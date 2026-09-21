Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City chiếm ngôi đầu, MU vẫn lẹt đẹt

Man City vượt Arsenal lấy ngôi đầu

Với việc Arsenal bất ngờ để thua trước Brighton, Man City có cơ hội cực lớn để vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh sau vòng thứ 5. Thầy trò HLV Enzo Maresca chỉ cần giành chiến thắng trước Sunderland trên sân nhà và họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Man City làm tốt nhiệm vụ thắng Sunderland để chiếm ngôi đầu bảng

Hai đội bóng đem tới bữa tiệc bàn thắng trên sân Etihad khi có tới 5 bàn thắng chỉ sau 45 phút đầu tiên. Cuộc rượt đuổi tỉ số tiếp tục diễn ra trong hiệp hai và chỉ kết thúc khi Haaland ghi bàn ấn định 5-3 ở phút 81. Với chiến thắng này, Man City có được trọn vẹn 15 điểm sau 5 vòng đầu tiên và chính thức vượt qua Arsenal để chiếm ngôi đầu bảng.

Thầy trò HLV Enzo Maresca đã tạo nên khoảng cách 3 điểm so với “Pháo thủ”. Trong khi đó, Brighton đang xếp thứ ba với 10 điểm sau chiến thắng trước Arsenal. Những vị trí tiếp theo đang cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt của Ngoại hạng Anh. Từ vị trí thứ 4 của Brentford tới vị trí thứ 7 của Everton, các đội đều có 9 điểm với 2 chiến thắng và 3 trận hòa.

Ngay sau đó đứng thứ 8 và 9 là Hull City và Newcastle với cùng 8 điểm. Trong khi Chelsea đã rớt xuống vị trí thứ 10 với chỉ 7 điểm/5 vòng đấu. Với khoảng cách sít sao như vậy, sự xáo trộn xảy ra trong những vị trí kể trên là cực kỳ lớn.

Man United vẫn lẹt đẹt ở nửa sau bảng xếp hạng

Một điểm đáng chú ý là MU vẫn đang lẹt đẹt ở nửa sau của bảng xếp hạng. Tưởng như việc gặp đội đang xếp thứ 20 trước khi bước vào trận đấu là Fulham sẽ giúp thầy trò HLV Carrick tìm lại niềm vui. Tuy nhiên, họ suýt nữa đã không có điểm khi rời sân Craven Cottage.

MU suýt không có điểm rời Craven Cottage

Man United công không hay lại phòng thủ không tốt. Lisandro Martinez làm khó đồng đội với pha phản lưới nhà cực kỳ vô duyên. May cho Man United là cú sút vu vơ của Cunha lại đập chân hậu vệ chủ nhà qua đó giúp “Quỷ đỏ” cầm hòa 1-1 trước Fulham.

Như vậy, Man United chỉ có được 5 điểm sau 5 vòng đầu tiên và đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng. Nếu cứ giữ vững phong độ 1 điểm/vòng, thầy trò HLV Carrick gần như chắc chắn sẽ trụ hạng nhưng cũng tan luôn khả năng dự cúp châu Âu mùa sau thông qua vé của Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, trận hòa quý giá này giúp Fulham tạm thời tăng một bậc trên bảng xếp hạng. Họ cũng có được 2 điểm giống như Tottenham nhưng hơn về mặt chỉ số phụ.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 5