy cầu thủ 23 tuổi có biểu hiện choáng váng, mất phương hướng trong lúc chờ trận đấu tiếp tục sau bàn thắng. 

Chỉ ít giây sau, Musiala đứng không vững rồi từ từ khuỵu xuống sân. Saibari cùng Joshua Kimmich nhanh chóng có mặt để hỗ trợ đồng đội.

Đội ngũ y tế lập tức chạy vào sân trong sự lo lắng của các CĐV tại Allianz Arena. Musiala nằm bất động lúc được chăm sóc, còn nhiều cầu thủ Bayern tập trung xung quanh để theo dõi tình hình.

Musiala đổ gục xuống sân khiến cầu thủ Bayern hốt hoảng - 4

Được các bác sĩ chăm sóc, Musiala có thể tự đi ra khỏi sân - Ảnh: SunSport

Sự căng thẳng chỉ được giải tỏa khi nhân viên y tế giơ ngón tay cái, phát tín hiệu cho thấy tình trạng của Musiala không quá nghiêm trọng. Tiền vệ người Đức được dìu rời sân trong tiếng hô vang từ khán đài.

Người hâm mộ Bayern mong Musiala đạt thể trạng tốt nhất khi mùa giải mới khởi tranh, đặc biệt sau chấn thương kinh hoàng mà anh gặp phải ở giai đoạn tiền mùa giải năm ngoái.

Chấn thương gãy chân nghiêm trọng khi đó khiến Musiala phải nghỉ thi đấu hơn 6 tháng. Hệ quả là anh chỉ có 15 lần ra sân tại giải VĐQG mùa 2026/27.

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Theo An Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/08/2026 10:33 AM (GMT+7)
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