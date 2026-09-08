Man City sở hữu 4 siêu sao rê dắt hàng đầu Ngoại hạng Anh: Tầm nhìn xa của Pep

"Bộ sưu tập" đắt giá

Pep Guardiola đã ra đi, nhưng Man City vẫn giữ lại một di sản đáng kể: truyền thống “sưu tập” những chuyên gia rê dắt hàng đầu của bóng đá đương đại. Những cầu thủ này có thể nói cũng không hề kém quan trọng trong lối chơi kiểm soát đặc trưng của Man City, so với những tiền vệ trứ danh như Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne hay David Silva trước đây.

Jeremy Doku, một trong những cầu thủ rê dắt tốt nhất của Man City

Trước đây đã từng có một lập luận cho rằng Pep không tin tưởng những cầu thủ có xu hướng cầm bóng rê dắt, ông cần họ chạy không bóng hơn và đột nhập vào vòng cấm để tận dụng sự náo loạn bên trong nhằm ghi bàn. Điều đó thực tế không đúng, rất nhiều cầu thủ đá cánh của Pep là những chuyên gia 1-chọi-1 và ông thường bố trí đấu pháp để làm sao những cầu thủ đó có điều kiện được đột phá thay vì phải xoay sở trước số đông.

Ở Man City trước đây có Raheem Sterling và Leroy Sane, trong đó Sterling là cầu thủ mà Pep đôi khi dùng để phất bóng dài lên và anh có thể tự giữ bóng rồi đột phá để tạo ra nguy hiểm. 4 năm trước Pep đưa về Jack Grealish, và sau này những Jeremy Doku, Rayan Cherki, Antoine Semenyo gia nhập. Giờ sang thời Maresca lại có thêm Iliman Ndiaye.

3 cầu thủ rê dắt nhiều nhất Premier League mùa 2025/26 gồm Doku (162 lần), Semenyo (144) và Ndiaye (136) thì giờ cả 3 đều đã quy tụ về Etihad. Chưa hết, trong 8 cầu thủ rê dắt thành công nhất mùa trước thì tới 4 người giờ đã khoác áo Man City, với Ndiaye là người mới nhất nhập hội Doku – Semenyo – Cherki.

Doku - Ndiaye - Cherki, 3 cầu thủ trong top 10 người rê dắt thành công nhất Premier League 2025/26 giờ đều thuộc về Man City

Thậm chí ngay cả tiền vệ trung tâm giỏi rê dắt cũng không nằm ngoài tầm ngắm của Man City: Elliot Anderson xếp ngay sau Cherki trên bảng xếp hạng số lần rê dắt thành công mùa trước (và hai người chỉ cách nhau đúng 1 lần, 51 và 50). Đó là chúng ta còn chưa nhắc đến Phil Foden và cả Nico O’Reilly, bên cạnh đó họ còn vừa mua Allan từ Brazil.

Tầm nhìn của Pep

Vì sao Man City sưu tập nhiều cầu thủ chuyên rê dắt như vậy? Chính Pep nhiều năm trước đã nói về sự thay đổi của bóng đá hiện đại và ông tin rằng phong cách kiểm soát mà ông từng xây dựng, với nhiều đường chuyền để tấn công vòng cấm, sẽ không còn tác dụng cao khi gặp phải những đối thủ lui về phòng ngự chặt chẽ. Chuyển trạng thái nhanh đã trở thành một miếng đánh hữu ích.

Man City không chỉ phải đối đầu với một loạt đối thủ phòng ngự số đông, họ còn thay đổi cách chơi từ khi Erling Haaland gia nhập, một tiền đạo hợp với các pha bóng trực diện hơn. Do đó các chuyên gia rê dắt được Man City săn lùng, họ có khả năng gây hỗn loạn trong vòng cấm đối phương và khi chuyển trạng thái là những cầu thủ kéo bóng nguy hiểm.

Man City từ thời Pep Guardiola luôn chú trọng vào khả năng qua người 1-chọi-1 của các cầu thủ tấn công

Không chỉ vậy, Man City cũng có thể bị đối thủ lấn át về mặt kiểm soát, nhưng họ luôn có giải pháp chuyền thẳng lên cho các cầu thủ rê dắt kéo bóng lên và giữ bóng. Thời Pep những cầu thủ như vậy đã luôn được đề cao và sau khi ông đi, ban bệ lãnh đạo Man City vẫn giữ tư tưởng đó trong công tác tuyển quân.

Man City 2 mùa qua không vô địch nhưng họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tái chiếm ngôi vương. Và nhìn vào dàn chuyên gia rê dắt mà họ đang sở hữu, các đối thủ tất nhiên sẽ phải lo lắng khi tìm giải pháp ngăn chặn.