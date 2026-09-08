MU biến động sau khởi đầu chật vật, Baleba được dự đoán cướp chỗ Tielemans

Baleba cướp suất của Tielemans, đá cặp Mainoo khi trở lại?

Youri Tielemans đã đá chính cả 3 trận đầu tiên của MU tại Ngoại hạng Anh. Tiền vệ người Bỉ chơi cùng Andrey Santos ở trận mở màn gặp Hull City (thua 0-2), sau đó sát cánh với Kobbie Mainoo trước Ipswich Town (thắng 5-2) và Everton (hòa 2-2).

Trong khi đó, Carlos Baleba hiện chưa thể thi đấu do chấn thương mắt cá gặp phải trong giai đoạn tiền mùa giải. Cầu thủ người Cameroon là bản hợp đồng đắt giá nhất MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi đội bóng thành Manchester chi tới 70 triệu bảng để đón anh từ Brighton.

Baleba được dự đoán có thể hợp cùng Mainoo thành cặp tiền vệ trung tâm số 1 MU

Với mức phí chuyển nhượng này, Baleba được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Michael Carrick khi hoàn toàn bình phục.

Nhận định về cuộc cạnh tranh ở tuyến giữa, Tyrone Marshall, phóng viên Manchester Evening News, cho rằng Baleba nhiều khả năng sẽ được ưu tiên hơn Tielemans trong những trận đấu quan trọng: “Tôi cho rằng Baleba và Mainoo sẽ là cặp tiền vệ đá chính trong những trận đấu lớn nhất và dần trở thành bộ đôi tiền vệ số một của MU".

Baleba có thể trở lại vào cuối tháng 9

MU chưa đưa ra thời điểm chính xác cho ngày Baleba trở lại thi đấu. Tuy nhiên, cầu thủ người Cameroon được dự kiến có thể góp mặt từ giữa đến cuối tháng 9.

Trước mắt, đội chủ sân Old Trafford sẽ bắt đầu chiến dịch Champions League bằng trận tiếp Sabah FK trên sân Old Trafford vào tối thứ năm. 3 ngày sau, họ sẽ tiếp đón Man City trong trận derby thành Manchester. Tới ngày 16/9, MU tiếp tục thi đấu tại League Cup gặp Brighton.

Lịch thi đấu này có thể mang đến thêm cơ hội cho các tiền vệ cạnh tranh vị trí trong đội hình của Carrick trước khi Baleba hoàn toàn trở lại.

Zirkzee tiếp tục không được sử dụng

Trong khi cuộc cạnh tranh ở tuyến giữa thu hút sự chú ý, hàng công MU cũng đang có một trường hợp đáng chú ý là Joshua Zirkzee.

Trong trận gặp Everton, Zirkzee tiếp tục không được sử dụng. Đây là trận thứ 3 liên tiếp tiền đạo 25 tuổi có tên trên băng ghế dự bị mà không được vào sân.

Zirkzee khó trụ lại MU, Tielemans chưa để lại nhiều dấu ấn

Theo phóng viên Tyrone Marshall, cơ hội để Zirkzee trụ lại MU vào tháng Giêng gần như không còn. Thay vào đó, tài năng trẻ Shea Lacey mới là cái tên có tương lai lâu dài tại sân Old Trafford.

Khi đội hình MU được công bố trước trận Everton, Tyrone Marshall viết trên mạng xã hội X: “Thật đáng tiếc khi Lacey không có một suất trên băng ghế dự bị chỉ vì Zirkzee đã không thể hoàn tất việc chuyển đi trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Zirkzee chưa được ra sân lần nào mùa này và chắc chắn sẽ ra đi vào tháng Giêng. Lacey mới là người có tương lai lâu dài tại Old Trafford".

Zirkzee từng được dự đoán chia tay MU ở kỳ chuyển nhượng hè 2026. Tiền đạo người Hà Lan thậm chí có cơ hội trở lại Serie A khi Juventus, Fiorentina nằm trong số những đội bóng đưa ra đề nghị dành cho anh. Tuy nhiên, MU vẫn giữ Zirkzee bởi không kịp tìm người thay thế.