Báo động MU thủng lưới 6 bàn/3 trận: Carrick phải mạnh tay loại tử huyệt chí mạng

MU phơi bày tử huyệt

Luke Shaw và thủ môn Senne Lammens là những người bị chỉ trích khi Everton gỡ hòa 1-1 trước MU trong trận đấu hôm 6/9. Shaw có lẽ cần áp sát Tyrique George hơn, trong khi Lammens bị đánh bại ở góc gần. Tuy nhiên, Lisandro Martinez mới là người phải chịu trách nhiệm nhiều hơn, dù vai trò của anh trong tình huống triển khai dẫn đến bàn thua dường như không được chú ý đúng mức.

Martinez đã bị động khi Hackney thực hiện đường chuyền đầu tiên

Hayden Hackney có thể đưa George xâm nhập vòng cấm bởi bóng bật ngược trở lại chân anh sau khi chạm Martinez. Trung vệ người Argentina đã bị bất ngờ sau pha xử lý đánh lừa không thành công của Thierno Barry. Barry đã xử lý lỗi pha đánh lừa từ đường chuyền ban đầu của Hackney. Martinez đứng cách Barry vài mét phía sau nhưng không kịp điều chỉnh bước chân, khiến bóng bật vào người anh rồi trở lại đúng hướng di chuyển của Hackney.

Sẽ là khắt khe nếu soi xét vai trò của Martinez trong tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên nếu anh đứng ngay phía sau Barry, bởi khi đó việc phản ứng sẽ gần như bất khả thi. Tuy nhiên, Martinez đứng cách đối thủ vài mét và đường chuyền cũng không được thực hiện với tốc độ khiến anh không thể phá bóng.

Martinez hoàn toàn có thể ngăn chặn pha lên bóng bằng một cú phá bóng ngay ở lần chạm đầu tiên. Tuy nhiên, cơ thể anh không di chuyển nhanh như bộ não mong muốn, điều có thể xuất phát từ sự mệt mỏi, khiến bóng bật khỏi chân anh.

Tuyển thủ Argentina sau đó cố gắng sửa sai bằng cách áp sát Hackney để giành lại bóng, nhưng anh không thể theo kịp tiền vệ đầy nhanh nhẹn này. Hackney sau đó thực hiện đường kiến tạo cho George. Martinez đã mất cân bằng đến mức gần như ngã khi lững thững chạy trở lại vòng cấm.

Martinez đang trở thành điểm yếu nơi hàng thủ của MU

Phản ứng cơ thể của Martinez khi bóng nằm gọn trong lưới MU cũng rất đáng chú ý. Anh thường là một trong những cầu thủ đầu tiên chủ động tìm hiểu nguyên nhân khiến “Quỷ đỏ” thủng lưới, nhưng sự bối rối của anh trong tình huống này lại cho thấy điều gì đó.

Có lẽ đó là sự thừa nhận rằng anh đáng ra phải làm tốt hơn ngay từ đầu tình huống. Phần lớn người hâm mộ MU đã chỉ trích Shaw và Lammens, nhưng Martinez hoàn toàn có thể chặn đứng pha bóng trước khi nó đến được vị trí của George.

Cả hai bàn thắng của Everton trong trận hòa MU 2-2 đều là những pha dứt điểm xuất sắc, và có thể cho rằng “Quỷ đỏ” đã không may. Tuy nhiên, vẫn có những khoảnh khắc có thể ngăn chặn được trước khi các bàn thắng xuất hiện, và những chi tiết nhỏ như vậy có thể tạo ra khác biệt rất lớn.

Carrick phải đưa ra quyết định cứng rắn

MU hiện đã để thủng lưới 2 bàn trong cả 3 trận Premier League mùa này. HLV Carrick đã được hỏi về vấn đề đó trong cuộc họp báo sau trận hòa trước Everton tại Hill Dickinson.

Chiến lược gia người Anh giải thích: “Đó thực sự là hai cú sút từ xa, và cả hai đều là những pha dứt điểm rất tốt từ phía họ. Đôi khi bóng bay vào góc cao, nhưng phần lớn thời gian có lẽ nó sẽ không đi vào đó. Vì vậy, có một phần nguyên nhân là như thế. Nhưng rõ ràng chúng tôi không thể phớt lờ điều đó. Chúng tôi cần để thủng lưới ít hơn để có cơ hội giành chiến thắng trong các trận đấu tốt hơn, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này và tiếp tục cải thiện”.

Nếu đội ngũ phân tích xem xét 6 bàn thua mà MU phải nhận trước Hull City, Ipswich Town và Everton, họ sẽ nhận thấy Martinez mắc lỗi trực tiếp trong 2 bàn, bàn thứ hai của Ipswich Town và bàn gỡ hòa đầu tiên của Everton.

Bàn thua trước Ipswich Town không thực sự ảnh hưởng đến kết quả, bởi MU đang dẫn 5-1 ở phút 90 khi Martinez xử lý lúng túng với bóng ở phần sân nhà rồi để mất quyền kiểm soát. Tuy nhiên, sau một sai lầm khác trước Everton, giờ đây có cơ sở để cho rằng sự bất ổn đang xuất hiện.

MU mới chỉ có lần thứ hai trong 50 năm qua để thủng lưới từ 2 bàn trở lên ở cả 3 trận đầu mùa, sau mùa 2020/21

Martinez đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình triển khai bóng của MU kể từ khi được đưa trở lại đội hình trong trận gặp Ipswich Town. Khả năng chuyền bóng của anh cũng rất quan trọng trước Everton. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự của trung vệ người Argentina chưa đáp ứng yêu cầu.

Đây là vấn đề đã kéo dài với Martinez. Kể từ mùa giải đầu tiên 2022/23, mùa bóng giúp anh khẳng định vị thế một cầu thủ được người hâm mộ yêu mến, Martinez chưa thể duy trì phong độ cao một cách ổn định.

Thậm chí, vào cuối mùa giải trước, đã xuất hiện quan điểm cho rằng MU nên bán Martinez và đầu tư vào một trung vệ đá chính đáng tin cậy.

Lập luận cho việc bán Martinez là trung vệ giàu kinh nghiệm của MU từng dính chấn thương ở những thời điểm khác nhau trong mùa giải trước. Nếu một trung vệ phải được bán để cân đối cho sự xuất hiện của một tân binh, Martinez là lựa chọn duy nhất.

Tuy nhiên, kỳ World Cup 2026 khiến MU gặp khó trong việc sắp xếp lại nhân sự. Bên cạnh đó, đội chủ sân Old Trafford vẫn luôn đặt niềm tin lớn vào Martinez, người là một trong những cầu thủ tạo ra tiêu chuẩn và cường độ trong các buổi tập tại Carrington.