Kết quả bóng đá Sunderland - Arsenal: Phạt đền bước ngoặt, hiệp 2 rực rỡ (Ngoại hạng Anh)

Arsenal chơi trên cơ Sunderland trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Đã có những thời cơ nhất định được "Pháo thủ" tạo ra, nhưng họ lại không thể tận dụng được.

Cũng cần nói rằng hàng phòng ngự và thủ môn Roefs của Sunderland đã thi đấu tốt trong 45 phút đầu tiên. Họ ưu tiên sự chặt chẽ thay vì cố gắng tạo nên thế trận ăn miếng, trả miếng.

Arsenal tỏ ra bất lực trong hiệp một

Bước sang hiệp hai, thảm họa đến với Arsenal ở phút 54. Konsa phạm lỗi trong vòng cấm với Ballard trong vòng cấm, khiến Arsenal chịu phạt đền. Nhưng thủ môn Raya đã cứu lại cho Arsenal bàn thua trông thấy khi cản phá được cú đá 11m của Le Fee.

Sau khi thoát khỏi bàn thua, Arsenal lập tức có bàn mở điểm. Phút 58, cầu thủ vào sân thay ngườiGuimaraes sút xa quá đẳng cấp bằng lòng trong chân phải, làm tung lưới Sunderland.

Arsenal thể hiện bản lĩnh

Arsenal thi đấu trơn tru hơn sau khi ghi bàn. Đến thời gian bù giờ hiệp hai, họ tận dụng sai lầm của Sunderland. Phút 90+6, Saka bứt đi rất nhanh, Mandava chỉ còn biết phạm lỗi trong vòng cấm để truy cản. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, ngoài ra còn rút thẻ vàng thứ 2 để đuổi Mandava ra khỏi sân. Trên chấm 11m, chính Saka dứt điểm thành công để ấn định chiến thắng 2-0 cho "Pháo thủ".

Tỷ số chung cuộc: Sunderland 0-2 Arsenal (H1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Arsenal: Guimaraes 58' (Rice), Saka 90+7'

Thẻ đỏ:

Sunderland: Mandava 90+6' (2 thẻ vàng)

Đội hình xuất phát:

Sunderland: Roefs, Mukiele, Danso, Ballard, Reinildo, Xhaka, Sadiki, Meunier, Le Fee, Angulo, Brobbey

Arsenal: Raya, Ben White, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Odegaard, Tzolis, Havertz

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