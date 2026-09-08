Đua vô địch Ngoại hạng Anh tách tốp sau 3 vòng, vẫn là song mã Arsenal - Man City?

Ngoại hạng Anh mới đi qua 3 vòng đấu, quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào về chức vô địch. Nhưng nếu nhìn vào cách các ứng viên lớn nhập cuộc, một trật tự ban đầu đang dần được định hình. Arsenal và Man City đã tách khỏi phần còn lại bằng thành tích toàn thắng, trong khi những đối thủ được kỳ vọng cạnh tranh trực tiếp lại liên tục để lộ những dấu hỏi.

Điều đáng nói là Arsenal và Man City không chỉ cùng có 9 điểm. Hai đội còn đang cho thấy chất lượng và sự ổn định vượt trội so với phần còn lại.

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Man City: Maresca đã có lời đáp đầu tiên thời hậu Pep Guardiola

Ba chiến thắng liên tiếp là câu trả lời không thể rõ ràng hơn của Man City dành cho những hoài nghi sau khi Pep Guardiola rời đi.

HLV Enzo Maresca bước vào mùa giải với một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn: tiếp quản đội bóng đã được xây dựng và vận hành dưới triều đại Guardiola trong một thập kỷ. Không những thế, Man City còn trải qua một mùa hè biến động lớn khi mạnh tay tái thiết lực lượng.

Hơn 450 triệu bảng được chi ra cho các tân binh cho thấy tham vọng của đội chủ sân Etihad. Enzo Fernandez, Elliot Anderson, Ndiaye, Ayyoub Bouaddi... bổ sung thêm rất nhiều lựa chọn chất lượng cho Maresca. Nhưng điều quan trọng hơn nằm ở chỗ Man City vẫn giữ được những ngôi sao có khả năng quyết định trận đấu.

Erling Haaland vẫn là mũi nhọn hàng đầu. Semenyo đem tới sức mạnh và tốc độ, Doku tạo đột biến ở hai biên, trong khi bộ đôi Cherki và Foden vẫn là những cầu thủ tấn công quan trọng bậc nhất. Khi đặt những cái tên đó bên cạnh dàn tân binh đắt giá, Man City rõ ràng sở hữu chiều sâu mà hầu hết đối thủ không thể sánh bằng.

HLV Maresca chưa thể được đặt ngang Guardiola chỉ sau 3 vòng đấu. Nhưng ông đang cho thấy mình có đủ cơ sở để biến Man City thành ứng viên hàng đầu hoặc ít nhất là đối trọng lớn nhất của Arsenal.

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Arsenal: Nhà vô địch không chỉ mạnh, mà còn rất ổn định

Nếu Man City gây ấn tượng bằng sức mạnh của một đội bóng được đầu tư khổng lồ, Arsenal lại thuyết phục theo cách của một nhà vô địch thực thụ.

Ba vòng đấu, 9 điểm tuyệt đối. Nhưng quan trọng hơn là chất lượng của những đối thủ và cách Arsenal giành chiến thắng. Coventry không phải thử thách quá lớn ở vòng mở màn và Arsenal dễ dàng giành chiến thắng 3-0. Nhưng sau đó, thầy trò Mikel Arteta lần lượt vượt qua Aston Villa 1-0 ngay trên sân khách và Chelsea 2-1 trên sân nhà.

Đó là hai trận đấu có giá trị lớn hơn nhiều so với 6 điểm đơn thuần. Aston Villa trên sân nhà luôn là đối thủ khó chịu, trong khi Chelsea được xem là một trong những đội có khả năng chen chân vào nhóm cạnh tranh chức vô địch. Arsenal vẫn biết cách giành chiến thắng trong những trận cầu mà họ không nhất thiết phải áp đảo hoàn toàn.

Đây chính là điểm khác biệt của một đội bóng đã trưởng thành. Hệ thống của Arteta tiếp tục vận hành trơn tru dù Arsenal cũng có những biến động về nhân sự trong mùa hè. Các vị trí được bổ sung giúp đội bóng có thêm chiều sâu, trong khi bộ khung làm nên chức vô địch vẫn được duy trì.

Nếu Man City đang xây dựng một phiên bản mới sau Guardiola, Arsenal của Mikel Arteta lại bước vào mùa giải với tư thế của đội bóng đã biết chính xác mình phải làm gì để bảo vệ ngai vàng.

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Chelsea, Liverpool, Newcastle, MU: Đã có khoảng cách?

Khoảng cách 3-5 điểm sau 3 vòng đấu rõ ràng chưa thể quyết định điều gì. Tuy nhiên, vấn đề của Chelsea, Liverpool, Newcastle và MU không nằm đơn thuần ở điểm số.

Chelsea mới có 6 điểm, đứng dưới tân binh Hull City. Liverpool và Newcastle cùng giành 5 điểm, còn MU mới có 4 điểm sau trận hòa 2-2 trên sân Everton, một kết quả chẳng khác nào thất bại khi nhìn vào diễn biến và tham vọng của đội bóng này. Điểm chung của nhóm này là họ chưa tạo được cảm giác ổn định.

Chelsea vẫn cần thời gian để HLV Xabi Alonso cùng đội hình mới tìm được sự cân bằng. Vào tháng 1, có lẽ họ sẽ phải tìm thêm tiền vệ trung tâm, sau khi để Enzo Fernandez đến Etihad vào ngày cuối phiên chợ hè mà không có sự thay thế.

Liverpool chưa cho thấy hình ảnh đủ thuyết phục để bảo vệ vị thế của một ứng viên hàng đầu. Newcastle vẫn thiếu sự ổn định cần thiết để bước lên một nấc thang mới. Trong khi đó, MU tiếp tục phải đối mặt với quá nhiều vấn đề ở cả chuyên môn lẫn cấu trúc đội hình.

Sau một mùa hè mua sắm chưa thực sự giải quyết được toàn bộ những điểm yếu, cả bốn đội đều còn những lỗ hổng đáng kể. Và trong một cuộc đua đường dài, đó mới là điều đáng lo.

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Song mã Arsenal - Man City, nhưng chưa thể vội kết luận

Nếu phải chọn ra hai đội có nền tảng tốt nhất sau 3 vòng, Arsenal và Man City rõ ràng đang đứng trên phần còn lại.

Arsenal có sự ổn định của nhà vô địch. Man City sở hữu chiều sâu nhân sự đáng kinh ngạc và đang bắt đầu thích nghi với thời kỳ hậu Guardiola. Hai đội cùng toàn thắng, nhưng mỗi bên lại đại diện cho một kiểu sức mạnh khác nhau.

Dẫu vậy, gọi đây là cuộc đua song mã vào thời điểm này vẫn là quá sớm. Ngoại hạng Anh có 38 vòng đấu, và mùa giải thực sự chỉ bắt đầu khắc nghiệt khi lịch thi đấu dày lên, Champions League xuất hiện, chấn thương xảy ra và các đội phải xoay tua liên tục. Khi ấy, chiều sâu đội hình, khả năng thích ứng và bản lĩnh của HLV mới là những yếu tố quyết định.

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Nhưng có một điều đã tương đối rõ: Arsenal và Man City đang chạy trước phần còn lại một bước.

Nếu Chelsea, Liverpool, Newcastle hay MU không nhanh chóng tìm lại sự ổn định, cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2026/27 hoàn toàn có thể được định hình bởi hai màu đỏ và xanh ngay từ rất sớm. Và khi đó, câu hỏi lớn nhất sẽ không còn là ai có thể vô địch, mà là Arsenal có thể bảo vệ ngai vàng trước một Man City đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Maresca hay không?

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 3: