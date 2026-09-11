Cựu HLV Chelsea đòi tước chức vô địch Ngoại hạng Anh của chính Chelsea

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia Dortmund vs Paderborn
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Paderborn - SCP Paderborn
-
Bournemouth vs Brentford
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Hull City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Liverpool vs Fulham
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Ipswich Town
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sunderland vs Arsenal
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thành Phố Đồng Nai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Coventry City vs Brighton & Hove Albion
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Manchester United vs Manchester City
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Elversberg vs Bayern Munich
Logo Elversberg - ELV Elversberg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Napoli vs Bologna
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Brest vs Paris Saint-Germain
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Real Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

Cựu HLV Chelsea đòi tước chức vô địch Ngoại hạng Anh của chính Chelsea

Sự kiện: Chelsea Premier League 2026-27

 HLV Mauricio Pochettino cho rằng Tottenham xứng đáng được trao chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2016/17, sau khi Chelsea thừa nhận 74 lần vi phạm quy định tài chính của Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

Chelsea bị FA phạt 10 triệu bảng và nhận án cấm chuyển nhượng treo hồi tháng 7 vừa qua. Theo FA, Chelsea thừa nhận 74 lần vi phạm điều khoản E1.2 trong bộ quy tắc của cơ quan này, liên quan đến đại diện cầu thủ, trung gian chuyển nhượng và đầu tư bên thứ ba vào cầu thủ.

HLV Pochettino đòi tước chức vô địch Ngoại hạng Anh gần 10 năm trước của Chelsea (Ảnh: Mail Sport)

HLV Pochettino đòi tước chức vô địch Ngoại hạng Anh gần 10 năm trước của Chelsea (Ảnh: Mail Sport)

Các vi phạm xảy ra trong giai đoạn 2009-2022, tập trung chủ yếu từ mùa 2010/11 đến 2015/16, dưới thời tỷ phú Roman Abramovich. Tuy nhiên, Chelsea không phải nhận hình phạt nào liên quan trực tiếp đến thành tích thi đấu hay các danh hiệu đã giành được.

Điều này khiến Mauricio Pochettino - cựu HLV Chelsea (mùa 2023/24) nhưng cũng từng dẫn dắt Tottenham giành á quân Ngoại hạng Anh mùa 2016/17, đặt câu hỏi về tính công bằng của cuộc đua vô địch năm đó.

"Họ đã bị phạt và thừa nhận vi phạm, vậy là đủ. Chức vô địch nên thuộc về đội đứng thứ hai. Chúng tôi không cạnh tranh theo cùng một luật chơi", Pochettino nói.

Theo HLV người Argentina, việc một CLB vi phạm các quy định liên quan đến chuyển nhượng có thể tạo ra lợi thế trong quá trình xây dựng đội hình, từ đó tác động trực tiếp đến sức mạnh trên sân.

"Trước khi mùa giải bắt đầu, chúng tôi không có cùng lợi thế. Nếu cùng một luật được áp dụng, có thể chúng tôi đã ký hợp đồng với một vài cầu thủ giúp đội mạnh hơn, hoặc ghi nhiều bàn hơn. Đó là sự thật", ông nói.

Mùa 2016/17, Tottenham thực sự có một trong những mùa giải tốt nhất dưới thời Pochettino. "Gà trống" chỉ thua 4 trận, ít nhất giải. Họ cũng ghi nhiều bàn nhất với 86 pha lập công và sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất khi chỉ thủng lưới 26 lần. Tottenham giành 86 điểm nhưng vẫn phải xếp thứ hai, kém Chelsea của Antonio Conte 7 điểm.

Pochettino dẫn dắt Tottenham từ năm 2014 đến 2019 và biến CLB thành một thế lực thường xuyên cạnh tranh top 4 Ngoại hạng Anh. Đỉnh cao trong nhiệm kỳ của ông là mùa 2018/19, khi Tottenham lần đầu tiên vào chung kết Champions League. Tuy nhiên, đội bóng thành London thua Liverpool 0-2 trong trận chung kết và Pochettino không thể giành được danh hiệu tập thể nào cùng Spurs.

Lịch thi đấu bóng đá CLB Chelsea mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá CLB Chelsea mới nhất

Cập nhật đầy đủ lịch thi đấu CLB bóng đá Chelsea tại các giải đấu mà đội bóng này tham dự trong thời gian sắp tới.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Vinh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/09/2026 09:46 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Chelsea Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN