Ngôi sao gốc Việt bất lực trước đẳng cấp của Messi

Tại Kansas City, Algeria không thể tạo nên bất ngờ khi nhận thất bại 0-3 trước nhà đương kim vô địch Argentina. Trong ngày Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick lịch sử, Ibrahim Maza gần như không để lại dấu ấn đáng kể trên hàng công của đại diện Bắc Phi.

Ngôi sao gốc Việt Ibrahim Maza hoàn toàn mờ nhạt trước Messi

Được HLV Vladimir Petkovic trao cơ hội đá chính bên cạnh Amine Gouiri và Anis Hadj Moussa, tài năng 20 tuổi thi đấu 82 phút trước khi rời sân. Tuy nhiên, trước sức ép liên tục từ Argentina cùng hệ thống phòng ngự được tổ chức kín kẽ, Maza không thể phát huy những phẩm chất từng giúp anh trở thành một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý nhất của bóng đá Algeria.

Theo thống kê từ Sofascore, tiền vệ đang khoác áo Bayer Leverkusen chỉ được chấm 6,2 điểm, thuộc nhóm cầu thủ có điểm số thấp nhất bên phía Algeria. Con số này phần nào phản ánh một trận đấu đầy khó khăn của ngôi sao mang dòng máu Việt Nam.

Thực tế, Algeria lép vế trong phần lớn thời gian thi đấu. Đội bóng châu Phi không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, thường xuyên phải lùi sâu chống đỡ những đợt tấn công từ Argentina. Trong thế trận như vậy, Maza gần như không có khoảng trống cũng như điều kiện thuận lợi để thể hiện khả năng sáng tạo và tạo đột biến.

Điều khiến nhiều người tiếc nuối là chỉ ít ngày trước trận đấu, Maza từng khẳng định Algeria đủ sức đánh bại Messi và Argentina. Thế nhưng trên sân cỏ, khoảng cách giữa một tài năng trẻ đang trên đường khẳng định tên tuổi với một huyền thoại sống của bóng đá thế giới đã được thể hiện rõ nét.

Sinh năm 2005 tại Berlin, Ibrahim Maza có cha là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Anh từng khoác áo các đội trẻ Đức trước khi lựa chọn cống hiến cho ĐT Algeria. Với giá trị chuyển nhượng vào khoảng 41 triệu euro, Maza được xem là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá nước này trong tương lai.

Dù vậy, màn đối đầu Argentina cho thấy hành trình vươn tới đẳng cấp hàng đầu thế giới của Maza vẫn còn rất xa. Trong đêm Messi san bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại World Cup của Miroslav Klose, ngôi sao gốc Việt chỉ có thể chứng kiến đội tuyển của mình bất lực trước sức mạnh của nhà đương kim vô địch.