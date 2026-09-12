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Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Chelsea thử sức “độc cô cầu bại”, Liverpool không nương tay với Arbeloa

Sự kiện: Premier League 2026-27 Liverpool Nhận định bóng đá

(21h, 12/9, vòng 4 Ngoại hạng Anh) Chelsea và Liverpool đều được đá sân nhà nhưng đối thủ mới lên hạng của Chelsea lại được đánh giá khó nhằn hơn.

   

Liverpool – Fulham: 21h, 12/9

2 trận thắng liên tiếp, trong đó có màn thắng ngược trước Atletico Madrid ở Cúp C1, đã giảm tải đáng kể áp lực cho tân HLV Andoni Iraola tại Liverpool. Ông đang dần ổn định đội hình của “The Reds” và Liverpool ngoài ra còn có thành tích thắng tới 7/9 trận gần nhất tiếp Fulham tại Anfield.

Liverpool có chiến thắng đầu tay&nbsp;ở vòng trước và Isak đã ghi cú đúp

Liverpool có chiến thắng đầu tay ở vòng trước và Isak đã ghi cú đúp

Trận đấu này là ngày trở lại chốn cũ cho HLV Alvaro Arbeloa nhưng ông còn đang có nhiều mối lo lớn hơn. Fulham thua sạch 3 vòng đầu và lúc này đang có tin đồn một số đáng kể trụ cột của đội nổi loạn do không ưa Arbeloa. Lực lượng thì không có nhiều thiếu thốn, nhưng Fulham đang rất thiếu đoàn kết.

Áp lực cho Fulham là vòng này đã khó, vòng sau cũng khó không kém khi gặp MU, tuy nhiên Arbeloa có vẻ vẫn giữ lối chơi đôi công có phần liều lĩnh. Liverpool mạnh hơn, thanh thế cao hơn nên sẽ rất ngạc nhiên nếu họ không thắng.

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Szoboszlai; Munoz, Wirtz, Ngumoha; Isak.

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Iwobi, King, Palacios; Garcia.

Dự đoán: Liverpool thắng 2-0.

Chelsea – Hull: 21h, 12/9

Cuộc đấu giữa 16 bàn/5 trận với 0 bàn thua sau 3 vòng. Chelsea với hàng công ghi bàn liên tục đang là điểm sáng của cả giải đấu và họ đã thắng 4/5 trận từ đầu mùa, với thất bại duy nhất đến bởi tay của nhà ĐKVĐ Arsenal. Chelsea hồi giữa  tuần chật vật trước Leeds nhưng những Morgan Rogers và Cole Palmer đã lật ngược thế trận để “The Blues” thắng 6-3.

Tam tấu Pedro - Rogers - Palmer đang giúp Chelsea chơi tấn công vũ bão

Tam tấu Pedro - Rogers - Palmer đang giúp Chelsea chơi tấn công vũ bão

Tuy nhiên trước mắt họ sẽ là một Hull mới lên hạng, không những chưa thua mà thậm chí còn chưa lọt lưới. Sự khởi đầu không ngờ này đến nhờ hàng thủ 5 người, tuyến giữa 4 người và được kết hợp với cả phong độ xuất thần của thủ thành mới Tzolakis. Đáng nói là Hull cũng đã thắng 2 trận, trong đó có 3 điểm bất ngờ trước MU.

Hàng công Chelsea có thể sẽ khiến bức tường phòng ngự của Hull lần đầu bị chọc thủng, nhưng điều đó không bảo đảm HLV Xabi Alonso sẽ có chiến thắng. Sự mong manh của hàng thủ Chelsea khiến họ vẫn chưa giữ sạch lưới trận nào sau 3 vòng, dù đã đổi sang thủ môn Emiliano Martinez bắt hay hơn.

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Martinez; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, James, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Pedro.

Hull: Tzolakis; Ajayi, Egan, Mendy; Coyle, Slater, Gourna-Douath, Giles; Belloumi, Stroud; McBurnie.

Dự đoán: Chelsea thắng 2-1.
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Theo Q.D ([Tên nguồn])

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-11/09/2026 22:55 PM (GMT+7)
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