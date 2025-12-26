Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MU xác định không bán Mainoo, HLV Amorim tuyên bố lý do

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Chuyển nhượng mùa Đông

HLV Ruben Amorim cho biết tiền vệ Kobbie Mainoo khó lòng rời MU ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026.

   

Mainoo là tương lai của MU

Mainoo dường như đã mất vị thế ở MU. Anh thường xuyên phải ngồi dự bị khi không được HLV Amorim trọng dụng. Phía Napoli muốn chiêu mộ cầu thủ này dưới dạng cho mượn ở phiên chợ đông 2026, nhưng điều đó khó trở thành hiện thực. 

Chính HLV Amorim gần đây xác nhận tương lai của Mainoo: "Mainoo sẽ có cơ hội như cậu ấy vẫn luôn có. Cậu ấy đã chơi ở nhiều vị trí khác nhau, có thể đảm nhận vị trí tiền vệ phòng ngự, có thể thi đấu nếu chúng tôi chơi với 3 tiền vệ, hoặc chơi giống Mason Mount ở trận gần nhất (số 10 lùi sâu hỗ trợ tuyến giữa).

Mainoo khó lòng rời sân Old Trafford

Mainoo khó lòng rời sân Old Trafford

Vì vậy, Mainoo chính là tương lai của MU. Cậu ấy chỉ cần chờ đợi cơ hội và mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong 2 ngày. 

Nếu chúng tôi không chiêu mộ được cầu thủ nào, sẽ rất khó để để ai đó ra đi. Ngay cả với đội hình đầy đủ, chúng tôi cũng đang thiếu người cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Do đó, sẽ rất khó để ai đó rời câu lạc bộ nếu không có người thay thế".

Amorim nói về Casemiro, Maguire

MU có một số cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng, tiêu biểu như Casemiro hay Maguire khi họ chỉ còn 6 tháng hợp đồng. HLV Amorim đã tiết lộ về tương lai của 2 cái tên này:

"Chúng tôi chưa ra quyết định. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm và cần hiểu rõ mùa giải tới sẽ ra sao, vì phải biết liệu có vé dự Cúp châu Âu hay không. 

Hiện tại, MU có quá nhiều việc. Chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Tôi rất hài lòng với họ nhưng không biết tương lai sẽ thế nào".

MU hiện rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Đoàn quân HLV Amorim đã trải qua 2 trận liên tiếp toàn hòa và thua. "Quỷ đỏ" chỉ cách top 4 Ngoại hạng Anh khoảng cách 3 điểm nhưng mãi chưa thể san bằng. Ở vòng 18 Ngoại hạng Anh sắp tới, MU chạm trán Newcastle (3h, 27/12).

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

26/12/2025 11:56 AM (GMT+7)
