Chelsea 0 điểm nhưng Alonso "ghi điểm", tìm lại bản lĩnh ở trận đấu lớn

Thất bại vẫn là thất bại, nhưng khi đối đầu nhà vô địch, cách một đội bóng thất bại cũng có ý nghĩa nhất định. Trong 4 lần gần nhất Chelsea hành quân tới Emirates gặp Arsenal tại Ngoại hạng Anh, họ đều nhận thất bại với tổng tỷ số 2-11. Chuỗi trận này phản ánh sự lép vế rõ rệt của Chelsea trong những lần đối đầu gần đây.

Tháng 5/2023, đội bóng dưới thời HLV tạm quyền Frank Lampard bị dẫn 0-3 chỉ sau 34 phút. 1 năm sau, Mauricio Pochettino yêu cầu các cầu thủ chứng minh Chelsea không phải đội bóng chỉ phụ thuộc vào “Cole Palmer FC”, nhưng Chelsea vẫn thua 0-5.

Alonso chưa thể giúp Chelsea "lật đổ" Arsenal ở derby London

Đến tháng 3/2025, Chelsea của Enzo Maresca thất bại 0-1 trong trận đấu mà họ chơi thận trọng đến mức thiếu quyết đoán. Ở trận thua 1-2 sau đó, đội bóng của Liam Rosenior 2 lần bị Arsenal áp đảo trong các tình huống cố định, trước khi Pedro Neto nhận thẻ đỏ khiến hy vọng lội ngược dòng gần như chấm dứt.

Alonso không chấp nhận chơi với tâm thế cửa dưới

Trận bán kết lượt về League Cup hồi tháng 2 cũng cho thấy, Chelsea từng thể hiện sự dè chừng trước Arsenal ra sao. Dù chỉ bị dẫn 2-3 sau lượt đi và cần kết quả tốt tại Emirates, Rosenior vẫn bố trí đội hình với 5 hậu vệ nhằm duy trì cơ hội đi tiếp (Cole Palmer và Estevao chỉ được tung vào sân ở phút 60). Đó không phải kế hoạch tồi, nhưng cách bố trí ấy cũng thể hiện sự thừa nhận rất rõ về ưu thế của Arsenal.

HLV Xabi Alonso không lựa chọn cách tiếp cận tương tự trong trận đấu hôm Chủ nhật, dù Arsenal hiện mạnh hơn trước. Đội bóng của Mikel Arteta bước vào mùa giải với vị thế của nhà vô địch Ngoại hạng Anh, trong khi hàng phòng ngự của họ vẫn tạo cảm giác rất chắc chắn dù William Saliba đang chấn thương.

Chelsea đã giành chiến thắng trước Fulham và Brighton nhờ sức mạnh hàng công. Vì vậy, việc Alonso tiếp tục đặt niềm tin vào bộ ba tấn công khi gặp Arsenal là lựa chọn hợp lý, đồng thời thể hiện rõ định hướng mà ông muốn xây dựng cho Chelsea.

Chelsea vẫn tìm kiếm bàn gỡ đến những phút cuối

Sau khi tỷ số trở thành 1-1, trận đấu trở nên cân bằng và hấp dẫn hơn nhờ Chelsea vẫn duy trì tham vọng tấn công, liên tục tạo ra những pha lên bóng đáng chú ý.

Dù vậy, Chelsea vẫn bộc lộ những khoảnh khắc phòng ngự thiếu chắc chắn. Bàn thắng quyết định của Odegaard được tạo nên bởi pha bỏ bóng tinh tế của Havertz, nhưng tình huống dẫn tới bàn thắng lại diễn ra khá đơn giản.

Lavia bị kéo khỏi vị trí, trong khi Reece James không nhận ra mối nguy đang hình thành đủ sớm để ngăn chặn tình huống như một tiền vệ phòng ngự thực thụ.

Đây là kiểu bàn thua từng khiến Chelsea sụp đổ trước Arsenal trong những lần đối đầu gần đây. Tuy nhiên, lần này đội bóng của Alonso không buông xuôi.

Chelsea tung ra 13 cú sút trong trận đấu. Đây là con số mà chỉ một đội khách khác từng đạt được tại Emirates ở Premier League mùa trước. Dù vậy, không phải tất cả các pha dứt điểm đều thực sự nguy hiểm và chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Chelsea là 0,39.

Chelsea đã không còn hình ảnh tự ti, lép vế ở đại chiến

Chelsea đang dần thay đổi tâm thế trước Arsenal

Nhiều cổ động viên Chelsea vẫn nhớ thời kỳ đội bóng của họ thường xuyên áp đảo Arsenal. Tuy nhiên, cán cân đã thay đổi trong kỷ nguyên Mikel Arteta, đến mức một trong những nhiệm vụ quan trọng của Alonso ở trận đấu hôm Chủ nhật là phá bỏ tâm lý tự ti đã hình thành ở một bộ phận cầu thủ Chelsea.

Những tín hiệu tích cực dần xuất hiện tại Emirates. Chelsea vẫn còn cách khá xa Arsenal trong cuộc đua tới chức vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng cách đội bóng thất bại lần này mang lại những dấu hiệu tích cực cho Alonso và các cầu thủ.

Chelsea không giành được điểm, nhưng họ đã duy trì thế trận chủ động, tiếp tục tấn công và không ngừng tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị dẫn trước. Đây là những điểm đáng chú ý trong màn trình diễn của đội khách tại Emirates.